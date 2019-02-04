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 Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Почаеве. Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что ДТП произошло 3 февраля около двух часов ночи в Почаеве. Двоих пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, за несколько минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция 01

В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi.

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По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно.

Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция 02

Также в полиции уточнили, что нарушитель не смог ехать по встречной полосе, потому что по ней двигалось другое транспортное средство. Таким образом, чтобы избежать ДТП водитель решил выехать на тротуар. Там стояли люди, которые и попали под колеса его автомобиля.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 УК.

Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3109804
 
 
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А поліцай - "работник группы реагирования патрульной полиции" чому не зреагував? Та ще й людей підставив!
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Тебя рядом не оказалось, ты же не пошел работать в полицию, вот и произошло несчастье! А так бы ты мог все вовремя предотвратить! И называли бы тебя не полицаем, а мусором, обычным сміттям! Потому что только такое ущербное существо, может мыслить как ты!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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