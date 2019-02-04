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Все про:Укрзализныця (1549) Кравцов Евгений (84) General Electric (8)

 Все 30 локомотивов "Тризуб" от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов. ФОТО

В Украину прибыли еще 5 локомотивов "Тризуб" компании General Electric. Таким образом, "Укрзализныця" получила всю первую партию американских локомотивов.

Об этом сообщил председатель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Последние 5 (локомотивов) встречали в Черноморске в пятницу (1 февраля. - Ред.). Дальше - маршрут уже отработан. Сначала - на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов", - сказал чиновник.

Все 30 локомотивов Тризуб от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов 01
Все 30 локомотивов Тризуб от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов 02

Смотрите также: Пять новых локомотивов General Electric прибыли в Украину. ФОТО

По его словам, те "Тризубы", которые уже работают на украинской железной дороге, показывают себя эффективно. В частности, они потребляют на 30% меньше топлива и проходят в полтора раза большее расстояние за сутки, чем старые локомотивы (540 км вместо 360 км).

"И еще важная цифра: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровской, Донецкой и Одесской", - добавил Кравцов.

Все 30 локомотивов Тризуб от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3109772
 
   
 Топ комментарии
 
Машинисты говорят, что Тризуб отличается от совдеповского тепловоза как айфон от кнопочной нокии.
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по новым методичкам работаем?!. сегодня сбросили, да?
раньше зрады про "на 1 млн дешевле" не было.. откуда пруфы, Андрюша?!
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лучше иди работать и обрадуй семью зарплатой..
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"Последние 5 (локомотивов) встречали в Черноморске в пятницу (1 февраля. - Ред.)

Это неправильная встреча была. А где этот, с ножницами? Отправить локомотивы назад и прислать по-новой.
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Вам самим не противно ? Ну тема про ПОЕЗДА !!!! Достали уже троли шоколадные.
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Нормальная тема , да ещё с фото , многим интересно , тебе нет ? Камасутру почитай , лысого погоняй .
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А что Открывачки-перерезачки не было? Ааааа...Он же через Чёрный Ход в ЦВК забегал.......говорят что просто "скромный". А реально просто не хотел от людей услышать что об ублюдке думают и куда ему идти , но только не в Президенты.
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от тех четырёх, что с плакатами стояли? Всі 30 локомотивів "Тризуб" від General Electric доставлено в Україну, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3836
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"Укрзализныця" получила всю ПЕРВУЮ партию...
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Это рабочий девиз и подпись?
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Той, що з ножицями, зробить Вам тими ножицями трепанацію черепа. Поміняє bios, а може операційну систему і Ви запрацюєте без таких, як оце написали, глюків. Всі 30 локомотивів "Тризуб" від General Electric доставлено в Україну, - Кравцов - Цензор.НЕТ 405
Вам стане легше Всі 30 локомотивів "Тризуб" від General Electric доставлено в Україну, - Кравцов - Цензор.НЕТ 405
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"Золотые" тепловозы ради подмазаться к Трампу по цене в 1.5 раза выше чем Казахстан покупает.
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Точно в полтора раза выше? Не ошибаетесь? Чего так скромно? Может в 15 раз? Вы комплектацию поставок знаете? Контракты видели?
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А что такая как в новых бронированных Мерсах для Порошенко??? Кожа особая, чёрный клён канадский и прочее?
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Только почему-то такие же тепловозы GE поставляют в Индию на 1 млн долл/штука дешевле, а мощность больше. У тепловозов для Индии весовая норма - 4500 тонн, а у наших - 3800 тонн. Но и эту норму пришлось снизить до 3400 тонн после того как "американец" на позапрошлой неделе не смог потянуть состав.
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по новым методичкам работаем?!. сегодня сбросили, да?
раньше зрады про "на 1 млн дешевле" не было.. откуда пруфы, Андрюша?!
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Это не зрада, а отзывы людей которые уже работают на них. Чтобы тянуть полноценный состав приходиться сцеплять "кирпичи"(так их прозвали в ТЧ-3 Мелитополь) по СМЕТ
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Машинисты говорят, что Тризуб отличается от совдеповского тепловоза как айфон от кнопочной нокии.
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Точно такое же виражение я слишал об вертолетах что Аваков купил....Думаю ето темник. Вертолети нужно било свои покупать на Мотор Сич...Тепловози нужно било покупать в странах ЕС - в Италии к примеру - нечего их везти через океан....Но по вертолетам - Польша от их отказалась - у них есть дефект - они не надежни. А ми купили вместо Польши.ШЕСТЬ вертолетних заводов в Украине ,а ми купили БУ в Франции....Локомотиви - ето взятка ТРАМПУ...взяли кредит и купили только чтоб Трамп Порошенку руку пожал....
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Отличается, но тяговые характеристики не особо радуют.
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То есть кроме цены и понтов ничем, ведь айфон и кнопочная нокиа звонят одинаково.
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И еще интересный момент в сообщении. "Старые тепловозы проходят в сутки 360 км, а GE - 540 км. Это как? Разве прохождение км в сутки зависит от характеристик самого тепловоза, а не от скорости, по которой этот тепловоз идет? То есть, автор хотел сказать, что у GE максимальная скорость выше? Но разве тепловозы ходят на максимальной скорости?
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Какая радость. Пойду всю семью обрадую что мы купили тепловозы. Теперь Ахметов будет на них возить уголь из Рашки и нам повышать тарифы на свет и газ.
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лучше иди работать и обрадуй семью зарплатой..
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Он работает давно, а работа его гамно)
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Это вообще ничто. Незрада это была бы, если бы это были локомотивы украинского производства. А так просто освоение бюджета. Или ты и про закупку канцелярских скрепок для госчиновников будешь сообщать, что это не зрада? Кстати, а почему ты о покупке мерседосов для Порошенко ничего такого не писал?
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Я искренне надеюсь, что американцы отката нашим чиновникам не дали. Во всяком случае южно-африканцы по углю не давали, потому у украинских чиновников возникли трудности со сгоранием угля в топках украинских ТЭС и она даже утверждали, что это вовсе не антрацит.
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А почему "Тризуб"? Они как-то связаны с морем или там трёхзубчатая передача? В любом случае, я бы лучше назвал "Трайдент", чтоб москалей плющило, когда они к ним за донецким углём приедут
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Цензор.НЕТФотоТехнологииВсе 30 локомотивов "Тризуб" от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов. ФОТО
 
 
 
 
 
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