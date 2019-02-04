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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины, - Семенченко. ФОТО

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения бывшим военнослужащим украинского батальона "Донбасс", задержанным 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 г. по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - рассказал нардеп.

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Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины, - Семенченко 01
Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины, - Семенченко 02

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.

2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.

Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.

Также на Цензор.НЕТ: Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения, - адвокат

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.

4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/p3109771
 
   
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Сеня, и куда ты их ещё повезёшь подставлять?
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это должно стать уроком для всех радикально настроенных простачков: вомбат Семен вас подставит, снова подставит и заработает на этом!
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Наоборот. Семенченко их вытянул из СИЗО... А вот Порошенко не в состоянии вытянуть моряков из рашистского СИЗО...
Поэтому, по факту, выходит, что это именно Порошенко подставляет своих подчинённых и кидает потом их.
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А СИЗО от куда он их вытянул, где находится в *********, или в Грузии?
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А почему вы сравниваете демократическую Грузию где президетнт и парламент не вмешиваются в работу суда и тоталитарную рашку где кого казнить,а кого миловать решает царь *****.
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Как сообщали "Вести", президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос Порошенко на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в Керченском проливе. Так почему же другие кандидаты на пост президента Украины ничего не предпринимают? Ведь к ним Путин очень даже лоялен.
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И все таки откуда у "нищего" вомбата денюшка на залог?
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Едьте домой - тут надо эту барыжную власть сносить, а не по грузиям таскаться.
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Осталось только сбежать. Может в Венесуэлу делать переворот.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины, - Семенченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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