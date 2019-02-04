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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории Нижне-Чурбашенского хвостохранилища в оккупированной Керчи из-за незаконной добычи песка разрушена дамба, которая препятствовала попаданию в море токсических отходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ.

...
"Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше. Если еще год назад видимой проезжающим в городском транспорте была часть добычи, расположенная вдоль дороги в Героевское, то теперь искусственный канал виден от трассы до горпляжа", - отмечает издание.

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Согласно данным Министерства временно оккупированных территорий, добыча песка из токсического хвостохранилища близ Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.

Сообщается, что добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей безопасные для жизни и здоровья людей нормы.

Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа 01
Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа 02
Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа 03
Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа 04
Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа 05

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Нижне-Чурбашенское хвостохранилище - это специальное сооружение для безопасного хранения токсических веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.

Источник: https://censor.net.ua/p3109750
 
 
 Топ комментарии
 
Одному мне только лисичку жалко???
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Да плевали кацапы слюной и на этот Крым и на это море.
Чувствуют падлы, что это не навсегда, а только на время украли, вот и относятся как к ворованному. Впрочем, они и к своему часто также относятся.
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Нічого тій греблі не буде, а катастрофа там почалась в 2014.
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Совет форумчанПравила форума
 
collateral damage типу супутні втрати .Звірят шкода , але ворог має страждати ;нехай зрадники і вороги гниють по-живому (і їхні діти ,і жінки , і літні люди - нехай дохнуть ,вони зовсім не потрібні).
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Лисы в Харькове питаются домашними кошечками и котиками.Лакомство для них невроятное.Наша семья тоже пострадала.Зачищают улицу за улицей.Благо бродячих собак гепа потравил.Теперь ипидемии бешенства то там,то сям в харькове..А всё лисички бешеные
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Камни с неба на подходе - возрадуйтесь, крымчане!
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Потому что нам потом все это дерьмо разгребать, когда эти дебилы уйдут.
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варвары,куле...
по сабжу-это НАМ разгребать эти в т.ч. и экологические проблемы (после освобождения и зачистки Крымской области)
местная рашко-быдлота только на коленях бунтовать умеет.
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Всё это неподбство фиксировать нужно и оформлять как следует. Для будущего суда над московией.
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Да плевали кацапы слюной и на этот Крым и на это море.
Чувствуют падлы, что это не навсегда, а только на время украли, вот и относятся как к ворованному. Впрочем, они и к своему часто также относятся.
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...они и к своему часто также относятся ...а ви знаєте де у кацапів є "своє" ...бо я як не намагався не зміг їхнього знайти ...в їх все крадене ...від земель і балалайки до валянків і пельменів ...гімн і тей не спромоглися свій стврити ...
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потом песочек пойдет в бетон или дорогу и будет по тихому "фонить" . Правда кацапы этого не поймут, они ведь ждут камни с неба.
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я Вас здивую ,але всі шляхопроводи мають трохи підвищений радіаційний фон , в межах санітарно-гігієнічних нормативів.Треба ,щоб на окупованій території пекло було радіаційне ,хімічне , термічне - в окупантів земля має горіти під ногами !
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Козломордые рукожопы всю рашку засрали и Крым в говне утопят
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Нічого тій греблі не буде, а катастрофа там почалась в 2014.
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Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых в мир секс-рабынь Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию. Хотя в последнее время Румыния пытается теснить Россию. Хотя бы в Европе. По данным Института социально-экономических исследований Российской Академии Наук, в России насчитывается [...] 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 миллиона российских женщин работают на панели стран Европы и Азии. Россия - мировой лидер по детской проституции По данным ЮНИСЕФ, несовершеннолетняя девственница в Санкт-Петербурге стоит 500 долл. Услуги малолетней проститутки в борделях обеих столиц - от 1500 до 15 000 руб. в зависимости от класса заведения. Оральный секс с "уличными" детьми: от 100 до 500 руб. Половой акт - 200-750 руб., целая ночь - 500-800, в редких случаях - тысяча. Привокзальные дети берут за секс 300 руб. или еду. За видеосъемку, предназначенную для порносайтов, ребенок получает от 400 до 3000 руб. За участие в съемке полового акта - 200 долл. (Между прочим, порносайт приносит владельцу до 30 тыс. долл. в месяц.) В Москве в центре города услуги девочки-проститутки стоят 50-100 долл. за час. На руки проститутка в среднем получает 753 руб. в сутки - остальное забирает сутенер. А детская проституция в Москве достигла просто угрожающих масштабов: в этом бизнесе, по оценкам специалистов, находятся более 50 тысяч детей, возраст которых колеблется от 3 (!!!) до 14 лет.Последнее время в РФ процветает так называемый «детский секс-туризм», когда «туристы» приезжают в Россию специально для сексуальных "развлечений" с детьми.Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека о детской проституции в России, ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая. "Бедность, необразованность, алкоголизм и насилие в семье вынуждают детей, главным образом девочек, уходить в этот бизнес буквально за гроши, становясь рабами преступных организаций". В опубликованном докладе также отмечались разгул детской проституции и порнографии и неспособность или нежелание российских властей бороться с этими явлениями...
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байдуже ,головне - щоб не декриміналізували проституцію на кацапії .
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Це в менталітеті московських орків андрофагів.
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4,5 млн повій? Мірко, включи розум, це кожна 7-а доросла жінка на московії.
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Разроют, загадят и вернут опять Украине - восстанавливайте хохлы не стесняйтесь, но не забывайте, что это исконно руцкая земля. У меня отец после войны по комсомольской путёвке участвовал на Донбассе в строительстве 6 (ШЕСТИ) шахт и таких были сотни тысяч. А теперь пришлое сепарское быдло орёт - руцкая земля. Поэтому когда освободим, прежде чем Донбасс и Крым по новой отстраивать и модернизировать, ту всю прокремлёвскую ******* нужно зачистить на *** с Украины.
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ДЛЯ КРИМСЬКИХ ЩУРІВ
Що просили ви у Бога
Продажні щурі?
Нація мокша убога
У брудній норі.

Ви просили камінці,
Щоб летіли з неба.
За власовські прапорці
Вкрила вас ганеба.

Замість щебня кислота
Зайняла повітря,
Щоб відчулась смакота
Занесена з вітром.

Паніку не підіймайте
Пийте з кислотою,
Воду від кацапа майте,
Що приніс з собою.

11.10.2018Анатолій Березенський
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Як сталось, що такі нечисленні племена андрофагів змогли поширити свою дикунську ідеологію на одну шосту частину планети?... Навіть сьогодні цивілізована Європа приймає цю ідеологію і має з московськими орками якісь відносини, та ще й доволі тісні, що не окреслюються тільки купівлею у них нафти і газу.... Про Україну й казати нема сенсу, бо тут народ отруєний цим дикунством більше трьох сотень років, малоросія, совок... Це просто в голові не вкладається, чому люди так на брехню і підлість западають. Українці хоч і воюють з московитами на фронті, але ж В ТИЛУ У СЕБЕ їх приймають, і навіть більше, навіть собі в керманичі ставлять. АБСУРД, який в здоровий глузд не вкладається.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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