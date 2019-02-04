 Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ.
Согласно данным Министерства временно оккупированных территорий, добыча песка из токсического хвостохранилища близ Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.
Сообщается, что добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей безопасные для жизни и здоровья людей нормы.
Нижне-Чурбашенское хвостохранилище - это специальное сооружение для безопасного хранения токсических веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.
по сабжу-это НАМ разгребать эти в т.ч. и экологические проблемы (после освобождения и зачистки Крымской области)
местная рашко-быдлота только на коленях бунтовать умеет.
Чувствуют падлы, что это не навсегда, а только на время украли, вот и относятся как к ворованному. Впрочем, они и к своему часто также относятся.
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Що просили ви у Бога
Продажні щурі?
Нація мокша убога
У брудній норі.
Ви просили камінці,
Щоб летіли з неба.
За власовські прапорці
Вкрила вас ганеба.
Замість щебня кислота
Зайняла повітря,
Щоб відчулась смакота
Занесена з вітром.
Паніку не підіймайте
Пийте з кислотою,
Воду від кацапа майте,
Що приніс з собою.
11.10.2018Анатолій Березенський