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 Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новограда-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которое, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей дислоцированных на территории области.

"Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов. Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новограда-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ 01

Отмечается, что в ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ 03

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками УСБУ в Житомирской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницком, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.

Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ 04
Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ 05
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3109740
 
   
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похитили из в/ч ? или купили там же...
проверить все каморки для хранения оружия на территории этой области... та и по соседним
интересно сколько полыхнет...чтобы скрыть масштаб хищений
или все таки это была разовая... вылазка?
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что за пестики- кто знает..?- в зсу такой системы нет.
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Как раз в ВСУ такая система есть.
Имя ей - ПБ. Пистолет бесшумный. Конструктор А. А. Дерягин. Образец 1967 года.
По штату положен подразделениям армейской разведки.
В настоящее время выходит из эксплуатации, ввиду предельного износа стволов.
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это бесшумный пистолет, построенный на базе макарова. Гавно совковое.
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как ловко мусор стал коленом на гражданина в наручниках,
ему положена мидаль
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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