 Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Глава государства поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом выдающемся событии как для церковной жизни и православной общины, так и для государства в целом.
"Хочу передать мои самые теплые приветствия и слова благодарности Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал Порошенко.
Глава государства также отметил, что Православная Церковь Украины прошла значительный путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе, благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.
"Сегодня большой день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день ", - добавил он.
Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой Православной Церкви со стороны Вселенского Патриарха Варфоломея.
"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И Вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал риск, но в то же время и большую возможность", - сказал он.
Митрополит Галльский также подчеркнул, что интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины является важным историческим моментом.
Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Он выразил надежду, что Президент Украины будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.
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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.
мало того, что ваш полупрезидент
опасаясь проявления симпатий избирателей
лезет на выборы через задний проход,
так вы ещё сравниваете подачу Порошенком
документов в ЦИК с просмотром
гейской порнухи
вы должны пиарить своего царька, а вы его грязью обливаете,
а он ведь вам платит ...
что с вами, вы бредите ?
минстець по шапке надаёт за сравнение
выборов с гейпорно ?
Очень бы хотелось, ведь Томос это здорово.
Но и здесь, похоже, Цукерка все перекакал...
они вроде страну
не ****.... как педро с 144 погремухой
ох и любит у нас народ гидранта
Тому і їжаку було зрозуміло, що президент зайде з двору.
Можна стріляти навіть з серьогінського "будинку у щоломі", що на території колишнього конвойного полку КДБ.
Висотка Л.У.21 - 120м до Будинку зі Спортмайстром 180м, до колишнього Каштану - 190м, до будинку де був Електрон - 140м. до будинку в шоломі - 450м. Як перевірити всі квартири?
тем более что порошенко, как ставленник воров и бандитов в погонах
может не опасаться покушений, разве только на сумки с баблом, о
которых рассказал Онищенко,
к слову, он наверное не с пустыми руками через задний проход
в ЦИК заявился .....
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004),
Рожа у Пеци типично укГаинская, таки да...
веселее читалось
- Абрам, завтра погром!
- А я по паспорту русский
- Так бить будут не по паспорту, а по морде!
Під це визначення найкраще підхобять банкір та ломбардниця, Іцик та Йуля!
Порох - промисловець, він виробляє товари, отже не барига.
Лише ідіоти могли зібратися біля центрального входу.
Пл. Лесі здоровенна, оточена житловими будинками, кожну кватриру не перевіриш на наявність там снайпера, тому, з огляду на те, що пуйла влаштує хто завгодно крім Пороха, вірогідність замаху дуже висока. Тому і їжаку було зрозуміло, що президент зайде з двору.
или там все надёжно прикормлены ?
А Пеця, значит, не пионерит все, что видит?
Ага, все очень верят...
Є й інші значення слова барига: заможна людина (зазвичай жадібна); перекупник, спекулянт; людина, що купує щось за однією ціною, а продає з астрономічними накрутками, наживається на ажіотажі.
Маячили, маячили і жигулі
сп...пропали!!
Фотка- просто бімба.
и по кацапски .......
Забашляли?
приходится использовать попов для отвлечения от позорной
подачи документов, как бы народный избранник,
а народа боится, как чёрт ладана