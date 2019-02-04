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Все про:Константинопольский патриархат (103) Порошенко (16271) автокефалия (401) Епифаний (83) ПЦУ (205)

 Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви. ФОТО

Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии и чине интронизации Предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом выдающемся событии как для церковной жизни и православной общины, так и для государства в целом.

"Хочу передать мои самые теплые приветствия и слова благодарности Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал Порошенко.

Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви 01

Глава государства также отметил, что Православная Церковь Украины прошла значительный путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе, благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.

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"Сегодня большой день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день ", - добавил он.

Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви 02
Фото: пресс-служба Президента

Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой Православной Церкви со стороны Вселенского Патриарха Варфоломея.

"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И Вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал риск, но в то же время и большую возможность", - сказал он.

Митрополит Галльский также подчеркнул, что интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины является важным историческим моментом.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Он выразил надежду, что Президент Украины будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3109732
 
   
 Топ комментарии
 
Унікальна здатність у бариги - сплюндрувати все за що не візьметься. Навіть таку здавалося б святу справу, як створення української церкви - примудрився перетворити на нікчемне шоу.
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"Батраки внутрииМКАДовские" и "зраднюки отечественные"! Соблюдайте правила гигиены! Наложив "кактусов" на "ветке", подмойтесь в биде, или, хотя-бы, воспользуйтесь туалетной бумагой... И вам удобнее, и окружающие не смогут сразу распознать, при отсутствии вони, "кто есть кто...".
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Попов с черного хода провели? Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви - Цензор.НЕТ 5866
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Совет форумчанПравила форума
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что то странные у вас ассоциации,
мало того, что ваш полупрезидент
опасаясь проявления симпатий избирателей
лезет на выборы через задний проход,
так вы ещё сравниваете подачу Порошенком
документов в ЦИК с просмотром
гейской порнухи
вы должны пиарить своего царька, а вы его грязью обливаете,
а он ведь вам платит ...
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откуда оттуда ?
что с вами, вы бредите ?
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зачем свой комент удалили, перпугались, что
минстець по шапке надаёт за сравнение
выборов с гейпорно ?
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а все крестики на ветке -это я поудалял...тебя вот оставил .в назидание
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Я, конечно, извиняюсь, но когда ПЦУ признает хть одна церковь, кроме Константинополя?
Очень бы хотелось, ведь Томос это здорово.
Но и здесь, похоже, Цукерка все перекакал...
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а им то чего прятаться
они вроде страну

не ****.... как педро с 144 погремухой
ох и любит у нас народ гидранта
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Пл. Лесі здоровенна, оточена житловими будинками, кожну кватриру не перевіриш на наявність там снайпера, тому, з огляду на те, що пуйла влаштує хто завгодно крім Пороха, вірогідність замаху дуже висока.
Тому і їжаку було зрозуміло, що президент зайде з двору.
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Порохобот, во-первых, ты явно не был на площади Леси. Во-вторых, объясни как же тогда Свыня не боялась показаться среди людей якобы на новый год на переполненной Софийке?
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Я виріс поряд. На Софії навкого адміністративні будівлі, які можна зачинити та перевірити кожен закуток.
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Порохобот, не смеши. На Леси торец дома Антошки, под углом ЦКовский 24-й и хрен знает где Спортмастер. Все несчастные девятиэтажки, которые от ЦВК минимум метрах в 300. А на Софии наоборот, можно с площади доплюнуть до дома, где раньше жил ваш рыговский черт, забыл его фамилию, Юра Енакиевский, и почти также близко Хайатт. Ты сильно пошмонал бы иностранцев, которые там остановились? Ты смешон, порохобот. П.С. Карту купи, лапоть
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Дальність прицыльного пострілу ******** снайперок 1500м.
Можна стріляти навіть з серьогінського "будинку у щоломі", що на території колишнього конвойного полку КДБ.
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Ну всьо Вселенський патріархат запевнив Порошенка в підтримці України і нової Православної церкви - Цензор.НЕТ 1708 Не побачимо більше сонцесяйного. Буде ховатись тепер від снайперів. Бо куди не плюнь сидять падлюки такіє по усіх вікнах
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Карту відкрий сам.
Висотка Л.У.21 - 120м до Будинку зі Спортмайстром 180м, до колишнього Каштану - 190м, до будинку де був Електрон - 140м. до будинку в шоломі - 450м. Як перевірити всі квартири?
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а почему другие не боятся снайперов ?
тем более что порошенко, как ставленник воров и бандитов в погонах
может не опасаться покушений, разве только на сумки с баблом, о
которых рассказал Онищенко,
к слову, он наверное не с пустыми руками через задний проход
в ЦИК заявился .....
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Может быть, ПОПе вообще из бункера не выходить? В Киеве повсюду дома, а в них ********** снайперы
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Унікальна здатність у бариги - сплюндрувати все за що не візьметься. Навіть таку здавалося б святу справу, як створення української церкви - примудрився перетворити на нікчемне шоу.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004),
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А рожу куда деть, порохоботина?
Рожа у Пеци типично укГаинская, таки да...
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Дійсно, українська, ти краще на Зэээлю подивися, там не лише тато натуральний Зеленський а ї мама - Рїма! І на Йулю, у якої не лише тато Грігян, а і бабця Капітельман!
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вы лучше родословие Януковощя запостите, он у вас был из графьёв вроди,
веселее читалось
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Здесь как раз очень уместен старый советский анекдот:
- Абрам, завтра погром!

- А я по паспорту русский
- Так бить будут не по паспорту, а по морде!
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Барига це той, хто робить гроші з фінансових оборудок та торгує краденим.
Під це визначення найкраще підхобять банкір та ломбардниця, Іцик та Йуля!
Порох - промисловець, він виробляє товари, отже не барига.
Лише ідіоти могли зібратися біля центрального входу.
Пл. Лесі здоровенна, оточена житловими будинками, кожну кватриру не перевіриш на наявність там снайпера, тому, з огляду на те, що пуйла влаштує хто завгодно крім Пороха, вірогідність замаху дуже висока. Тому і їжаку було зрозуміло, що президент зайде з двору.
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а если бы снайпер поджидал у заднего прохода ?
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Там закрита територія, простіше контролювати навколишні будівлі. Є служба безпеки, вони свою справу знають.
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а если в службе найдётся нормальный Гражданин ?
или там все надёжно прикормлены ?
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Там всі норммальні, перевірено, ФСБшників немає.
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Знаем знаем, галантерей ежемесячно по несколько покушений на ПОПу предотвращает. Скоро его начнут возить в женском платье, как Керенского, ибо ***** не спит и 80 процентов ненавидящих свинохряка украинцев - его агенты.
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Ой-ой-ой.
А Пеця, значит, не пионерит все, что видит?
Ага, все очень верят...
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«Слово «барига» походить від слова баришник - торговець кіньми. За часів царя за баришниками, які торгували кіньми на ярмарках, тяглася погана слава ошуканців, що не гидують ні шахрайством, ні навіть при нагоді конокрадством - безчесними торгашами їх вважали».

Є й інші значення слова барига: заможна людина (зазвичай жадібна); перекупник, спекулянт; людина, що купує щось за однією ціною, а продає з астрономічними накрутками, наживається на ажіотажі.
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"Батраки внутрииМКАДовские" и "зраднюки отечественные"! Соблюдайте правила гигиены! Наложив "кактусов" на "ветке", подмойтесь в биде, или, хотя-бы, воспользуйтесь туалетной бумагой... И вам удобнее, и окружающие не смогут сразу распознать, при отсутствии вони, "кто есть кто...".
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мне иногда кажется, что писатели про порохоботов ими и являются. столько пиара, хоть и чёрного, для Порошенко не делает больше никто. Вселенський патріархат запевнив Порошенка в підтримці України і нової Православної церкви - Цензор.НЕТ 5599
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говорят, что когда кажется, надо перекрестится - должно помочь. Что касается Порошенка, то уже ничего не кажется.
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А як на Київському вокзалі, два попи маячили
Маячили, маячили і жигулі сп...пропали!!
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Мочи Пэтро кацапську педросню! По всем фронтам мочи.
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он ещё из заднего прохода не вылез ...
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свеча ...... у вас фсё по Зигмунду .....
и по кацапски .......
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Офшорний неофеодал навмисно занурює українське суспільство в середньовіччя і релігійний морок.
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Жорстка цензура)))Баняться всі, крім штатних троллів))
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Интересно, а почему не банят только порохоботов?
Забашляли?
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да, вышел прокол с посещением ЦИК через задний проход,
приходится использовать попов для отвлечения от позорной
подачи документов, как бы народный избранник,
а народа боится, как чёрт ладана
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Все ватники х .. йловские вылезли и цензор своими высерами обгадили. Пи..дуйте на лента сру и у ***** спрашивайте почему оно в туалет с охраной ходит. Он вам ****** ватным быстро глаза на жопу одел бы .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви. ФОТО
 
 
 
 
 
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