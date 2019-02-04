 Двум иностранцам на три года запретили въезд в Украину за попытку подкупа сотрудника Госпогранслужбы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Черноморский морской порт" во время оформления прибывших из Батуми пассажиров, пограничники Одесского отряда обнаружили мужчину, который заметно нервничал. Следовательно, была инициирована углубленная проверка этого гражданина. Во время интервьюирования лица выяснилось, что 29-летний гражданин Грузии не может подтвердить цель своей поездки в Украину. Однако, чтобы любой за что попасть в нашу страну, иностранец предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 100 долларов США", – говорится в сообщении.

Еще одного взяткодателя обнаружили в столичном аэропорту.

"Гражданин Турции, прибыл из Стамбула, попытался "помочь" в беспрепятственном пересечении границы двум своим землякам и предложил пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" взятку в размере 50 евро", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Во всех случаях от неправомерных денежных предложений пограничники отказались.

"В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 369 ч. 1 УК. Лицам отказано в пропуске и проставлен запрет въезда в Украину на 3 года каждому", - подытожили в Госпогранслужбе.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы