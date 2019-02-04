 Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 4 февраля.
К тушению пожара были привлечены 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей, отрезок дороги ул ст. Бандеры, где располагается ресторан, был перекрыт.
В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ГСЧС и полиция.
Отмечается также, что спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллона.
Как сообщалось, на выходных на окраине Киева произошел масштабный пожар на складах.
обладнання порізали, тепер склади, на фасаді секонд/базар),
в середині будівель все що завгодно може бути((((
там ліс, недалеко, Биківня - кгб-істи багато людей знищили,
а при совку з-д Радикал - хімія для підводних човнів, ртуть і тд(((