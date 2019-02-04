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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3450) рестораны (155) Ривне (268)

 Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Ривном произошел масштабный пожар в бывшем ресторане Istanbul.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 4 февраля.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей, отрезок дороги ул ст. Бандеры, где располагается ресторан, был перекрыт.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 01

В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ГСЧС и полиция.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 02

Отмечается также, что спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллона. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар на складах на окраине Киева тушили больше суток, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 03

Как сообщалось, на выходных на окраине Киева произошел масштабный пожар на складах.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 04
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 05
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 06
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 07
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 08
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 09
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 10
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 11
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 12
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 13
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3109719
 
 
 Топ комментарии
 
Какие то проклятые дни наступили, каждый день масштабные пожары. Будівля ресторану повністю згоріла в Рівному, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4464
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можливо, там будівлі совкового періоду, промзона...
обладнання порізали, тепер склади, на фасаді секонд/базар),
в середині будівель все що завгодно може бути((((
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Вартість такої будки складає приблизно 250 000 євро, це разом з ******* та посудом, сам таке мав колись.
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шо ти собі дозволяєш), ти шо охєнт/рука *****? Будівля ресторану повністю згоріла в Рівному, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8612
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Можливо підпалили, якщо зруб правильно оброблений, не так і легко його підпалити.
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Какие то проклятые дни наступили, каждый день масштабные пожары.
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Гріються люди, відкритий вогонь і відсутність техніки безпеки.
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В таких закладах світло виходить дорожче, бо там електроплити всюди, а опалення на дровах через окремий котел десь на вулиці, а на Рівненщині дрова мають бути не дуже дорогі.
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То склад, саме він міг бути і не дуже обробленим, мені пожежники голову винесли в свій час про пропітку деревини антигорючими речовинами.
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можливо, там будівлі совкового періоду, промзона...
обладнання порізали, тепер склади, на фасаді секонд/базар),
в середині будівель все що завгодно може бути((((
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Це да, в ресторан пожежник заходить кожний місяць, а на склад не так легко попасти, нема орендаря на місті, поцілував замок та пішов.
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Промзона біля центрального парку? Оригінально)
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та ні, от дивись де це
там ліс, недалеко, Биківня - кгб-істи багато людей знищили,
а при совку з-д Радикал - хімія для підводних човнів, ртуть і тд(((
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Судячи по фото, зсередини зайнялось, стіни не обгоріли знизу.
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А в Одессе на Поскоте выгорело дотла лото синего цвета, а через стенку оранжевое лото оталось целое Будівля ресторану повністю згоріла в Рівному, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9703
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗдание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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