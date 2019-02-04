 Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 4 февраля.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей, отрезок дороги ул ст. Бандеры, где располагается ресторан, был перекрыт.

В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ГСЧС и полиция.

Отмечается также, что спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллона.

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Как сообщалось, на выходных на окраине Киева произошел масштабный пожар на складах.





















Фото: пресс-служба ГСЧС