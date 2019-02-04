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 Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории за неделю. ФОТОрепортаж

В течение недели подразделениями ГСЧС, привлеченным в состав сил и средств Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей обеспечена очистка территорий от взрывоопасных предметов и оказание помощи населению в пределах КПВВ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС, по итогам выполнения задач в течение недели:

  • очищено 39,1 га территории, обнаружено и обезврежено 16 взрывоопасных предметов, чем обеспечен ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места;
  • обеспечено функционирование пунктов оказания помощи населению в пределах КПВВ, на которых по обращениям 352 человек, которые пересекали линию соприкосновения, предоставлена ​​возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи.

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Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории за неделю 01
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории за неделю 02
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории за неделю 03
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории за неделю 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/p3109715
 
 
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