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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Военнопленным украинским морякам передали в "Лефортово" продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева. ФОТОрепортаж

Волонтеры передали 3 февраля удерживаемым в СИЗО Москвы украинским морякам продукты и сигареты.

Об этом в Facebook сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

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"Двести сигарет, вынутые из пачек и еще сто спичек, вынутых из коробков. Только в таком, вынутом, виде принимают в следственный изолятор "Лефортово" табачную продукцию. Может, в другие следственные изоляторы тоже так принимают, я просто не знаю, а вот про Лефортово знаю. Кроме спичек и сигарет, через шесть рук нас троих - журналиста, инженера и финансиста - сегодня прошли: колбаса, сало, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, бананы, зелень кавказская свежая, салаты в горшочках, галеты, шоколад, леденцы, батончики "Рот-Фронт", молоко, творог, сыр, сырки с ванилином, майонез, кетчуп, масло сливочное, сметана, сладкий перец, огурцы, набор овощей для винегрета, хлеб, лаваш, капуста красная", - написала журналистка.

Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 01

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Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 02
Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 03
Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 04
Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 05
Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

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Ранее она информировала, что волонтеры собрали более 217 килограммов продуктов для украинских моряков.

Военнопленным украинским морякам передали в Лефортово продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева 06
Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3109713
 
   
 Топ комментарии
 
Тримайтесь Браття Українці!!!
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Пам*ятаю, в дитинстві тітка з мацкви прислала колись цукерки і шоколад =рот-фронт=.
Гидота ще тоді була. Я попробувала, але далі не їла.

Тримайтеся, хлопці.
Фюрер торгуватиметься і чекає виборів.
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Сколько же из -за одного ничтожного уродца -извращенца смертей и горя на земле ? Давно пора этого окурка в сортире замочить
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Медведчук вечером у Порошенко дома мутил что-то,а потом моряки в плен попали и два новых катера с буксиром,совпадение?
-Да ,совпадение
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Ні, це традиція - спочатку здати в полон, а потім зробити їх полоненими героями. Кому потрібні герої в полоні? Щоб писаки про них писали. І на тому ще заробити кредитів МВФ. Не вперше. А ще кажуть людьми в Європі не торгують.
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Ты не понял и никогда не поймеш что ребята пошли прекрасно все осознавая, и что они этим сделали...
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Значить, ти не здатна доперти зі статті, з якої країни люди передали хлопцям передачу, скиглиш-випитуєш, "розумася", але коментик з вумними "висновками" перша наклапала ..
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почему не уточнили волонтеры граждане РФ или Украины?
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Батончики "Рот-фронт", а не "Рошен"... Однозначно москальские провокаторы...
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Боюсь,что волонтёры с Украины,могли бы под каким нибудь предлогом(типа пропаганда экстремизма или ***** Путлером где-то в соцсетях называют)лет на 20 на нарах оказатся,где нибудь за полярным кругом!Да и конфетки рашен могли бы в качестве контробанды приписать.Так что в любом случае продукты и волонтеры рАссЕйские,как и адвокаты.Нашим в это звериное логово лучше не сунутся,нет смысла,если конечно не хочешь стать очередной сакральной жертвой рашистского режима!
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Сколько же из -за одного ничтожного уродца -извращенца смертей и горя на земле ? Давно пора этого окурка в сортире замочить
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Пам*ятаю, в дитинстві тітка з мацкви прислала колись цукерки і шоколад =рот-фронт=.
Гидота ще тоді була. Я попробувала, але далі не їла.

Тримайтеся, хлопці.
Фюрер торгуватиметься і чекає виборів.
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" Никогда не прощай нас, Украина! Будь проклят русский мир " -Виктория Ивлева , фотограф, журналист, волонтер .
https://www.obozrevatel.com/society/nikogda-ne-proschaj-nas-ukraina.htm
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Спички это в тему. А почему бензин не передали? Чтоб сжечь заведение к матери
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВоеннопленным украинским морякам передали в "Лефортово" продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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