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 Общество, Фоторепортаж
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 Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины начали тренировки ночных стрельб из стрелкового оружия с использованием приборов ночного видения и лазерных целеуказателей.

Спецназовцы оттачивают мастерство ведения огня по неподвижным целям на меткость, на скорость с места, в движении, по одному, в парах, тройках, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Все стрелковое оружие, с которым мы выполняем упражнения ночных стрельб прошло глубокую или частичную модернизацию. На нем установлены прицельные планки "Пикатини", новые приклады, коллиматорные прицелы, дополнительно установлены лазерные целеуказатели для ночной стрельбы. Шлемы оборудованы портативными монокулярными приборами ночного видения AN/PVS-14", - сообщил командир роты.

95% личного состава подразделения - опытные офицеры и контрактники с боевым опытом участия в операции объединенных сил (АТО). Большая часть спецназовцев прошли Q-курс. Есть и такие, которые только недавно заключили контракт с Вооруженными силами и сейчас, с помощью своих опытных собратьев, постепенно, шаг за шагом повышают свою выучку.

Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны 01

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Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны 02
Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны 03
Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны 04
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3109707
 
   
 Топ комментарии
 
Мультікам краща. Влітку не так парить, довше носиться...
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І одежика не піксєльна як в ЗСУ, а мультікам.
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Мультікам краща. Влітку не так парить, довше носиться...
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Це так. І коштує дешевше чим піксєль.
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Стогодні 90-а річниця з дня заснування ОУН. 3 лютого 1929 року на 1-му конгресі Українських націоналістів у Відні заснована Організація українських націоналістів. Головою проводу ОУН було обрано полковника Армії УНР Євгена Коновальця. "Цензор" про це жодного слова за цілий день! І Порошенко нікого не вітав...
Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2579
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вчіться хлопці свій народ гамселити.....
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шоколад не нравится только мокшанам, они мох есть привыкли
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А я не про симпатії, я про необхідність знищення...
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Народ который звал путина..... Который позволил вывезти свои заводы в россию, порезать шахты на металл, и теперь с протянутой рукой ползёт к "хунте" за пенсиями - это не мой народ.... Это лохи и терпилы !!!!!!!!! Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7726
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Я надеюсь, что они применят свои навыки на дАнбасе, а не против тех, кого эта власть не устраивает.
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против зрадофилов надо применять ибо запарили ныть, стрелять правда пульками с краской несмываемой, чтобы каждого кренделя пометить ))
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Ківа шоколадний вже щось подібне говорив. А от ти, коли буде третій Майдан проти шоколадних фальсифікацій виборів, на якому боці будеш - народу чи рилоаналів шоколадних?
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Коліматорні приціли, все-таки.
Влучної стрільби 8-му полку.
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хоть бы не перестреляли друг друга ….
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Предлагаю все залоги, что внесли кандидаты в презики, отдать на такие вот цацки - и не только спецназу, в в рядовые части, прямо на фронт.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСпецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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