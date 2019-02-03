 Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.
"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - отмечается в сообщении.
- Т-с-с-с! Ми з нашим кандидатом таким чином пробираємося до ЦВК подавати документи.
Ну , не досталось гражданину ни пестика , ни гранатомёта завалящего , ни пулемёта .
Так что же теперь , ему совсем безоружным ходить ???
Значит так - шашки ему вернуть . И извиниться .
В нашем мире вооружённых акул без взрывчатки нельзя .
Двадцать раз подумаешь - а окупится ли ???
Значительно дешевле пилы , и кровищи на одежде не будет - а это тоже деньги ...
Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе! (с)
Кстати, сегодня скончался репер 90х Децл...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь". Він ще тоді поважав Украіну.