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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Гнутово" на линии разграничения задержан мужчина, который пытался провезти с временно оккупированной территории взрывчатку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

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"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - отмечается в сообщении.

Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 01

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Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 02
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 03
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 04
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 05

Также смотрите: Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 06
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/p3109705
 
 
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Фсбешная агентура готовится к выборам.
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Тротил - это в прошлом, сейчас модно - бензопила! Житель Маріуполя віз із окупованої території Донбасу дві тротилові шашки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2416

Житель Маріуполя віз із окупованої території Донбасу дві тротилові шашки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 3450
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Ну вот,мало того,что тролик,дЫк еще и слова с языка срываете...Остановитесь!
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Рыбки видать поглушить хотел а может просто для фейерверка ..
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Ну, а Петя тут при чому?
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Не знаю як там в нього з рибалкою, а от тараканів в нього в голові видно дохолєри добіса...😕😕😕
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Хоч би Петро воєнний стан не об'явив...
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этапесетц... противотанковые, не глубинные?
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то він думав що мило господарське віз ...
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Та він взагалі не думав. Бо нічим. Шо іхтамнєти затарили, те й віз.
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- Шановні, навіщо ви лізете через каналізаційний люк?
- Т-с-с-с! Ми з нашим кандидатом таким чином пробираємося до ЦВК подавати документи.
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)))) помню в децтве в ведре тротил из снаряда вываривали. и никому до этого небыло дела.
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Та да, йому сказали, шо то гуманітарка для зубожілих маріупольських дітей...((( А він жеж такий сєрдобольний .)
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В лугандоне у него машину не отжали . Подозрительно .
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Будем откровенны - современному жителю Украины без тротила сейчас ну никак .
Ну , не досталось гражданину ни пестика , ни гранатомёта завалящего , ни пулемёта .
Так что же теперь , ему совсем безоружным ходить ???
Значит так - шашки ему вернуть . И извиниться .
В нашем мире вооружённых акул без взрывчатки нельзя .
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Тротил - это в прошлом, сейчас модно - бензопила! Житель Маріуполя віз із окупованої території Донбасу дві тротилові шашки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2416


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С такими ценами на бензин ???
Двадцать раз подумаешь - а окупится ли ???
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Вообще-то это шутка... а по сути что, тротил или пистоль дешевле?
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Граната - от 30 баксов , патрон - от 10 гр ., пестик - от двухсот енотов .
Значительно дешевле пилы , и кровищи на одежде не будет - а это тоже деньги ...
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да, на той территории оружия много. разрешили днры регистрировать любое стрелковое нарезное до 12мм. так теперь у каждого охотника по пулемёту
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Две тротиловые шашки у тебя лежали на столе!
Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе! (с)
Житель Маріуполя віз із окупованої території Донбасу дві тротилові шашки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 8112
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Сразу пронеслись все 80-тые... "Комбинация"...
Кстати, сегодня скончался репер 90х Децл...
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товарищ москаль-на УКРАИНУ шуток не скаль...(в.в.маяковский).як шо людина хвора-це на дровго.Як шо дурень-на завжди."немое,незнал,больше небуду" тут зараз не проконае.Зараз цей тротил змусить цього йолопа переглянути свое життя.
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Що саме цікаве, Маяковський писав цей вірш собі.
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1926 г. В.МАЯКОВСКИЙ

А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь". Він ще тоді поважав Украіну.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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