 В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО

Фото необычного товара выложил в Твиттере журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда комментарии не нужны", – подписал он фотографии.
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Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжет, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… "От Севильи до Гренады", - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы еще так молоды…
Судя по реакции ТПшки, он таки успел её сексом трахнуть... с соответствующими биологическими последствиями.
ПОДОТРИ СВОЮ НОВОРОССИЮ!!!))))))))))))
ВБИВСТВО, ЧЕРЕЗ ЯКЕ ДОНБАС СТАВ РОСІЙСЬКОМОВНИМ
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/alchewsk?fbclid=IwAR2saHSSO3yNxQxP0375nqkcxUz79saz8bgIEdx7oUHNIF5THK70Wbr7WII
І так, це (фізіо)логічне продовження суворої бамбаської піци