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 В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО

Адрес производителя указан как "Украина, Луганская обл., г. Алчевск". При этом на упаковке написано "Сделано в ЛНР"

Фото необычного товара выложил в Твиттере журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда комментарии не нужны", – подписал он фотографии.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти Ялты пригласили горожан на Крещение окунуться в сточные воды. ФОТО

В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием #Донбасснаш 01
В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием #Донбасснаш 02

Источник: https://censor.net.ua/p3109695
 
 
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Символично, все что осталось от бамбаса который "никто не поставит на колени" - вшивая туалетная бумага... подотритесь гордо дыбилы
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Прошу обратить внимание на адрес производителя... Не лоханская на-ротная рицпублика, а Украина.
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Эти валенки не в курсе, как поменять дизайн В окупованому Алчевську почали випускати туалетний папір під назвою "#Донбаснаш" - Цензор.НЕТ 4295
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вот правильная "бумага" для сепаратистов и коллобарантов..
В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш" - Цензор.НЕТ 7090
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Бомбассцы не заслужили право на жизнь.
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В тексте, кстати, на потомство есть тонкий намёк. Эпизод, казалось бы, незначительный для сюжета: за пару дней до завершения своего (недо)человеческого существования Шариков пытался подселить в профессорскую квартиру свою гёрлфренд.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжет, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… "От Севильи до Гренады", - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы еще так молоды…

Судя по реакции ТПшки, он таки успел её сексом трахнуть... с соответствующими биологическими последствиями.
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ось така історія сємєйства путіних ібн *********.
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Ну идиотов хватает и там и здесь. Один Югик алкаш, клизмин парубок чего стоят. Не говоря уж о таких персонажах как пара коров геращенко....
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Они свою ОРДЛОсию смогут теперь увидеть на бумаге. В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш" - Цензор.НЕТ 4063
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"#Донбасснаш" в гавно!" Не для кого не таємниця,що увесь "#русский мир"-гавно!
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)))так сказать...
ПОДОТРИ СВОЮ НОВОРОССИЮ!!!))))))))))))
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это теперь в ДыНыРы каждый правоверный наварос может подтереть жопу идеологически выдержанной бумагой . ждем чем ответят на это лугандонцы В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш" - Цензор.НЕТ 1869
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Сральный папир для жопочленцев противопоносный.
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Аж зкріпи з екрану посипалися.
І так, це (фізіо)логічне продовження суворої бамбаської піци
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А рашкасрань есть ненавистна всему разумному миру ...Еще раз ,,Слава УКРАИНЕ !!!
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только для членов РПЦ и УПЦ МП.. освящено патриархом Кириллом В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш" - Цензор.НЕТ 6701

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Раньше, у нормальных, информация впитывалась с молоком матери.....
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Будет прикольно, если эта бумага появится в продаже у нас.В АТБ например.
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Цензор.НЕТФотоКурьезыВ оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО
 
 
 
 
 
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