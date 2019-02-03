 В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО

Фото необычного товара выложил в Твиттере журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда комментарии не нужны", – подписал он фотографии.

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