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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Порошенко (16266) ЦИК (2838) Гандзюк (182)

 "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?" - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко. ФОТО

Возле Центральной избирательной комиссии, куда должен приехать для подачи документов Президент Порошенко, активисты развернули баннеры с надписью "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?"

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

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"Петр Порошенко, Вас уже ждут в ЦИК", - написала она.

Извините, так, а кто заказал Гандзюк? - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко 01
Извините, так, а кто заказал Гандзюк? - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко 02
Извините, так, а кто заказал Гандзюк? - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко 03

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/p3109681
 
   
 Топ комментарии
 
Активистов отсечь томосом! "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?" - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко - Цензор.НЕТ 2713
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Envoy Никаким. Он же только за Победы отвечает.
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Порошенко, что ты ответил на открытое письмо отца Кати Гандзюк?
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Отсекайте гражданских с плакатами! Он пойдет с особовым складом.
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баннеры с надписью "Извините, так, а кто заказал Гандзюк? "Источник: https://censor.net.ua/p3109681 - за що вони вибачаються ?
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У чому полягає інформаційна війна Російської Федерації проти України?... у підтримці Порошенка?
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тобто якщо я не підтримую Петра, то я ахєнт кремля... Порохоботи ви такі хворі люди. Тих хто не любить Петра близько 90%
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Ты видел КАВЫЧКИ?, знаешь, что они обозначают? Меня ПЕРВЫЙ раз обозвали ПОРОХОБОТОМ!!!!! Я ОСКОРБЛЁН!!!!!
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Вибачте... Якщо Ви не порохобот, - то значить нормальна людина, вибачте...
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А может быть и Свын... Кто теперь скажет...
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Не раскачивайте лодку, йдыть помолыся, проплаченные агенты кремля - активисты выберете вариант ответа
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І якесь $&%@ буде ще мою рідну мову "кавєркать". Нормально писати "скрєпи" не дають? Ти ще напиши "Незалежная".
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И совершенно напрасно на плакатах извинения... Метать бисер перед свиньями ни к чему. Плакаты должны быть проще: Вон главного коррупционера! Вора за решетку! Верни награбленное народу! Извинись перед отсидкой! Покайся, гнида! ...и т.п. в том же духе
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головне не плакати , а тисячі розлючених людей , що ті плакати тримають ...
А десяток "активістів" на владу жодного враження не справляють ...
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Ну чого ж не справлять - ми обговорюємо, можливо деякі канали ТВ покажуть, ЮТУБ -- усім доступний і т.д.
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і що далі ?
обговорюйте скільки завгодно - лише на вулицю не виходьте !
Тільки дія на вулицях лякає владу , все інше - їй пофігу ! ...думаєте чому наші ЗМІ так мляво висвітлюють протести "жовтих жилетів" в Європі - аби українці на брали "поганий приклад" з євпропейців ...
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А може Петро не приїде, не встигне подати документи і все -- мирний кінець соєвим...
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Готуєшся отримати відмову? То може з документами зазделегідь щось не так?
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А он возьмёт всех по привычке надурит - и не приедет))
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уявляю тоді паніку на свинофермі Стеця ..))
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А инфарктов сколько у них станется😀
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а в хрюшек буває інфаркт ? "Вибачте, так, а хто замовив Гандзюк?" - активісти під ЦВК очікують прибуття Порошенка - Цензор.НЕТ 7355
от через пару місяців і дізнаємось ... ))
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Багата в тебе уява. А уявляєш яка буде паніка на зрадаботофермі, коли порох переможе в першому турі??? Я навіть не можу уявити.😛😛😛😛😛
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богататая у тебя фантазия! диабетик в первом туре, бугогааааааа
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це ж скільки коробок шаленої бджілки на складі зогниє...
ай-ай-ай, який збиток "Вибачте, так, а хто замовив Гандзюк?" - активісти під ЦВК очікують прибуття Порошенка - Цензор.НЕТ 3032
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Не знаю зачем об этом спрашивают Порошенко. Он то явно тут ни при чем.
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титушки хйла выходят на новый уровень, прикрываясь погибшей от рук их коллег Гандзюк и её нещастным отцом
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Записное стадо пуйлоактивистов "куда пошлют". Неужто пуйло надеется таким способом не допустить пороха до регистрации? Всех сгрести и в участок до выяснения заказчика.
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Можно и в участок, а можно и кислотой облить, так сказать "по накатанному".
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Что за извинения?
Пусть Барыга с подельниками в последнем слове на суде просит прощения у народа
на крови которого он пришел к власти
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А чому не до Папи Римського ? Грьобані клоуни,це вже гидко.
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Я тут покумекал маленько и хочу АП президента предложить новый слоган предвыборной компании Петра Лексеича - Снова Жити по Новому ! "Вибачте, так, а хто замовив Гандзюк?" - активісти під ЦВК очікують прибуття Порошенка - Цензор.НЕТ 4270
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председатель региональной партии от тимошенко "Батькивщина" подозреваемый в организации Гандзюк сбежал в россию вот у своей Тимошенко и спрашивайте где он!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Извините, так, а кто заказал Гандзюк?" - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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