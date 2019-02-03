 "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?" - активисты под ЦИК ожидают прибытия Порошенко. ФОТО

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"Петр Порошенко, Вас уже ждут в ЦИК", - написала она.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
А десяток "активістів" на владу жодного враження не справляють ...
обговорюйте скільки завгодно - лише на вулицю не виходьте !
Тільки дія на вулицях лякає владу , все інше - їй пофігу ! ...думаєте чому наші ЗМІ так мляво висвітлюють протести "жовтих жилетів" в Європі - аби українці на брали "поганий приклад" з євпропейців ...
от через пару місяців і дізнаємось ... ))
ай-ай-ай, який збиток
Пусть Барыга с подельниками в последнем слове на суде просит прощения у народа
на крови которого он пришел к власти