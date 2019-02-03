 Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней. ФОТОрепортаж

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.
Потужна, дуже успiшна рехформа!!!
Поэтому в декабре начались ремонты дорог, крыш на садиках, стройки и т. д.
А почему в течении года ниче не делали? -Всё очень просто. Деньги лежали на депозитах. Там немалые суммы и проценты с них можно поиметь
а кто там в киевском облсовете за дороги отвечает? проснись,тебя обокрали твои депутаты.
конечно, оно быстро покрошилось, потому что не слиплось.
«Укладка асфальту у дощ, карається пожиттєвим ув'язненням. » ?
Как, например, и серия пожаров на военных арсеналах.
Как, например, и навязываемая мысль, что, кроме порошенко, остальные - агенты путина.
Все от большого процента избирателей с отрицательным айку.
И сколько кв такого брака нам впихивают за наши пенензы, записывая украденное себе в достижения?