 Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней. ФОТОрепортаж

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.