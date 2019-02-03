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Все про:дороги (1753) Киевская область (1609) ремонт (874)

 Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней. ФОТОрепортаж

Дорога "Малая Александровка - Чубинское", отремонтированная около двух месяцев назад в мокрую погоду, уже покрылась выбоинами.

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней 01
Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней 02

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Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней 03
Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней 04
Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней 05

"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.

Источник: https://censor.net.ua/p3109680
 
   
 Топ комментарии
 
пора бы нерадивых асфальтоукладчиков закатывать в бетон.
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55 дней - это мало? Нужно учитывать, что мы не в Европе, мы по другому не умеем. Ну ничего, будем в Европах - научим их как класть асфальт. И как жить на среднюю заработную плату 10 000 грн = 314$. Европа - открывай ворота!
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лучче б в синагоге им "чик" зимой, в снег, а ленточку по укладке дороги как положено "чик" летом.
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пора бы нерадивых асфальтоукладчиков закатывать в бетон.
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Такая хрень по всей Украине. Где-то под конец года (ноябрь декабрь) нужно было срочно освоить средства, чтоб излишки не забрали в бюджет.

Поэтому в декабре начались ремонты дорог, крыш на садиках, стройки и т. д.
А почему в течении года ниче не делали? -Всё очень просто. Деньги лежали на депозитах. Там немалые суммы и проценты с них можно поиметь
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лиформы от потужно-ришучего мальдивца Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней - Цензор.НЕТ 8165
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Автомобильную дорогу С100412 Малая Александровка - Чубинское, протяженность которой 2.8 км, внесли в новый список дорог областного значения на ремонт. Об этом сообщил депутата Киевского областного совета Александр Мефодий.

а кто там в киевском облсовете за дороги отвечает? Положенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней - Цензор.НЕТ 5031проснись,тебя обокрали твои депутаты.
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Почему всё через жопу ? Воруют сволочи ?
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Хоть раз сделайте показуху, посадите виноватых, чтобы повадно другим не было, может после этого херней перестанут заниматся.
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Замечательно! Теперь опять выделят деньги фирмам-прокладкам! Нет смысла строить качественно.
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Головне- вчасно доповісти.Ну і бабло в кишеню покласти...
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жирную массу соединить с водой и ожидать прочного сцепления ?
конечно, оно быстро покрошилось, потому что не слиплось.
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вообще то асфальт не предназначен чтобы его клали на дороги. асфальт - это материал которым покрывают землю в местах, предназначенных для прокладки подземных коммуникаций.
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А може НАРЕШТІ після 100 років совєтской власті, внести в Карний Кодекс України статтю:
«Укладка асфальту у дощ, карається пожиттєвим ув'язненням. » ?
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Асфальт специально ложат хреново, чтобы каждый год перекладывать и пилить на этом бабло. Вот почему государство не должно строить и ремонтировать дороги. У чинуш просто нет мотивации делать их качественно, зато есть мотивация делать говняно.
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Це в Африці будувати дороги - значить розвивати країну. А в Україні то має бути буденна справа. Просто головна дурна і клептоманія (психічна хвороба). І от як, якщо голова дурна й хвора - що , руки будуть розумними й чесними? Насмішили.
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если вообще асфальт не класть, то в стране может существенно улучшится экономическая ситуация
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Треба людям гроші платити, а не красти на право й наліво.
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А у нас в опциях заложено - только класть хреново или вообще не класть? Вариант работать на совесть и соблюдать технологии - не рассматривается?
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Не удивляет.
Как, например, и серия пожаров на военных арсеналах.
Как, например, и навязываемая мысль, что, кроме порошенко, остальные - агенты путина.
Все от большого процента избирателей с отрицательным айку.
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Потужно поклали гроші в карман, бо рік закінчувався а бабло не "освоїли". Омеляна мордою в ту калюжу і забетонувати атакою до Гори. Як указатель на село Гора, де асфальт теж втік разом зі снігом.
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порохоботы, какая это по счету ришуча рыхорма, за которые вы тут аж заливаетесь?
И сколько кв такого брака нам впихивают за наши пенензы, записывая украденное себе в достижения?
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55 днів це на 40% довше чим в цілому по країні.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоложенный в мокрую погоду асфальт на дороге под Киевом продержался 55 дней. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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