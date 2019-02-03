EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  3883  57
Материалы по теме:
Все про:боевик (16420) война (3270) Донецкая область (4194) операция Объединенных сил (915)

 Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС. ФОТО

Украинские военные задержали дважды судимого жителя Донецкой области, пытавшегося вступить в состав российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Читайте также: Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов

2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, которая держит оборону на Светлодарском направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, после чего личным составом НП было осуществлено задержание.

Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.

По словам допрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила его проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей.

После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики.

Смотрите также: Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины. ФОТО

Гражданин П. передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.

Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС 01
Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС 02

Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3109657
 
   
 Топ комментарии
 
Какой петушок размалёванный, как нацистской свастикой, так и георгиевскими крестами. Настоящий представитель рускага мира
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нормальный такой гражданин Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Вже готовий "хенерал" Лугандону. Вже і з погонами і з трьома хрестами. Недаремно його так хотіли сепари отримати в свої ряди. Судячи по "орлу" на грудях, мав очолити "вааздушые силы".
 показать весь комментарий
 
 
А чому всі борцуни з Україною та її "фашистською хунтою" розмальовані свастиками ? Вони ярі антифашисти ?
 показать весь комментарий
 
 
Отец Децл (его продюсер) из Запорожья....... все в Кацапии иногодное - своего ничего нет.
 показать весь комментарий
 
 
Терпеть не могу "рэп". Не перевариваю его! Он меня нервирует! Маразм какой-то, а не песни!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас не об этом. Ему было всего 35 лет. Отработал концерт, пошёл покурить, поплохело и умер. Скорая ничего не смогла сделать...Не болел, не жаловался и тут раз и нет человека. С каждым это может случиться в любой момент. Надо помнить об этом.
 показать весь комментарий
 
Пошёл покурить, поплохело и умер. А разве он не грамотный. На пачке сигарет написано: "курение вредит вашему здоровью и приводит к смерти" Військові затримали жителя Донеччини, завербованого для участі у війні проти України - Цензор.НЕТ 7871 .....
 показать весь комментарий
 
 
) обкололся? как тамошний вождь. или его подкосил арест 9,5 т кокаина?
 показать весь комментарий
 
 
Какой петушок размалёванный, как нацистской свастикой, так и георгиевскими крестами. Настоящий представитель рускага мира
 показать весь комментарий
 
 
это у них хероев награждают так
хероев много, наград на всех не хватает - вот и набивают.
 показать весь комментарий
 
 
так он, по сути, и есть собака.
а собаке - собачья смерть!
 показать весь комментарий
 
 
цьо той пацик, якого наші ВСУ розпинали в даунбасі? крепко виріс...
 показать весь комментарий
 
 
А че на нем куски грязи? Его в свинарнике поймали чтоли?
 показать весь комментарий
 
 
Всю зекоту думбаську на гілляку. Думбасів вже не переробиш. Зіпсований матеріал.
 показать весь комментарий
 
 
это биомусор,годится лишь для удобрения украинского чернозема
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
власть хочет нас всех видеть такими в ошейниках и намордниках......
 показать весь комментарий
 
У вас это на рАсєє? Мы знаем об этом, это для нас не новость...
 показать весь комментарий
 
 
вас кацапов так только и надо - в ошейниках и намордниках...!
 показать весь комментарий
 
Кацапский ген никуда не спрячешь он через шкуру проявляется
 показать весь комментарий
 
 
Черговий "Топаз"... Будуть "судити", а потім випустять на волю. Паскудити країні і далі... Історія відома і стала класикою в цьому вивернутому всім гівном назовні паскудством.
 показать весь комментарий
 
 
та то понятно, шо тока порох выведет нас в светлое будущее.
ну никто, кроме петьки.
остальные кандидаты - коллективный путен.
поняли
 показать весь комментарий
 
 
Ну почем токмо Порох? Гриценко альтернатива.
 показать весь комментарий
 
А на Цензорі іноді пишуть коментарі подібні цьому даунбасьцю
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо..досить типовий *житель Донбасса* . До речі на зоні питання до цього каторжанiна будуть, якщо за поняттями то він не повинен працювати на систему
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас за это на перо не сажают. Просто кочетом заделают и на петушью хату.
 показать весь комментарий
 
Ну клоун не виноват. Ему Шо заказывает хозяин он то и делает...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так невиноватого его всего такого в очко и ******. Был синим, а станет голубым ))
 показать весь комментарий
 
тому, що за Чапліним ходила слава його зв'язків з неповнолітніми дівчатами.
 показать весь комментарий
 
Если раздеть до трусов всю свору, которая гордо себя называет 1 и 2 армейский корпуса днр/лнр, то получится такая же хрень. Да и российская армия далеко не ушла, голота
 показать весь комментарий
 
 
І рашики ще будуть казати, що бандеровці фашисти?????? Нациське кодло, ордо.....
 показать весь комментарий
 
 
Как я понял этого кренделя "в трусиках" с доски об"явлений сняли распятого карателями? Військові затримали жителя Донеччини, завербованого для участі у війні проти України - Цензор.НЕТ 8853
 показать весь комментарий
 
 
)) это ж сколько прикольных абажуров с него его каллеги по идеологии могли наделать!
 показать весь комментарий
 
 
ПАдруга с АднаГлаЗникАв, **** пАдвЄла, мля...
 показать весь комментарий
 
 
То есть судя по нательной живописи этот чел прекрасно понимает, что он помесь фашиста с колорадским жуком.
Так что это не вата, это вполне идейный урод.
Надеюсь, после суда ему еще татух добавят. Для комплекту.
 показать весь комментарий
 
Да, петушка выдолбят на ягодице и точку над губой ))
 показать весь комментарий
 
Зачем эту кучу биоотходов оставили жить, ползать, всасывать воздух?????
 показать весь комментарий
 
Його тримають в таємній катівні СБУ. Он стіни пінопластом обклеїли щоб не було чути його воплі під час вивчення Гімну України та українських військових вітань.
 показать весь комментарий
 
Новость о доброте ВСУ. Ведь мог стать грузом 200 задержанный.
В ответ тем, кто пишет, что подобные персонажи являются нормальным явлением для населения восточного региона-смею не согласиться. Везде есть разумные люди. Другое дело контингент который воюет за сепаратистов - тут да, типичные представители криминального мира и в целом потерянные для общества люди🤦🏼‍♀️
 показать весь комментарий
 
Опетушить и снова на зону - в петушью хату.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх