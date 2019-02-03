 Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, которая держит оборону на Светлодарском направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, после чего личным составом НП было осуществлено задержание.
Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.
По словам допрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила его проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей.
После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики.
Гражданин П. передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.
хероев много, наград на всех не хватает - вот и набивают.
а собаке - собачья смерть!
ну никто, кроме петьки.
остальные кандидаты - коллективный путен.
поняли
Так что это не вата, это вполне идейный урод.
Надеюсь, после суда ему еще татух добавят. Для комплекту.
В ответ тем, кто пишет, что подобные персонажи являются нормальным явлением для населения восточного региона-смею не согласиться. Везде есть разумные люди. Другое дело контингент который воюет за сепаратистов - тут да, типичные представители криминального мира и в целом потерянные для общества люди🤦🏼♀️