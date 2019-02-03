 Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Так, на facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост за подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится: "Весной мы будем выбирать не только президента, который поведет страну в ЕС и НАТО, а прежде всего верховного главнокомандующего который будет защищать ее в ближайшие 5 лет. Не верьте тем, кто обещает легкие решения, быстрый мир и благополучие... Они только упакуют войну в посылку и отправят ее нашим детям и внукам. Этот путь должны пройти мы. Единство народа и сильная армия - гарант нашей независимости и нашего будущего! Армия! Язык! Вера! Мы - Украина!".
Напомним, слоган "Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.
он белорус!!!.. и чем ты отличаешься от кацапов, для которых все узкоглазые, чуркобесы, хохлы, бульбаши, лабусы, хачики и так далее.. Этот расизм - и это черта имперского шовинизма, и для украинцев он чуждый!!!
Так Гриценко или Кошулинский.
Віктор Шишкін: Всі дії Порошенка в Україні
- це робота на Росію
в горле не першит от лжи?!
приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в
ловушке", - участник боев за Иловайск Тарас Костанчук
Сегодня мы
говорим: дайте нам точную картину того, что произошло. Какой информацией вы
обладали? Чем руководствовались? Но они отвечают: совершенно секретно. Мы
просили: нанесите удар! Если бы нам вовремя прислали подкрепление, россияне
сами бы попали в котел, оказавшись между нами и подошедшими силами. И тогда
ситуация развернулась бы по-другому. Мы бы просто закрепились и не давали им
отходить
http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
28.08.15 "Все доказательства по
Иловайскому котлу есть. Суд должен определить только меру ответственности
должностных лиц", - Бутусов. Заявление
Генштаба о штурме Иловайска по инициативе МВД - ложь. Приказы подтверждают, что
добробаты бросались в бой по заранее утвержденному Муженко плану, - Бутусов
Источник:http://censor.net.ua/v349536
И это хорошо.
Так что пусть рекламирует.