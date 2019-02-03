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 Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Агитация со слоганами избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко появилась на странице подразделения ВСУ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Тимошенко проводили в январе агитационную деятельность наиболее активно, - "ОПОРА"

Так, на facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост за подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится: "Весной мы будем выбирать не только президента, который поведет страну в ЕС и НАТО, а прежде всего верховного главнокомандующего который будет защищать ее в ближайшие 5 лет. Не верьте тем, кто обещает легкие решения, быстрый мир и благополучие... Они только упакуют войну в посылку и отправят ее нашим детям и внукам. Этот путь должны пройти мы. Единство народа и сильная армия - гарант нашей независимости и нашего будущего! Армия! Язык! Вера! Мы - Украина!".

Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко 01

Также читайте: Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков

Напомним, слоган "Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3109650
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб Муженко та не лизнув свого покровителя... Не те прізвище у цього "полководця"! Жополиженко - ось його доля!
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А куди ці порохофіли бігтимуть після виборів,на Мальдіви? Сподіваюся що на нари!
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Для Муженка ці вибори означають чи піде він в тюрму чи буде далі підручним мафії, тому не дивно що він в тюрму не хоче!
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Щоб Муженко та не лизнув свого покровителя... Не те прізвище у цього "полководця"! Жополиженко - ось його доля!
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Зазвичай бездарність немає честі та гідності, тим більше корумпована бездарність!
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Президентом буде Гриценко, а муженко піде в тюрму за провали на фронті та корупцію!
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Гриценко на Майдане не был ни разу..Война идёт, а генерал 5 лет по телевизору бегает....телегенерал)) А Кошулинский с места вице спикера и на фронт? Подумай,взвесь.У него шансов как у сидельца в концлагере.
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Гриценко був на Майдані більше ніж вся ******* політична бидло-тусовка! Цього не знає тільки людина яка Майдан не бачила навіть по телевізору!
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А куди ці порохофіли бігтимуть після виборів,на Мальдіви? Сподіваюся що на нари!
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Судя по стриму Андрея Полтавы бежать надо будет другим.Все за Порошенко,кроме пару человек.
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тебе бульбаш, виднее чем нам...ванга прям.
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а почему ты оскорбляешь его национальность в уничижительной форме "бульбаш"?!..
он белорус!!!.. и чем ты отличаешься от кацапов, для которых все узкоглазые, чуркобесы, хохлы, бульбаши, лабусы, хачики и так далее.. Этот расизм - и это черта имперского шовинизма, и для украинцев он чуждый!!!
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Не кипятись так....пар выпустишь чаю не попьёшь.Я просто ОНЛАЙ Полтавы смотрел,комменты читал,поддержку его в сети.Не имею право высказаться или Украину любить?
Так Гриценко или Кошулинский.
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Если во второй тур выйдут Порошенко и Кривонос, я отдам свой голос Кривоносу, а в ином случае Пете.
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Я тоже, только без если: за любого кроме шайки ЮщоЯнекоПорохо-регианалов. Не могу им простить брилиантовых прокуроров и самого опасного врага Украины - Саакашвили.
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Для Муженка ці вибори означають чи піде він в тюрму чи буде далі підручним мафії, тому не дивно що він в тюрму не хоче!
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Производство касается махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко подписал противозаконный приказ, который дал старт коррупционной сделке, приведшей к ущербу государства на сумму более 100 млн грн. Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко - Цензор.НЕТ 5715 http://www.golos.com.ua/rus/news/90423

Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко - Цензор.НЕТ 9457
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Кожен твій пост рекламує Гриценка і наближає його перемогу!
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Не грайте з вогнем! Армія - святе. Вона буде існувати стільки скільки існуватиме Український народ. А політики рано чи пізно вийдуть всі на пенсію.
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Святое - это благополучие украинского народа. А армия - это просто инструмент, о котором в мирное время даже не вспоминают.
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Народ не може нормально існувати без армії. А сила армії корелює з достатком нації. Хоча, тут є виключення з правил. Наприклад, в колонії або напівколонії може бути чисельна армія, але її мораль завжди буде низькою і буде відсутній повноцінний офіцерський корпус. Крім того, у мирний час армія виконує багато важливих соціальних функцій. Та і взагалі, міждержавна штовханина відбувається і в мирний час, 24 години добу кожен день.
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Ну и что, сильная армия у той же Финляндии, Норвегии или Новой Зеландии, стран с одним из наиболее высоких уровней жизни в мире? А вот в РФ или Северной Корее армии сильные. Еще Аристотель говорил, что государство создается для того, чтобы все были счастливыми. А не для того, чтобы была сильная армия.
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Холуй соєвий. Катафалк. Ми вже побачили на що здатен парашенко і його паркетники. Українці ніколи не пробачать їм Іловайськ, Дебальцеве, ДАП
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а где там "грозный" аваков, а-у??!! ах да, оно занято на сходке сбитых летчиков, воглаве с сеней кроликом...
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абсолютно согласен со всем сказанным.. мы выбираем Главнокомандующего!!!
Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко - Цензор.НЕТ 5276
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Прямого порушення Закону начебто нема, але з іншого боку...
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ндаа.. восстановить украинскую Армию и ВПК, это несомненно работа на Рашку..
в горле не першит от лжи?!
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Яке відношення потрох має до відновлення української армії?
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Если он что-то и делал, то только с целью сохранения режима и системы.
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"режим".. "хунта".. "биндеравцы захватили власть".. Фуххх!.. узнаю терминологию Скабеевой из программы "60 минут ненависти"..
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"Пока мы сидели и ждали
приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в
ловушке", - участник боев за Иловайск Тарас Костанчук

Сегодня мы
говорим: дайте нам точную картину того, что произошло. Какой информацией вы
обладали? Чем руководствовались? Но они отвечают: совершенно секретно. Мы
просили: нанесите удар! Если бы нам вовремя прислали подкрепление, россияне
сами бы попали в котел, оказавшись между нами и подошедшими силами. И тогда
ситуация развернулась бы по-другому. Мы бы просто закрепились и не давали им
отходить

http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke

28.08.15 "Все доказательства по
Иловайскому котлу есть. Суд должен определить только меру ответственности
должностных лиц", - Бутусов. Заявление
Генштаба о штурме Иловайска по инициативе МВД - ложь. Приказы подтверждают, что
добробаты бросались в бой по заранее утвержденному Муженко плану, - Бутусов

Источник:http://censor.net.ua/v349536
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"Або він "виграє" вибори, або вона веде нас у прокуратуру!" (майже цитата) Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко - Цензор.НЕТ 3928
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Муженко...Это тот, который на все сообщения о прорыве границы кацапаскими войсками отвечал "Не паниковать, огонь не открывать, наблюдать"
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По-моему, этот муженко приносит пете, наоборот, антирейтинг.
И это хорошо.
Так что пусть рекламирует.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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