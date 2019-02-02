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 Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Работа всех ресурсов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин, пока приостановлена. Эксперты осматривают изъятую технику и оценивают ущерб. Мужчине грозит до шести лет заключения.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Работники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов, в частности, kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net. Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция 01
Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция 02
Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3109646
 
   
 Топ комментарии
 
а ведь вместо этого мусора могли бы и настоящих преступников ловить. хотя о чем это я?
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Правильно. Кибер полиция для того и создана, что бы бороться за авторские права забугорных производителей, владельцев патентов, сертификатов. Не фиг смотреть на халяву. За все надо платить.
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Это как-то относится к теме сообщения?
Кроме того, что все эти люди имеют отношение к Киеву?
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Правильно ГПУ ответственность Луценко
Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6793
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рошенодрань спамит))
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как оценивают убытки сраные копирайтеры? они считают сколько раз перезаписано было.. ну вот я один фильмец с винчестера на винчестер перегонять буду 20 раз в час. как они посчитают? ))
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он с особой жестокостью убил в киберполицейских веру в то, что пиратских сайтов у нас нету, а если и есть, то на них не заработаешь.
теперь у парней жуткая зависть и сомнение, а там ли они работать устроились(((
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за СОЗДАНИЕ и АДМИНИСТРИРОВАНИЕ сайтов не сажают. киберсусора не смогут доказать кто размещал копии.
и вообще- торренты- наше все.
онлайн смотрят только лохи
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А за порванные шаблоны киберполицейских даже к административке не привлекут?))
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а те що за кражу також судять ти не знав?
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він нічого не вкрав
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а ведь вместо этого мусора могли бы и настоящих преступников ловить. хотя о чем это я?
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Ще один агент кримля і цинічний бендерівець:
Экс-посол США в Украине Джефри Пайетт назвал ошибкой создание украинской властью «фабрики троллей» и «Министерства правды». "В психологии существует явление, которое называется зеркальным отражением, во время которого вы наследуете привычку отражать поведение вашего оппонента. И это, по моему мнению, является одним из рисков для Украины. Это огромная ошибка для украинской власти, для украинского народа, создать «фабрику троллей» как в Санкт-Петербурге, продвигая контрпропаганду в социальных медиа. Это огромная ошибка, чтобы создать «Министерство правды», которое пытается создать альтернативные истории. Это не способ победить эту информационную войну" - заявил Джефри Пайетт.
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что же ты молчал больше двух лет...?\знал стервец что Джефри сказал - и молчал...!)\
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посадят и шо???
из камеры тоже сможет наладить, еще быстрее)))
лягавые выделенку даже подкинут
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какая выделенка? ты в 2000м застрял? ))
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ты решило поумничать???
сынок, сядеш хотя бы на 3 суток на кичу
узнаеш тогда в каком году застрял
нубяра дурная
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сиди молча-обтекай, ламер древний )
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оооо
я смотрю тут просто сеньор из казладерни нарисовался)))
жлоб, иди умничай на горшок
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старые совковые жирнорылые мешкобрюхие мусора- биомусор . отстреливать их надо))
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)))))
да ты еще и не признанный среди быдла гений??)))
вот таких как ты лягавые и клацают, неучи
ты можеш только обосраться в калготы))) и записать на эту тему ролик для ютуба
откуда ты вылупилось? жывотное)))
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смотри не обосрись)))
бо лягавые тебя и защищать будут, когда твои соседи, жлобы, тебя жарить будут)))
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тебя давно не посылали? копилка
опять пятак тычешь куда не нужно??
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Ему медаль надо дать и капитал для развития... и плавно легализовывать, а они дурни - посадят.
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Горжусь нашей киберполицией, нашли лежбище злобного киного, на фотке видно что прорываются через адскую систему защиты типа есет. Молодцы, скоро научатся защиту в игрушках ломать. Победа, однозначно. Любой сисадмин с мозгами может это сделать.
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Правильно. Кибер полиция для того и создана, что бы бороться за авторские права забугорных производителей, владельцев патентов, сертификатов. Не фиг смотреть на халяву. За все надо платить.
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для того чтоб не было .."халявы" нужно запретить интернет..
А это.. лишь борьба с "ветрянными мельницами"
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Может тогда с электричеством начать бороться?
В каменном веке таких проблем не было вроде.
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копирование- двигатель прогресса. авторские права- тормоз развития технологий
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ты винду покупал или левую поставил? а фильмы на дисках покупаешь? даже те что нельзя купить? и все программы у тебя лицензионные? а картриджи в принтер каждый раз оригиналы покупаешь или на заправку носишь как оборванец? халяву любишь? а музло слушаешь скачаное или диски покупал все? а когда слушаешь то друзьям запрещаешь рядом сидеть слушать ? (потому что массовое прослушивание запрещено авторскими правами)
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в кого в інеті свербить - тому сюди

skrypin.ua добавил(-а) 22 новых фото - с Nick Feldmanи ещё 3.
Вчера в 12:15 ·

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Киянин створив та адміністрував понад півсотні піратських сайтів із фільмами і серіалами, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 1010
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плюю киберполиции в рожу и пользуюсь торрентами. и хрен они мне помешают
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Ментам и бандитам нравится отжимать все раскрученное и приносящее хорошую прибыль, кто сможет их на этом пресечь, войдет в историю.
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Киевстар пускает трафик клиентов через наРФию.
Киберполицию этот факт никоим образом не волнует?! А СБУ (Службу беспечности Украины)? Киянин створив та адміністрував понад півсотні піратських сайтів із фільмами і серіалами, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7774
Готовятся они к выборам и вмешательству со стороны винторогих... Как же. Проще мелюзгу ловить и зарплату н десятки тысяч получать. Дармоеды!
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Ага, я смотрю, только меня смутила фраза "210 виртуальных машин на 3 системных блоках". Чуваку Нобелевскую надо дать за прорыв в вычислительный мощностях.
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Когда мне надо, что-то "посмотреть", я включаю VPN и пошли вы все "запретители" накуй.
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Читал тут же, на цензоре. За похищение ребенка - до пяти лет. А тут - до шести! Охереть у вас законы...
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с очередной перемогой вас товарищи мусора...
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Это,как бороться с ветряными мельницами ,есть спрос,будет и предложение ,таких сайтов тьма тьмущая .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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