 Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
Работники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов, в частности, kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net. Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.
В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, что все эти люди имеют отношение к Киеву?
теперь у парней жуткая зависть и сомнение, а там ли они работать устроились(((
и вообще- торренты- наше все.
онлайн смотрят только лохи
Экс-посол США в Украине Джефри Пайетт назвал ошибкой создание украинской властью «фабрики троллей» и «Министерства правды». "В психологии существует явление, которое называется зеркальным отражением, во время которого вы наследуете привычку отражать поведение вашего оппонента. И это, по моему мнению, является одним из рисков для Украины. Это огромная ошибка для украинской власти, для украинского народа, создать «фабрику троллей» как в Санкт-Петербурге, продвигая контрпропаганду в социальных медиа. Это огромная ошибка, чтобы создать «Министерство правды», которое пытается создать альтернативные истории. Это не способ победить эту информационную войну" - заявил Джефри Пайетт.
из камеры тоже сможет наладить, еще быстрее)))
лягавые выделенку даже подкинут
сынок, сядеш хотя бы на 3 суток на кичу
узнаеш тогда в каком году застрял
нубяра дурная
я смотрю тут просто сеньор из казладерни нарисовался)))
жлоб, иди умничай на горшок
да ты еще и не признанный среди быдла гений??)))
вот таких как ты лягавые и клацают, неучи
ты можеш только обосраться в калготы))) и записать на эту тему ролик для ютуба
откуда ты вылупилось? жывотное)))
бо лягавые тебя и защищать будут, когда твои соседи, жлобы, тебя жарить будут)))
опять пятак тычешь куда не нужно??
А это.. лишь борьба с "ветрянными мельницами"
В каменном веке таких проблем не было вроде.
skrypin.ua добавил(-а) 22 новых фото - с Nick Feldmanи ещё 3.
Вчера в 12:15 ·
Презентація першої в Україні медіа-біржі 🔥
FLOWER.VISION 👉 https://flower.vision
Киберполицию этот факт никоим образом не волнует?! А СБУ (Службу беспечности Украины)?
Готовятся они к выборам и вмешательству со стороны винторогих... Как же. Проще мелюзгу ловить и зарплату н десятки тысяч получать. Дармоеды!