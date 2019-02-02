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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры "Мега-полиграфа" передали на фронт два авто и готовят следующие машины. ФОТОрепортаж

Mitsubishi Pajero и микроавтобус Volkswagen переданы в зону ООС. Готовится к передаче еще один Mitsubishi Pajero, но его еще нужно перегнать из Львова и провести полное ТО.

Как пишут волонтеры в Facebook, авто требуется полное ТО (в том числе трансмиссионные масла, ремни\ролики), шаровые, втулки стабилизаторов и т.п., передает Цензор.НЕТ.

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Стоимость - порядка 7000 грн. Резину уже купили и переобули.

"Из январской поездки приехали в ремонт 2 генератора: бензин и дизель. Ищем где починить. Остались должны 150 литров ДТ. Нас не торопят, но отдать все равно надо. Сверлильный станок в машине сразу же добавил еще 2 заявки на такой же. Ищем

Есть срочный запрос на 2 ноутбука. Ищем недорогое б\у, требования - работа с документами. Замерло восстановление "Нивы" - ищем коленвал на бензиновый двигатель 1,6 - 1й ремонтный размер. Виниловые баннера. Те, которые используются для наружной рекламы. Всегда. Любые. В любом количестве", - отмечается в сообщении.

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Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 01
Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 02
Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 03
Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 04
Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 05

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Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 06

Связаться с волонтерами можно по телефонам:
0676188747, 0503550177 - Константин,
0509278010; 0973750000 - Александр,
0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

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Волонтеры Мега-полиграфа передали на фронт два авто и готовят следующие машины 07

Источник: https://censor.net.ua/p3109645
 
 
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Если бы перед вами появилась такая задача - Восстановить полуразваленный дом, сделать внутренний евроремонт, выровнять двор и положить тротуарную плитку, обработать огород, восстановить полуразрушенные пристройки. Отдать долг в 500 миллионов долларов. Одеть, обуть, накормить и обеспечить финансово семейство, выучить детей и обеспечить пенсионеров. Задача, должна быть выполнена в течении 5 лет. Стартовый капитал - 180 грн. Потянули бы? Если нет - То никогда не обвиняйте Порошенко в том, чего не сделали бы сами.
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Чувак, ты ветку перепутал. Валил бы ты ************ вербовать в другое место. Тут таким не рады также как и кацапам.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры "Мега-полиграфа" передали на фронт два авто и готовят следующие машины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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