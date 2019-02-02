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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (71879) СИЗО (1044) терроризм (18001) наемники РФ (742)

 Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО

Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) опубликовал фотографии своей камеры в ростовском следственном изоляторе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Livejournal Свиридова.

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"Я понимаю, что не Швейцарская тюрьма, но как то запредельно даже для России, тем более XXI века", - откомментировал он.

Комбат ДНР Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной ополченки, показал фото своей камеры в СИЗО Ростова 01
Комбат ДНР Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной ополченки, показал фото своей камеры в СИЗО Ростова 02

Также читайте: Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/p3109642
 
   
 Топ комментарии
 
Это россия!.. Русский дух!..Родные ебеня!...
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Хотів рузькєміру? Отримай, падло, по повній!
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Нормалек. И волосатого чечена этому херою посадите, пусть на своей жо...е почувствует скрепы Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова - Цензор.НЕТ 9562
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Это россия!.. Русский дух!..Родные *****!...
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Нормалек. И волосатого чечена этому херою посадите, пусть на своей жо...е почувствует скрепы Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова - Цензор.НЕТ 9562
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Хотів рузькєміру? Отримай, падло, по повній!
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За изнасилование сидит и ещё ему царские аппартаменты подавай... Пусть у сырости гниёт...
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A posteriori - хорошее дело сделал сепар ибо замочил апалченку которая беременная личинкой свиноруса Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова - Цензор.НЕТ 1224
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юрка свиридов чуть род апалченский не уничтожил .....вишь , как они в окопах совокуплялись !
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замкомвзвода медвзвода".

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Cвою замочил ?
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Комбат батяня, батянЯ Комбат, теперь баланду хлебать будешь Рад!!!.....
любимая пестня любимого исполнителя Вовули Пукина....
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Може запропонувати йому окремі апартаменти з усіма зручностями на сороківці в Дрогобичі?.. Чуйний і ввічливий колектив, приємне співтовариство, сервісне обслуговування, чисте і корисне для здоров'я гірське повітря..😚😚😚
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-- сидел себе чувак с комфортом в Швейцарии... -- нахрена в парашу сбежал?
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Ну не ********** палаты конечно...но условия примерно как у половины винторогих рассенчегов...жить будет..но не долго..😀
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Товарищьчь Ста... путин!
Произошла чудовисчьная ашипка!....
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Рускій мір він такий, він саме за це боровся!
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Дождался чувак своей мечты! Роман к успеху шОл
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Вот-вот такие предатели Украины(хотя он не украинец) по всему ордло шляются бывает даже через КПП шастают.
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Странно что за такой беспредел не зачитали приговор на месте и не отправили на высший суд.
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Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) отбывает срок в ростовском СИЗО за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем ЖЖ написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).
"Юрий Свиридов, позывной "Мачете" уже почти год находится в ростовском СИЗО. Условия для его содержания были созданы такие, словно кто-то очень не хочет, чтобы Юра дожил до суда. И я не о том, что ему запрещены передачки и состоянии камер, стены которых покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Юру содержат в одной камере с тем, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые предположительно воевали на стороне ИГИЛ и заключенными по статье за террор Источник: https://censor.net.ua/n3109174

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".
В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.Источник: https://censor.net.ua/n3109174
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Карма-коварная штука. Меня вот просто поражают такие ситуации. Вот смотрю я на эту кацапку ,вроде не уродина,жила себе в Ростове,образование какое-то имеется,вроде даже высшее,судя по фоткам,явно не бомжевала и у меня только один вопрос возникает. Вот что должно произойти в жизни,чтобы сорваться из Ростова и поехать воевать вместе с этими отбросами впопучле@цами? Ну и конец конечно эпичен. Быть изнасилованной и застреленной в затылок,будучи на сносях...
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не знаю, как там с кармой, но с головой точно проблемы.Какого хера поехала в Украину воевать? Нормальная женщина этого даже в мыслях не подумает.Вообщем Бог ей судья.
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а ес c5e83b5a - да нахрен ты етого жмура тут постишь ? Некрофил
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Знайте, что она кацапка. Приехала в Украину воевать. А может приехала *** ся.Судя по статусу ВК у нее с головой проблемы.Юмором это не назовешь.
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Сколько вонючих, кацапских **** она пересоосала в окопах Лугандона!
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А че за шмара, апалченка Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова - Цензор.НЕТ 3550 Да земля ей бетоном
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Приехала из мокшании воевать в Украину.Довоевалась.
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Изнасилование женщин - это не война. Он в слишком хороших условиях.
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Да какая она женщина. Отребье лугандонсоке, беременная личинкой свиноскота
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Нет не лугандонка она. Она мокшанка. Это хуже , чем лугандонское отребье.
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Хотя будь она лугандонкой кацап однозначно не сел бы .
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Иран представил крылатую ракету большой дальности
А тем временем старая проститутка Европа создала механизм для обхода санкций США против Ирана. Ублюдки...
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Шапками их, давай, чепчики в воздух...Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова - Цензор.НЕТ 9948
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Путлеровские палачи! Отпустите гироя Навароссии! Ему еще насиловать и насиловать, убивать и убивать в Лугандоне!
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та відправдяйся до бісів, падло ху. чете!!!!
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ну х----й з ним, для чого така новина - кацапи орки, що не звичного?!
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На стене не хватает надписи " Путин памаги ! "
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Жестоко с парнем обошлись...
Как ни как, ОН и ОНА - свои же люди, - "ополченцы"...
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Я один сразу вспомнил сами-понимаете-какой поехавший фильм?

Комбат "ДНР" Свиридов, заарештований за вбивство і спробу згвалтування вагітної "ополченкі", показав фото своєї камери в СІЗО Ростова - Цензор.НЕТ 7115
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Напараше живет !!! Так и нужно быстрее здохнет -- тварь !!!
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Скотина ... скотину ... а с ним скоты как со скотиной - по скотски .
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Один кацап убил кацапку. Что нам до этого?
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Енакиевская группировка поддерживающая захараста в полном составе сидит в ростове. ст. хищения.
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А мне вот интересно "убил беременную девушку" - это как? Как ей удалось сохранить девственность? Хотя умом рассию не понять, помню
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уверен, в своих легких и бронхах этот ватан соберет впечатляющую коллекцию плесени, бактерий и вирусов, интересную любознательному паталагоанатому ..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКомбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО
 
 
 
 
 
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