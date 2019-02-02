 Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Livejournal Свиридова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предателю Пургину, одному из "создателей" "ДНР", московские хозяева запретили въезд в "ДНР"

"Я понимаю, что не Швейцарская тюрьма, но как то запредельно даже для России, тем более XXI века", - откомментировал он.





Также читайте: Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.