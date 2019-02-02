 Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Livejournal Свиридова.
"Я понимаю, что не Швейцарская тюрьма, но как то запредельно даже для России, тем более XXI века", - откомментировал он.
Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".
В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.
В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.
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Cвою замочил ?
любимая пестня любимого исполнителя Вовули Пукина....
Ста... путин!
Произошла чудовисчьная ашипка!....
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем ЖЖ написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).
"Юрий Свиридов, позывной "Мачете" уже почти год находится в ростовском СИЗО. Условия для его содержания были созданы такие, словно кто-то очень не хочет, чтобы Юра дожил до суда. И я не о том, что ему запрещены передачки и состоянии камер, стены которых покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Юру содержат в одной камере с тем, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые предположительно воевали на стороне ИГИЛ и заключенными по статье за террор Источник: https://censor.net.ua/n3109174
Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".
В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.Источник: https://censor.net.ua/n3109174
А тем временем старая проститутка Европа создала механизм для обхода санкций США против Ирана. Ублюдки...
Как ни как, ОН и ОНА - свои же люди, - "ополченцы"...