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 Общество, Фоторепортаж
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 Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область. ФОТОрепортаж

Жители Кодымского района Одесской области 31 января встретили "девятку" - Девятый Винницкий батальон 59-й мотопехотной бригады, который после года пребывания на передовой снова вернулся из зоны боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РГА, на железнодорожном вокзале бойцов приветствовали жители Кодымщины - горожане, руководители района и города, депутаты местных советов, духовенство, делегация из Винницкой области, ветераны и волонтеры, представители общественности, работники образования и культуры и другие.

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Девятый батальон был сформирован в 2014 году и практически сразу направлен в зону боевых действий.

Бойцы "девятки" (новосозданной воинской части В2248 города Кодымы) с начала АТО находились на Востоке Украины, в самых горячих точках ведения боевых действий, а 27 октября 2016 года "девятка" прибыла на постоянное место дислокации на территорию бывшей (а теперь уже и нынешней) воинской части по ул. Садовой.

У железнодорожной рампы состоялось построение личного состава подразделения и торжественный митинг по случаю возвращения "девятки".

С приветственной речью к бойцам обратились председатель райгосадминистрации Геннадий Гладенький, председатель районного совета Олег Чернийчук, священники Православной церкви Украины, представители волонтерской организации Гайсинского района Винницкой области, а также командир 9-го батальона, полковник Сергей Котенко.

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Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на Востоке Украины военных.

Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 01
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 02
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 03
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 04

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Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 05
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 06
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 07
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 08
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 09

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Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 10
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 11
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 12
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 13
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 14
Фото: kodima-rda.odessa.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3109641
 
   
 Топ комментарии
 
***
Спасибі тобі, друже, що живий!!!
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
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Будьте здорові і слава ВАМ нашим захисникам.
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***
Спасибі тобі, друже, що живий!!!
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
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Будьте здорові і слава ВАМ нашим захисникам.
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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патетично, патріотично, але , чомусь рассейською!?
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Прикольные бабёнки на первом фото! Поварихи что ль?
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вот твои бабенки в кацапосранске и вообще на.. пшел псина
Воїни 9-го ОМПБ повернулися із зони ООС на ротацію в Одеську область - Цензор.НЕТ 3882
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Йех... -- Братва зелёная... -- удачи, счастья, Жизни вам!

Героям Слава!
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Без Петра Лексійовича воно якось не того...."гражданскіє нє отсєчені"! Воїни 9-го ОМПБ повернулися із зони ООС на ротацію в Одеську область - Цензор.НЕТ 7749
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а народу-у-у-у! іпать вся одесса зібралась! нема Лексійовича - нема масовки!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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