 Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РГА, на железнодорожном вокзале бойцов приветствовали жители Кодымщины - горожане, руководители района и города, депутаты местных советов, духовенство, делегация из Винницкой области, ветераны и волонтеры, представители общественности, работники образования и культуры и другие.
Девятый батальон был сформирован в 2014 году и практически сразу направлен в зону боевых действий.
Бойцы "девятки" (новосозданной воинской части В2248 города Кодымы) с начала АТО находились на Востоке Украины, в самых горячих точках ведения боевых действий, а 27 октября 2016 года "девятка" прибыла на постоянное место дислокации на территорию бывшей (а теперь уже и нынешней) воинской части по ул. Садовой.
У железнодорожной рампы состоялось построение личного состава подразделения и торжественный митинг по случаю возвращения "девятки".
С приветственной речью к бойцам обратились председатель райгосадминистрации Геннадий Гладенький, председатель районного совета Олег Чернийчук, священники Православной церкви Украины, представители волонтерской организации Гайсинского района Винницкой области, а также командир 9-го батальона, полковник Сергей Котенко.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на Востоке Украины военных.
Спасибі тобі, друже, що живий!!!
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
Героям Слава!