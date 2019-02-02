 Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

"Так, сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы по наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
По прибытии на кладбище гроб и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.
Однако обстрел кладбища продолжался еще некоторое время.
Накачаешься - мама не горюй
...надо полагать, шо в том туалете будет три кабинета -- для для мальчиков, которые девочки, для девочек, которые мальчики и для тех, кого ещё тянет туда-сюда...
...это не шутка! ...хоть и смешно... *)
...мои дочки учились в туалет ходить по-старинке, а меня тудой не пустят -- или посодють, если загляну в чужое отхожее место...*)
Но Закон внесён уже в органы на дебатирование по факту.
Бундестаг отчитается... ...это ж немцы, а не кто-то там вообще... -- Порядок должен быть везде и он будет!
Кладбища?
...
Без сарказма и юмора (даже чёрного) говорю - свинорусы, теперь ждите дополнительную ответку, не совсем свойственную миру живых...
Нарушать покой гробожителей - дело опасное, знаете ли
Вот вам авария: в Замоскворечье -
Трое везли хоронить одного,
- Все, и шофер, получили увечья,
Только, который в гробу - ничего.
(с)
Случилась самая кровавая в истории авиакатастрофа. Самолёт упал на городское кладбище.
На месте аварии уже обнаружено 8 тысяч трупов, список жертв продолжает расти...
***
похороны.... в катафалк загружают гроб.... катафалк медленно трогается с места. присутствующие наблюдают такую душераздирающюю картину: за катафалком бежит маленький мальчик и сквозь слезы кричит:
- папа, папочка, ну куда же ты? не оставляй меня! папочка, я с тобой хочу!
одна женщина подает в обморок, другие начинают в слух громко рыдать...
катафалк резко останавливается... выходит водитель и орет на пацана:
- а, ну, марш домой... уроки делать! вернусь... за этот цирк... такого ремня всыплю!
- Слушай... Мне кажется, ты меня обманываешь, чтобы прогуливать школу. У тебя уже пятый раз бабушка умирает!
- Марь Иванна, честное слово, не вру! У них там какой-то реаниматор новый в больнице работает - гениальный, зараза!..
...
Пословица не всегда применима к жизни, но... обстреливать кладбище - мистически опрометчивое занятие
Не воюйте с мёртвыми
Эту историю поведал один из моих друзей. Отмечу, что и с ним и со мной постоянно происходят странности, но позитивные или нейтральные. Видимо, это зависит от нашего дружелюбного отношения к загробному миру. А те, кто проявляет неуважение и жестокость - в полной мере почувствует, что такое зло с той стороны.
Четверо парней откопали останки офицера CC. В Восточной Европе такое не редкость - напоминания о зловещем прошлом проступают и перед археологами и перед простыми фермерами. Один из ребят забрал себе серебряные пуговицы с его истлевшего мундира в качестве сувенира... А его три друга начали ещё глумиться над "чёртовым фашистом": кидаться костями, изображать, что стреляют в него и так далее - пока этот четвёртый их не остановил. Парни ушли, оставив осквернённый, истерзанный скелет. Мёртвый беззащитен перед живыми. По крайней мере, они так считали.
Парень, забравший пуговицы, пришёл домой, вечером лёг спать. Во сне он увидел высокого человека в обрывках эсэсовской униформы. Лицо, словно маска самой смерти - истлевшее, изрезанное, перепачканное землёй и засохшей кровью. Только холодные голубые глаза сияли на этой уродливой личине. В глазах не было ненависти - лишь печаль и могильный укор. "Что же ты наделал? Мне теперь холодно тут!" - проговорил мёртвый офицер глухим, низким голосом, показав на свой распахнутый китель без пуговиц, под которым бледно желтели обнаженные рёбра и ключицы.
Парень проснулся, дрожа от ужаса и холода. Да, в комнате было невероятно холодно, хотя погода стояла тёплая.
Дальнейшие полтора месяца превратились для него в жесть, он исхудал и был уже на грани сумасшествия - этот эсэсовец стал каждую ночь приходить к нему во сне. И каждый раз парень просыпался замёрзший, причём холод в комнате отмечали все члены его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока он не догадался вернуться на то место и не закопал пуговицы. Только тогда офицер, надо полагать, принял это как извинение и оставил в покое.
А те трое, что глумились над останками... Что ж...
Первый - умер от скоротечной саркомы.
Второй - потерял всю семью в автокатастрофе (погибли жена и оба ребёнка) и примерно через неделю повесился, не выдержав горя.
Третий - на даче утонул в озере, его вытащили, но поздно откачали: мозг умер, теперь он просто овощ. А это хуже смерти, особенно для родственников, которые вынуждены заботиться об этой пустой оболочке.
В завершение. О преступлениях нацистской партии известно всем, но СС - это несколько иное, нежели обычные нацисты. СС были не просто спецназом, проводящим наиболее жестокие операции во время Второй Мировой Войны. Существовали и подразделения исследователей запредельного - на сплаве науки и оккультизма. Да уж, нашли над кем глумиться - над офицером Чёрного Ордена...