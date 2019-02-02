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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения.

"Так, сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы по наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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По прибытии на кладбище гроб и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

Однако обстрел кладбища продолжался еще некоторое время.

Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 01

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Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 02
Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 03
Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/p3109639
 
 
 Топ комментарии
 
кацапи і їх прихвостні нелюди - вони орки - так, що те шо сталося - не дивина ! Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8150
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Одичали в степях Донбасса, только и видят "русский" мир.
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кацапи і їх прихвостні нелюди - вони орки - так, що те шо сталося - не дивина ! Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8150
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Одичали в степях Донбасса, только и видят "русский" мир.
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Слава Богу, що, крім дірок в кузові, залишилися живі живими, а мертвий мертвим.
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Со стороны вооруженных формирований и их наемников... линия разграничения проходит между сёлами ,в которых живут родственникикак тех, кто стрелял и тех, кого обстреляли. В вооружённые формирования входят и граждане Украины, которые служат и пособничают врагу. Куда идут служить парни которые достигли призывного возраста на оккупированной территории? Оккупанту. Они своих же родственников помогают обстреливать.
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***, по Высоцкому- все, и шофёр получили увечья, только который в гробу - ничего...
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Компрессор Hyundai. Шланг в задницу и на полную мощность.
Накачаешься - мама не горюй Ритуальний автобус із людьми потрапив під обстріл окупантів у Чермалику, постраждалих немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 4657

Ритуальний автобус із людьми потрапив під обстріл окупантів у Чермалику, постраждалих немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 389
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...а в Германии появилась первая СШ, в которой организовали туалет для детей с нестандартной сексуальной ориентацией!

...надо полагать, шо в том туалете будет три кабинета -- для для мальчиков, которые девочки, для девочек, которые мальчики и для тех, кого ещё тянет туда-сюда...
...это не шутка! ...хоть и смешно... *)
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надо полагать или будут? это ведь разное
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...не смогу сказать точно...

...мои дочки учились в туалет ходить по-старинке, а меня тудой не пустят -- или посодють, если загляну в чужое отхожее место...*)
Но Закон внесён уже в органы на дебатирование по факту.
Бундестаг отчитается... ...это ж немцы, а не кто-то там вообще... -- Порядок должен быть везде и он будет!
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...люди везде одинаковые -- Системы разные...
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Обстрел... чего?
Кладбища?
...
Без сарказма и юмора (даже чёрного) говорю - свинорусы, теперь ждите дополнительную ответку, не совсем свойственную миру живых...
Нарушать покой гробожителей - дело опасное, знаете ли
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Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет
Вот вам авария: в Замоскворечье -

Трое везли хоронить одного,
- Все, и шофер, получили увечья,

Только, который в гробу - ничего.

(с)
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Не удержусь... тоже чернушное вспомнил:

Случилась самая кровавая в истории авиакатастрофа. Самолёт упал на городское кладбище.
На месте аварии уже обнаружено 8 тысяч трупов, список жертв продолжает расти...
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тоже из черного
***

похороны.... в катафалк загружают гроб.... катафалк медленно трогается с места. присутствующие наблюдают такую душераздирающюю картину: за катафалком бежит маленький мальчик и сквозь слезы кричит:
- папа, папочка, ну куда же ты? не оставляй меня! папочка, я с тобой хочу!
одна женщина подает в обморок, другие начинают в слух громко рыдать...
катафалк резко останавливается... выходит водитель и орет на пацана:
- а, ну, марш домой... уроки делать! вернусь... за этот цирк... такого ремня всыплю!

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Учительница говорит ученику:
- Слушай... Мне кажется, ты меня обманываешь, чтобы прогуливать школу. У тебя уже пятый раз бабушка умирает!
- Марь Иванна, честное слово, не вру! У них там какой-то реаниматор новый в больнице работает - гениальный, зараза!..
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ну, для проформы и острастки нужно отметить, что по крайней мере один труп был! Ритуальний автобус із людьми потрапив під обстріл окупантів у Чермалику, постраждалих немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 5660
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Как говорится - "о мёртвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" (с)
...
Пословица не всегда применима к жизни, но... обстреливать кладбище - мистически опрометчивое занятие Ритуальний автобус із людьми потрапив під обстріл окупантів у Чермалику, постраждалих немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 1214
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Приведу здесь одну мистическую историю, за подлинность которой, кстати, могу ручаться, т.к. знаю автора.

Не воюйте с мёртвыми

Эту историю поведал один из моих друзей. Отмечу, что и с ним и со мной постоянно происходят странности, но позитивные или нейтральные. Видимо, это зависит от нашего дружелюбного отношения к загробному миру. А те, кто проявляет неуважение и жестокость - в полной мере почувствует, что такое зло с той стороны.
Четверо парней откопали останки офицера CC. В Восточной Европе такое не редкость - напоминания о зловещем прошлом проступают и перед археологами и перед простыми фермерами. Один из ребят забрал себе серебряные пуговицы с его истлевшего мундира в качестве сувенира... А его три друга начали ещё глумиться над "чёртовым фашистом": кидаться костями, изображать, что стреляют в него и так далее - пока этот четвёртый их не остановил. Парни ушли, оставив осквернённый, истерзанный скелет. Мёртвый беззащитен перед живыми. По крайней мере, они так считали.
Парень, забравший пуговицы, пришёл домой, вечером лёг спать. Во сне он увидел высокого человека в обрывках эсэсовской униформы. Лицо, словно маска самой смерти - истлевшее, изрезанное, перепачканное землёй и засохшей кровью. Только холодные голубые глаза сияли на этой уродливой личине. В глазах не было ненависти - лишь печаль и могильный укор. "Что же ты наделал? Мне теперь холодно тут!" - проговорил мёртвый офицер глухим, низким голосом, показав на свой распахнутый китель без пуговиц, под которым бледно желтели обнаженные рёбра и ключицы.
Парень проснулся, дрожа от ужаса и холода. Да, в комнате было невероятно холодно, хотя погода стояла тёплая.
Дальнейшие полтора месяца превратились для него в жесть, он исхудал и был уже на грани сумасшествия - этот эсэсовец стал каждую ночь приходить к нему во сне. И каждый раз парень просыпался замёрзший, причём холод в комнате отмечали все члены его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока он не догадался вернуться на то место и не закопал пуговицы. Только тогда офицер, надо полагать, принял это как извинение и оставил в покое.
А те трое, что глумились над останками... Что ж...
Первый - умер от скоротечной саркомы.
Второй - потерял всю семью в автокатастрофе (погибли жена и оба ребёнка) и примерно через неделю повесился, не выдержав горя.
Третий - на даче утонул в озере, его вытащили, но поздно откачали: мозг умер, теперь он просто овощ. А это хуже смерти, особенно для родственников, которые вынуждены заботиться об этой пустой оболочке.
В завершение. О преступлениях нацистской партии известно всем, но СС - это несколько иное, нежели обычные нацисты. СС были не просто спецназом, проводящим наиболее жестокие операции во время Второй Мировой Войны. Существовали и подразделения исследователей запредельного - на сплаве науки и оккультизма. Да уж, нашли над кем глумиться - над офицером Чёрного Ордена...
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Когда "донбасяне" перекрывали дорогу ВСУ, выдвигавшимся к границе с Московией, в тех теток "укрофошисты" не стреляли. Не по-русски это было, Не скрепно...
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Когда "донбасяне" перекрывали дорогу ВСУ, выдвигавшимся к границе с Московией, в тех теток "укрофошисты" не стреляли. Не по-русски это было, Не скрепно...
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два клоуна из одного Бенина (République du Bénin, до 1975 года Дагоме́)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРитуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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