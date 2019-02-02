EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  2680  15
Все про:арест (9777) ДТП (5430) суд (21743)

 Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца. ФОТО

Шевченковский райсуд принял решение арестовать 29-летнего бизнесмена Алексея Сахарова, который вечером 31 января протаранил 4 машины и смертельно ранил женщину.

О решении суда сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемого, который также пострадал в ДТП, доставили в суд на каталке в сопровождении врачей.

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей, прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления – препятствовании работе журналистов (Мешал съемочной группе "Чрезвычайных новостей" снимать его товарища, которого поймали нетрезвым за рулем, сломал видеокамеру", – отметила Максимец.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца 01

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе. ФОТО

Кроме того, водитель отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", – сообщила Максимец.

Срок действия ареста – 1 апреля 2019 года.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца 02

Читайте также: Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 31 декабря на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганской в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля. В результате аварии скончалась водитель одна из машин, еще два человека попали в больницы.

Сахарову грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3109609
 
 
 Топ комментарии
 
Пока такая обдолбленная гнида, которая "привлекалась неоднократно" не завалит пару мандатчиков или кабминовских реформаторов, то такая КУЙня как,
"отказался дать образцы" Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 145 пару недель обезьянника Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 145 залог и на свободу, будет продолжаться вечно Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3974
 показать весь комментарий
 
Отказался дать образцы? А что так можно было?...
 показать весь комментарий
 
Терпилу Дронова ещё не назначили?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отказался дать образцы? А что так можно было?...
 показать весь комментарий
 
 
там известная дорога жизни - плюс летуны Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4911
 показать весь комментарий
 
Яка чудова новина. Зразу підйом вихідного настрою у всіх українців. Чи може це передвиборча агітація?
 показать весь комментарий
 
за 2 месяца папа насобирает денег и откупит сыночка
 показать весь комментарий
 
 
Пока такая обдолбленная гнида, которая "привлекалась неоднократно" не завалит пару мандатчиков или кабминовских реформаторов, то такая КУЙня как,
"отказался дать образцы" Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 145 пару недель обезьянника Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 145 залог и на свободу, будет продолжаться вечно Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3974
 показать весь комментарий
 
 
Будет как с Зайцевой в Харькове, имеющие деньги не сидят.
 показать весь комментарий
 
 
А где родственники погибшей,надеются на гройсовское правсудие или им все пох?
 показать весь комментарий
 
Погоняло кацапское, а с виду типичная оборзевший чуркобес-чебурек. Какое отношение это говно имеет к Украине и что оно у Вас делает?

Украина слишком толерантна в отношение всякой мрази с Кавказа и вообще обосРашки.
Пожестче нужно и не позволять наглеть всяким джамшутам и кавказоидам, как на эРэФии.
 показать весь комментарий
 
почему одна нога в гипсе ? и где кислородная маска , искусственная почка , утка ? недоработка при задержании …..
 показать весь комментарий
 
 
на тачке привезли, значит не виноват у нас в судах обычно так,еще нужно клетчатое одеяльце.
 показать весь комментарий
 
Нужно запретить автомобили чтобы не могли давать маленьких мальчиков!
 показать весь комментарий
 
Він злочинець і вбивця,на відео це добре видно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх