 Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: виновника столкновения отправили в СИЗО на 2 месяца. ФОТО

О решении суда сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемого, который также пострадал в ДТП, доставили в суд на каталке в сопровождении врачей.

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей, прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления – препятствовании работе журналистов (Мешал съемочной группе "Чрезвычайных новостей" снимать его товарища, которого поймали нетрезвым за рулем, сломал видеокамеру", – отметила Максимец.

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Кроме того, водитель отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", – сообщила Максимец.

Срок действия ареста – 1 апреля 2019 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 31 декабря на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганской в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля. В результате аварии скончалась водитель одна из машин, еще два человека попали в больницы.

Сахарову грозит до 8 лет лишения свободы.