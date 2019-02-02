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Все про:вор в законе (184) вымогательство (256) Нацполиция (8832) рэкет (68) Сумщина (639)

 КОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес. ФОТО

Полиция Сумщины задержала группу лиц, которые регулярно вымогали денежные средства у местного предпринимателя.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

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Все четверо задержанных - ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера лица, и имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции.

Один из задержанных является так называемым "держателем воровского общака" в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к вору в законе по кличке Лёра Сумской, Сотрудники Управления стратегических расследований и спецподразделения КОРД задержали всех на горячем, когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

КОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес 01

В полиции уже открыто уголовное производство по ст. 189 УК Украины, в рамках которого проводятся дальнейшие следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3109605
 
   
 Топ комментарии
 
Три тысячи гривен ! Нищедроды конченные.
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Молодці, КОРД, зробить з ціх опудал клишеногих, а краще на передову, там багато треба розмінувань проводити...
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Разве что, только для розмінувань и не более.
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Хочеться якнайскоріше побачити, як посадять за грати рекетирів, які останні 4,5 роки через тарифи грабують весь народ.
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Три тысячи гривен ! Нищедроды конченные.
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Молодці, КОРД, зробить з ціх опудал клишеногих, а краще на передову, там багато треба розмінувань проводити...
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Разве что, только для розмінувань и не более.
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Пару дней в абизеннике и ай-да снова калядовать.
Не зря же замазали ипальники КОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес - Цензор.НЕТ 4838
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порошенка борется с конкурентами ?
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Ну зачем, ну зачем такое задерживать. По оказании сопротивления и все.
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общак отобрать и накупить наинего тепловизоров в АТО. отмороженых на зону в желтые воды.
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ну так его и отобрали ! все 3000 гривен !
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за три куска у тебя на окружной плечевые только отсосать могут. а ты что в кусах сколько и чего там в общаке было? это они к чуваку пришли 1 тысячу гривен отнять потому что в общаке на тот момент две тысячи было? мамонт ну ты лосяра....
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странно шо то,шо лева сумской не смог договориться с авакой харьковским
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес. ФОТО
 
 
 
 
 
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