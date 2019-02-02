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 Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины. ФОТО

Боевик террористической организации "ДНР", уроженец г. Горловки Донецкой области, приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области.

Участник НВФ признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

"В марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование т.н. "ДНР" и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, где 09.03.2018 был задержан с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему", - говорится в сообщении пресс-центра.

Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника ДНР за участие в войне против Украины 01
Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника ДНР за участие в войне против Украины 02

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Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника ДНР за участие в войне против Украины 03
Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника ДНР за участие в войне против Украины 04

Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника ДНР за участие в войне против Украины 05

Источник: https://censor.net.ua/p3109598
 
   
 Топ комментарии
 
Мало,такие должны автоматом получать 15 лет.
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Янык который призвал ввести войска 13 всего то получил без конфискации
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Ну вот. А то остальные сепарасты рассказывают, размазывая сопли, что по блокпостах стояли.
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Мало,такие должны автоматом получать 15 лет.
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Янык который призвал ввести войска 13 всего то получил без конфискации
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не показывай себя неучем! по следующему суду ему и ему подобным светит до вечное с конфискацией всего имущества!
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Капец, да они 15 лет должны чалиться!!!!, с лишением гражданства, а так по гадиному закону через пять лет будет законопослушный гражданин Украины..
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если его пошлют отбывать в Львовскую колонию,то до освобождения не доживет Суд засудив до 9,5 років в'язниці найманця "ДНР" за участь у війні проти України - Цензор.НЕТ 8527
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Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины - Цензор.НЕТ 2410А БУДУТ ЛИ СИДЕТЬ УБИЙЦЫ НЕБЕСНОЙ СОТНИ?-ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ...
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раз этого посадили, то и до тех доберутся.
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не стыдно это вранье шоколадное уже пять лет постить?
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а тебе не стыдно кацапсинский фотошоп тут постить? Суд засудив до 9,5 років в'язниці найманця "ДНР" за участь у війні проти України - Цензор.НЕТ 3493
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Беркут герой,хуле...А Небесная сотня это мелочи...Зато благодаря ей Украина получила такого великого президента...Когда то же мы узнаем всю правду о Майдане...
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Суд Австрии вынес недавно приговор Монике Унгер за призыв Путлер введи.баба получила 14 лет тюрьмы...
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Після вироку цих покидьків відправляйте в "пансіонати" до нас на Львівщину - тут вони довго не проживуть!!!
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Я бы их отправила на разминирование Донбасса . Зачем они нужны нам на Львовщине ?
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Ну вот. А то остальные сепарасты рассказывают, размазывая сопли, что по блокпостах стояли.
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Этот ствол не сбросил, а то бы тоже "дежурил с веником на блокпосту".
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чому в 2014 ЗСУ не штурмували Горловку? Тому що там ємності з хлором з заводу "стірол", які погрожували що підірвуть сеператисти. Це чисто у них терористичні методи фактично хімзьроя.
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Любая Крыса Мавзолейная на службе плешивого ЧеКиздона это позор на все поколения...детей внуков правнуков...,Бог не фраер,всё видит
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Щось в лісі здохло. А може це був замаскований патріот?
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Стільки дають лише патріотам, тому і висловив таке припущення.
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Каждый РАБссиянец СкреПОНОСец это мясо для путлера всего лишь,за 20 лет фюрер мяса насобирал с улицы Гурьянова в Москве и по сегдня тонны...........
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Уже месяц почти не работает таможня,тонны грузов лежат,простаивают кучи предприятий.А вы какого то боевика показываете.Нах он нужен.С таким отношением завтра тысячи предпринмателей боевиками станут по отношению к украинской власти
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Конечно видней.Отсюда ж товар идет.Цены на растаможку и так выросли в разы .Уже и ********* обогнали.А раньше в Украине было дешевле.На чей карман работает порох?На карман россии.Он и естт самый главный агент путина
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у тебя на таможне видно груз арестовали? а причем тут сепар из лугандона? что же по твоему его надо понять и простить? и не йух нас своими предпринимателями пугать... не нравиться вали назад в свою рашку!
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У всех он арестован.Любой предприниматель в Украине-виновен по умолчанию.Когда же в Украине этот совок закончится?!Наверное уже никогда...Все хуже и хуже...
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Причем тут рашка придурок?Вы,своими псевдореформами выгоняете умных работяших людей из страны.Неужели не доходит до сих пор?
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не нравиться вали! умный ты наш и роботящий.... на рынке видать лохов в турецкое гавно одеваешь?
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кретин, свалят все скоро .Европейским поставщикам такое отношение к бизнесу тоже нах не нужно.они скоро от Украины как от чумы шарахаться будут.Какое нах развитие?Вы реально делаете диверсии.И доводите до того что через время дажже самые ярые патриоты будут орать-Путин помоги.Неужели это не понятно?Какая вам Европа?вы скоро железный занавес получите,вместо **********
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Наконецто рашикам начали давать по заслугам! Но маловато.
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А если б этот чухан успел съесть билет и выбросить АК то шо тогда, понять и простить?
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та не,есть же база Миротворца,где все террористы Лугандона собраны
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жили ми в трьохповерховій будівлі , і на першому поверсі був і гендиль і магазин, два в одному...і коли місцеві понапиваються давай расєйські пісні горланити, ну в нас один наш побратим їм у відповідь витягував у вікно колонки і включав німецькі марші. патріотизм у мєсних губився дуже швидко

Суд засудив до 9,5 років в'язниці найманця "ДНР" за участь у війні проти України - Цензор.НЕТ 6290
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а мне мой друг-АТОшник рассказывал,что когда стоял на блокпосту,наши хлопцы попросили волонтеров,чтоб те привезли им мощные колонки и начали включать немецкие марши,а в перерыве между маршами кричали в микрофон: "рус Иван сдафайся, ты получишь банку тушонки!" Суд засудив до 9,5 років в'язниці найманця "ДНР" за участь у війні проти України - Цензор.НЕТ 316
у сепаров,которые находились в пару сотен метров от них-пуканы подгорали
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це нормальна практика, як і подзвонити на сєпар-радіо і привітати орків.
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"За здорово живеш голову на плаху не кладуть."- мінімальне покарання за зраду..
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мало дали надо лет 15 давать за такое .
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Сепари в пошані не будуть навідь серед росіян, бо фактично вони зрадники держави, кому навідь там потрібні зрадники, а коли раша іх кине напризволяще, бо не зможе утримувати бовдурів, то перспектива у них кепська, переловлять, пересадять ....
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Треба розкрутити цей механізм покарання сепарні,з освітленням в Ф.Б.,та на інтернетресурсах.Суд'ям за такі срока просто ганьба.
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Ринат Ахметов разжег эту войну, посредством своего шныря Коли Левченко. Он проплачивал и организовывал штурм гос.учреждений, расставлял блок-посты по г.Донецку, но ген.прокурор- алкоголик закрыл все дела против Коли Левченко.
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Кожному по заслугах. Хто на що напрацював, нікого силою не заставляли іти на війну і чинити злочини проти нараду України.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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