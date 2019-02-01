 Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий одной из воинских частей совместно с местными жителями переделывали небоевые пистолеты в огнестрельное оружие для продажи через криминальные круги. За единицу "товара" дельцы получали 6 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников во время сбыта очередной партии оружия.

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Во время обысков в помещениях фигурантов дела были обнаружены 18 боевых пистолетов и более 100 патронов калибра 9 мм.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.