EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1113  5
Все про:Львовщина (1593) оружие (3633) СБУ (13193) военнослужащие (4038)

 Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области схему продажи оружия с участием военнослужащего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий одной из воинских частей совместно с местными жителями переделывали небоевые пистолеты в огнестрельное оружие для продажи через криминальные круги. За единицу "товара" дельцы получали 6 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников во время сбыта очередной партии оружия.

Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ 02

Смотрите: Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ 03

Во время обысков в помещениях фигурантов дела были обнаружены 18 боевых пистолетов и более 100 патронов калибра 9 мм.

Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ 04

Также смотрите: Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3109577
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У меня мозги есть. Это только идиоты вроде тебя полагаются на защиту мусоров и не хотят легализации оружия.
 показать весь комментарий
 
 
Я могу ошибаться, но мне кажется на фотографии К-100, причем настоящий, боевой... хотя могу и ошибаться, фото не с того ракурса....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх