 Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.
"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она.
По ее словам, в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".
"Богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей", - добавила Львова.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
У нас є 3 області де все мертвою хваткою тримає "Родіна" та риги, з якими вони злигалися. Це Полтавська, Кропивницька та Херсонська.
Там ЖОДНА парафія не перейшла!
ЖОДНА!
Вам ще потрібні докази що "Родіна/" - проросійська партія?
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XQR0sfHFFiiXyGiVYqI1mNylJ9fFPdnh&ll=48.75393626430284%2C34.34926633047803&z=6
А опечаленый отец онуфрий для начала пущай свой Томос предьявит, а ежели нет Томоса. то он просто сектант вонючий из клоаки НКВД-КГБ-ФСБ.