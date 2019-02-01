 Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.

"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она.

По ее словам, в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".

"Богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей", - добавила Львова.





Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.