EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  3060  36
Материалы по теме:
Все про:УПЦ МП (923) ПЦУ (199)

 Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ. ФОТО

В Харьковской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала депутат Харьковского облсовета Ольга Львова. 

"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она.

По ее словам, в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".

"Богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей", - добавила Львова.

Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ 01
Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ 02

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/p3109565
 
   
 Топ комментарии
 
Тікайте люди від москальсько фсбешного кодла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тікайте люди від москальсько фсбешного кодла.
 показать весь комментарий
 
 
пуйло сначала одело, а потом сняло блокаду ... Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4253
Первый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 3229
 показать весь комментарий
 
 
По стану на зараз перейшло 183 парафії та ще 16 оголосили про проведення зборів.
У нас є 3 області де все мертвою хваткою тримає "Родіна" та риги, з якими вони злигалися. Це Полтавська, Кропивницька та Херсонська.
Там ЖОДНА парафія не перейшла!
ЖОДНА!
Вам ще потрібні докази що "Родіна/" - проросійська партія?
 показать весь комментарий
 
 
В Кіровоградській одна парафія перейшла. На Сумщині, Полтавщині, Херсонщині, не кажучи про Донбас, жодної
 показать весь комментарий
 
Слава тебе, Господи, первый пошел! Дай, Боже, не последний!
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец то, теперь ждем не только область но и сам город, харьковчане поднажмем!
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Уже бежим предавать собственного епископа.
 показать весь комментарий
 
Вот в таких церквях и ходят к Богу---и верят в него. Там Бог и Украина! С БОГОМ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
31-е Правило Святых Апостолов: "Если какой-нибудь пресвитер, презрев собственного епископа, будет творить отдельные собрания и водрузит иной алтарь, не обличив судом своего епископа ни в чем противном благочестию и правде, то да будет извержен, как любоначальный, ибо он стал похитителем власти. Так же да будут извержены и прочие из клира, к нему присоединившиеся. Миряне же да будут отлучены от церковного общения." - Блаженнейшего Митрополита Онуфрия никакой суд ни в чем не обличал. Таким образом решившие перейти в ПЦУ презрели собственного епископа и в соответствии с 31-м Правилом должны быть отлучены от церковного общения и никакой Церковной громадой не являются. Может какой другой громадой, но не Церковной.﻿
 показать весь комментарий
 
удачи тебе, раскольник!!! у вас Томоса нет!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раскольники - это вы. Вы даже не знаете, что такое томос. Томос - это не паспорт. Это не более чем церковное послание одной из Поместных Церквей. Тем более, что принят он с нарушением Канонов. Без признания ВСЕХ Поместных Церквей он ничтожен. Кто из Поместных Церквей не то что признал ПЦУ, кто поздравил Епифания с избранием? - Никто!
 показать весь комментарий
 
Кацап, яка тобі різниця , що у нас в Україні ? За поребрик брись
 показать весь комментарий
 
 
старик! ты будешь и дальше заниматься суходрочкой на портрет Гуньдяева с Путеным (ведь геральдическая курица о двух головах.. ха!), но весь остальной цивилизованный мир признает ПЦУ канонической и вступит с ней в евхаристическое общение.. а вы, сектанты УПЦ МП и РПЦ зависните в расколе лет на 150 (стописят!!! )
 показать весь комментарий
 
 
Та якої «удачі»...Хай сгине нечисть!
 показать весь комментарий
 
 
Возвращайся взад в свое мокшанское болото рауль . Мягко говоря тебе здесь не рады Высерами своими делись на ваших паРашских сайтах
 показать весь комментарий
 
Рауль, идите на ху...тор. Бабочек ловить.
А опечаленый отец онуфрий для начала пущай свой Томос предьявит, а ежели нет Томоса. то он просто сектант вонючий из клоаки НКВД-КГБ-ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
Украинская Православная Церковь находится в каноническом единстве с Поместной Русской Православной Церковью, занимающей почетное пятое место в православном диптихе, сразу после четырех древнейших Патриархатов. Ей томос не нужен, она признана всеми 14-ю Поместными Церквами и может сама может издавать томосы. Вы еще у Константинопольской Церкви томос истребуйте!
 показать весь комментарий
 
Это ты о рашасекте гундяевской?так они раскольники-Томоса у них нет.
 показать весь комментарий
 
это знаковая новость!!!. это пипец как круто!!!.. айсберг УПЦ МП в Харьковской области треснул!!!..
 показать весь комментарий
 
 
да, из 12500 приходов РПЦ в Украине, в ПЦУ перешло около 80. За 3 месяца.
 показать весь комментарий
 
 
за 3 месяца ПЦУ набрала уже 51% приходов.. и через несколько лет, ПЦУ будет крупнейшей православной церковью в мире.. От таки дела, малята!
 показать весь комментарий
 
 
это с учетом того, что ПЦУ только день как официально зарегистрировалась, а интронизации еще не было
 показать весь комментарий
 
Поздравляю земляков! Очень смелые люди, обязательно организуем необходимую помощь людям
 показать весь комментарий
 
 
н-да. Пора признать, что переходы из рпц в ПЦУ носят единичный характер. Массовых переходов нет.
 показать весь комментарий
 
А що ви хотіли, 400 років гнобили, а потім за 3 тижні все стало Україна?
 показать весь комментарий
 
 
У многих людей рабская психология, страх перед местным попом, перед соседями. Людям никогда не объясняли, что они члены этих самых общин и приходов. Очень редко людей привлекали к принятию решений. Только в Московском патриархате священнослужитель обращается к прихожанину "Раб божий!", в остальном христианском мире это обращение звучит "Дитя Божие!"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПервый приход на Харьковщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх