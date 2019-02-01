 Глубокая заморозка "русского мира", главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих главнокомандующих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время встречи бойцов 72-й ОМБр в Белой Церкви. ВИДЕО

Работа с электоратом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений

Истинная причина поддержки Мадуро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО

Раскошеливайтесь, налогоплательщики

Это ж разные вещи...

Что-то президентское, конечно, у него есть...

Зрада!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые рейтинги

Коротко о рейтингах

Глубокая заморозка

родинКа

Главные союзники России

Вторая часть начитается...

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