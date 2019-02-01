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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Глубокая заморозка "русского мира", главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Цитаты великих главнокомандующих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время встречи бойцов 72-й ОМБр в Белой Церкви. ВИДЕО

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Работа с электоратом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Истинная причина поддержки Мадуро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Раскошеливайтесь, налогоплательщики

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Это ж разные вещи...

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Что-то президентское, конечно, у него есть...

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зрада!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые рейтинги

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Коротко о рейтингах

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Глубокая заморозка

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

родинКа

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Главные союзники России

Глубокая заморозка русского мира, главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Вторая часть начитается...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3109531
 
   
 Топ комментарии
 
егеж расцвела НА БОТОКСЕ )))))))
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Цензор - сегодня исключение, просто шикарный юмор, про ВСЕХ!!!
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Прежде чем махать крестиком следует пересмотреть предложений сайтом материал. Не нужно уж так блестит своей некомпетентностью и предвзятостью.
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Теж самісіньке, з тією ж "жабою" в іншій статті.
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Вверху два моих креста.
У когото от увиденного нервы сдали 😉
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Юмор блистательный, артистичный, искромётный :украинцы - весёлый и остроумный народ, всегда уважал украинцев за их способность воспринимать мир с юмором и жизнелюбием.

В общем, желаю украинцам
Щоб наша доля нас не цуралась,Щоб краще в світі жилося!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГлубокая заморозка "русского мира", главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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