 Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве (обновлено)

ЧП произошло на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве. Издание "Информатор" уточняет, что все случилось возле супермаркета "АТБ".
"По предварительной информации, там состоялся словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику", – говорится в сообщении полиции.
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Ребенка забрала скорая, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Двое мужчин на месте событий сообщили полицейским, что злоумышленник начал ссориться с ними на улице, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка, а после скрылся.
"Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия. Между тем на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции", – сообщают в полиции.
Издание "Информатор" сообщает с места событий о задержании двоих подозреваемых и публикует фото молодых людей в наручниках.
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Эксперты извлекли гильзу и пулю, по предварительным данным – резиновую.
В Китаях и Америках прикинь , тамошние и смертной казни не боятся.
2. Как думаете, у того мужика был легальный, зарегистрированный в МВД ствол?
он просто так бы не стрелял, не желая оставлять свою зарегистрированную "визитку" - пулю и гильзу
блин я разговариваю с омнибусом.
И да, я считаю, права раздают налево и направо кому попало. Уверен что и с разрешениями на оруже будет та же ситуация.
вам мало дебилов на дорогах - страшно за руль садиться? Мне и этих с головой хватает.
ружбайку охотничью может купить любой желающий.
травмат - любой журналист.
в чем проблема? купи себе, если такое ссыкло.
а так - один искалеченный мальчик потому что ствол был только 1.
Вывод простой: больше стволов - больше погибших.
с января по октябрь 2015 года в США, согласно данным Архива насилия с применением оружия, с начала этого года из огнестрельного оружия были убиты 9 956 человек и более 20 тысяч ранены.
https://www.bbc.com/russian/international/2015/10/151002_usa_violence_statistics
вам мало 1,4 млн? по-моему и для США этого многовато. В год в среднем по 10 тыс чел. как в АТО за 4 года войны.
Население США во сколько раз больше населения Украины?
население сша больше нашего примерно в 8 раз.
итого - в Украине показатель был бы чуть больше 1 тысячи в год.
нравится? типа = ерунда какая, всего лишь 1 000 погибших вот как этот ребенок, случайно - это "мелочь"?
ну пока лично вас не коснулось - продолжайте так думать.-
Каждый урод имеет ствол, заметьте, готовый убивать урод.
И вас это совершенно не волнует.
Почему вы не начинаете разговор с необходимости изъятия нелегального оружия у населения?
Вместо этого вы пытаетесь поднять волну против легализации оружия,
опираясь на миф о безопасности для безоружных украинцев.
Не убедительно это у вас получается.
Список країн за рівнем умисних убивств
Далее, там дано общее число умышленных убийств в год США - 12996 (Вы даете 10 тыс от огнестрела в год). Откуда 1,4 млн с 1968-го до 2011 ? Там 43 года, чтоб на такую цифру выйти уровень убийств только от огнестрела должен быть порядка 32-33 тыс в год. Скорей всего в 1,4 млн для манипуляций доплюсовали жертв локальных войн.
там оружие вообще очень дешевое - доступно ну практически любому.
1) полицией;
2) из длинноствольного оружия (которое в Украине разрешено иметь всем несудимым);
3) самими собой (самоубийцы найдут, как свести счёты с жизнью);
4) в качестве законной самообороны при вторжении в жилище.
остальные 3 пункта - не вижу чем полезны защитникам узаконить огнестрельное оружие.
и не увижу никогда - не напрягайтесь.
2) из длинноствольного оружия (которое в Украине разрешено иметь всем несудимым);
3) самими собой (самоубийцы найдут, как свести счёты с жизнью);
4) в качестве законной самообороны при вторжении в жилище.
Впрочем, да, если слепой, то и не увидишь. Собственно говоря, если возразить нечем, то проще «не увидеть».
А огнестрельное оружие в Украине вполне законно - просто есть ограничение по его длине.
Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек.
В тот же самый период в среднем ежегодно 517 человек были убиты в терактах, а если исключить 2001 год, когда произошел теракт 11 сентября, то среднегодовой показатель будет равняться 31.
замечу: это столько же, сколько погибло в Украине за все время вооруженного конфликта с Россией за все 4,5 года.
я ей говорю - у твоего мужа есть полное право купить охотничью ружбайку и держать ее дома, вполне легально и возить в машине даже - только в разобранном виде.
сама эта курица - журналист, она имеет полное право на травмат. И что? такое - абы попи..еть.
я о том что у нас И ТАК, с нашим действующим законодательством достаточно возможностией себя защить и с оружием в рукам, причем вполне легальным.
не вижу причин для либерализации продажи оружия. напротив - следует ужесточить наказание за незаконный оборот оружия.
и эта новость - яркое тому доказательство.
А ти хочеш ствол?
Называть невротическим ссыкуном того, кому неприятно, что ствол есть у каждого встречного гопника, но законопослушному гражданину нельзя - это клиника!
суки,взяли моду в городе стрелять
Я канешно понимаю, шо чувак не хотел подстрелить ребенка, но подстрелил, а за это должен понести наказание.
количество дебилов в стране, увы, нереальное. Но это не значит что нужно им давать дополнительное оружие в руки - у таких нужно и перочинные ножики поотбирать, имхо.
суть в том что у бандитов оружия не так много и никакой гопарь с ним не будет ходить просто так по улицам
Или козлосрач это самое то... ?