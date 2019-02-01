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Все про:Киев (17088) Нацполиция (8822) стрельба (2419)

 Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве (обновлено)

Ребенок в больнице. Он получилу пулю случайно: вместе с матерью выходил из магазина, когда поблизости случился конфликт со стрельбой.

ЧП произошло на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве. Издание "Информатор" уточняет, что все случилось возле супермаркета "АТБ".

"По предварительной информации, там состоялся словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику", – говорится в сообщении полиции.

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Злоумышленник устроил стрельбу из охотничьего оружия по полицейским в Черкасской области

Ребенка забрала скорая, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Двое мужчин на месте событий сообщили полицейским, что злоумышленник начал ссориться с ними на улице, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка, а после скрылся.

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 02

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 03

"Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия. Между тем на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции", – сообщают в полиции.

Издание "Информатор" сообщает с места событий о задержании двоих подозреваемых и публикует фото молодых людей в наручниках.

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 04

Также на Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в центре Киева: водитель задержан, его проверяют на содержание в крови алкоголя или наркотиков

Эксперты извлекли гильзу и пулю, по предварительным данным – резиновую.

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 05

Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве 06

Источник: https://censor.net.ua/p3109512
 
 
 Топ комментарии
 
1. У нас раздают автомобили всем желающим?
2. Как думаете, у того мужика был легальный, зарегистрированный в МВД ствол?
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Типа с зарегистрированого ствола он в пацана бы не попал ...да?
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по поводу нарушений ПДД - у нас полностью отсутствует контроль на дорогах за выполнением ПДД.
И да, я считаю, права раздают налево и направо кому попало. Уверен что и с разрешениями на оруже будет та же ситуация.

вам мало дебилов на дорогах - страшно за руль садиться? Мне и этих с головой хватает.
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так как в стране таких как ты много, он и занимается не тем, чем нужно заниматься министру мвд
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ну да, найти убийц Гандзюк, Гонгадзе, Шеремета и других - ни сил ни желания, ни проффесионализма. А отрезать яйки за критику - это пожалуйста, новая полиция это могёт
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Тем чем и вся полиция мира , где тоже убивают , насилуют и грабят .
В Китаях и Америках прикинь , тамошние и смертной казни не боятся.
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ты хочешь сказать, что МВД и его министр всятые Агнцы? прям идеалы и ангелы?
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Нельзя разрешать короткостволы населению - в детей стрелять будут!
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для любителей раздать оружие всем желающим.
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1. У нас раздают автомобили всем желающим?
2. Как думаете, у того мужика был легальный, зарегистрированный в МВД ствол?
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Типа с зарегистрированого ствола он в пацана бы не попал ...да?
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Вам тяжело сообразить, что из зарегистрированного без реальной угрозы жизни не стреляют? Это как паспорт оставить на месте преступления. Без толку потом скрываться.
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Человеку, который никогда не имел дела с оружием, всегда трудно объяснить простые вещи. Не тратьте силы.
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О, чудодійна кулегільзотека, яка навіть в США на суді не є доказом?- Браво. А до резинострілу кулегільзотека яке має відношення?
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Быдло в пьяном угаре об этом не думает...как не думает о последствиях и пьяное быдло садящаяся за руль авто...
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Мозгами думал бы! А так - ствол левый всё равно.
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не прикидывайтесь..
он просто так бы не стрелял, не желая оставлять свою зарегистрированную "визитку" - пулю и гильзу
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а если у чувака незарегистрированный - от типа теперь отвечать не придется, да? куча свидетелей, потерпевший ребенок...
блин я разговариваю с омнибусом.
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это ваши личные проблемы, с кем вы там разговариваете
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"теперь отвечать не придется, да?" Если не найдут - не придется. Был-бы зарегистрирован, нашли-бы сразу.
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тему "почему человек стрелял и от кого защищался" - как всегда, никто не поднимает.Те люди, что спровоцировали стрельбу, так же виноваты в ранении ребенка!! Они задержаны?? Или они полицию не интересуют? Того что стрелял, если ствол регистрирован, найдут 100%.Интересно, если б Цензор потом поднял эти моменты.
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по поводу нарушений ПДД - у нас полностью отсутствует контроль на дорогах за выполнением ПДД.
И да, я считаю, права раздают налево и направо кому попало. Уверен что и с разрешениями на оруже будет та же ситуация.

вам мало дебилов на дорогах - страшно за руль садиться? Мне и этих с головой хватает.
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ну как бы на данный момент 3 лайка к моему комменту - стало быть только на этой странице таких как я еще минимум трое.
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Ну так запрети тогда самолеты, потому что они падают, убивают людей, автомобили - аварии уносят миллионы жизней, ножи - ими тоже убивают людей, боксеров запрети. Ну и свободу конечно. Потому что свободный человек имеет оружие, чтобы защищать себя и свою жизнь. А раб - никогда.
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так не раздавайте направо и налево! а то бандитам с баблом - роздадут, а вот военным и ментам в запасе или отставке денег не хватит купить))
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Странное дело - оружие не "раздают всем желающим", а оно у бандитов есть и в детей они стреляют П'ятирічного хлопчика поранили пострілом на Лісовому масиві в Києві - Цензор.НЕТ 7387 Может дело не в разрешении на оружие для простых людей?
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а что у нас простые люди не имеют права на оружие? простой гаозвый стреляющий шариками - у моей матери дома есть.

ружбайку охотничью может купить любой желающий.
травмат - любой журналист.

в чем проблема? купи себе, если такое ссыкло.
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ружбайку можно взять в поездку по городу, что бы в случае чего оборонятся от хулиганов?
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газовый баллон в газовый пистолет? П'ятирічного хлопчика поранили пострілом на Лісовому масиві в Києві - Цензор.НЕТ 9995 жжешь
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Если бы у мальчика был ствол все было бы по другому
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о, да, если бы он был в сознании и был в состоянии достать свой ствол и разрядить его в нападавшего (последний, заметим, был с оружием в руках), то был бы как минимум еще один труп. Итого - два трупа.

а так - один искалеченный мальчик потому что ствол был только 1.

Вывод простой: больше стволов - больше погибших.
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та да, фигня какая, всего лишь мальчик, мало ли еще мальчиков ходит без пули в башке
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за период с 1968-го до 2011 года с США погибло 1,4 млн человек в результате применения огнестрельного оружия, тогда как во всех вооруженных конфликтах - от Войны за независимость до последней Иракской кампании - погибло 1,2 миллиона человек.

с января по октябрь 2015 года в США, согласно данным Архива насилия с применением оружия, с начала этого года из огнестрельного оружия были убиты 9 956 человек и более 20 тысяч ранены.

https://www.bbc.com/russian/international/2015/10/151002_usa_violence_statistics
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Так это ф США...где культуре обращения с оружием уже 200 лет...и она с молоком матеои впитывается....а разреши у нас...быдло после стакана во все стороны пулять будет...
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отож.

вам мало 1,4 млн? по-моему и для США этого многовато. В год в среднем по 10 тыс чел. как в АТО за 4 года войны.
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Что вы сравниваете?
Население США во сколько раз больше населения Украины?
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посчитаем. Это несложно.
население сша больше нашего примерно в 8 раз.

итого - в Украине показатель был бы чуть больше 1 тысячи в год.

нравится? типа = ерунда какая, всего лишь 1 000 погибших вот как этот ребенок, случайно - это "мелочь"?
ну пока лично вас не коснулось - продолжайте так думать.-
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В Украине стволы есть у всех бандитов.
Каждый урод имеет ствол, заметьте, готовый убивать урод.
И вас это совершенно не волнует.
Почему вы не начинаете разговор с необходимости изъятия нелегального оружия у населения?
Вместо этого вы пытаетесь поднять волну против легализации оружия,
опираясь на миф о безопасности для безоружных украинцев.
Не убедительно это у вас получается.
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если цель - уменьшить население, то зачем у бандитов забирать оружие?
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"ерунда какая, всего лишь 1 000 погибших вот как этот ребенок" - там (США) в статистику включены также преступники, которые погибли от законопослушных граждан.
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США уровень умышленных убийств на 100 тыс населения (4,2) ниже, чем в Украине (5,2)
Список країн за рівнем умисних убивств
Далее, там дано общее число умышленных убийств в год США - 12996 (Вы даете 10 тыс от огнестрела в год). Откуда 1,4 млн с 1968-го до 2011 ? Там 43 года, чтоб на такую цифру выйти уровень убийств только от огнестрела должен быть порядка 32-33 тыс в год. Скорей всего в 1,4 млн для манипуляций доплюсовали жертв локальных войн.
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Давно известный факт, что в Молдове, после разрешения ношения короткоствольного оружия, преступность значительно снизилась.
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Один вопрос. Вот эти 1,4 млн ВСЕ были убиты из легального оружия или в эти 1,4 млн. включены разборки банд + просто убийства криминалом?
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Да я понял, я спросил, что бы написавший сам задумался..
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тогда другой вывод...легалайзинг не отменяет незарегистрированного оружия.
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С незарегистрированным надо бороться - никто и не спорит.
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я вас сильно удивлю, если скажу, что в США банды и криминал орудуют вполне легальным оружием и купленным вполне официально в магазинах

там оружие вообще очень дешевое - доступно ну практически любому.
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Шо ты чудишь, банды с легальным оружием...
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Так поки не попався, більше того- поки вину не довів суд- ти не бандит.
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Манипуляция фактами. Большая часть погибших убита:
1) полицией;
2) из длинноствольного оружия (которое в Украине разрешено иметь всем несудимым);
3) самими собой (самоубийцы найдут, как свести счёты с жизнью);
4) в качестве законной самообороны при вторжении в жилище.
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убийства полицией в это число не входило.

остальные 3 пункта - не вижу чем полезны защитникам узаконить огнестрельное оружие.

и не увижу никогда - не напрягайтесь.
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Слепой? Повторяю:
2) из длинноствольного оружия (которое в Украине разрешено иметь всем несудимым);
3) самими собой (самоубийцы найдут, как свести счёты с жизнью);
4) в качестве законной самообороны при вторжении в жилище.

Впрочем, да, если слепой, то и не увидишь. Собственно говоря, если возразить нечем, то проще «не увидеть».

А огнестрельное оружие в Украине вполне законно - просто есть ограничение по его длине.
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Как сказал президент, ежегодно американская казна расходует 1 триллион долларов на защиту страны от террористических актов, в которых погибает малая толика людей по сравнению с теми, кто становится жертвой насилия с применением огнестрельного оружия.
Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек.
В тот же самый период в среднем ежегодно 517 человек были убиты в терактах, а если исключить 2001 год, когда произошел теракт 11 сентября, то среднегодовой показатель будет равняться 31.
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В штатах убийств с применением огнестрела на 100 тыс. населения, меньше чем в Украине. Кури статистику до конца.
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Нас війна на Донбасі тягне вниз. Донбас теж в статистиці враховується.
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Более 11 тысяч американцев были убиты в США в 2016 году из огнестрельного оружия. Это составляет около двух третей всех случаев насильственной смерти, в число которых входят умышленные убийства, а также убийства по неосторожности.

замечу: это столько же, сколько погибло в Украине за все время вооруженного конфликта с Россией за все 4,5 года.
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Где хор поборников легализации зброї? Даешь каждому идиоту по винтовке с оптическим прицелом. Глубоко убежден что из 30% ратующих за раздачу стволов - не менее 25% невротические сыкуны, которые спят и видят себя крутыми ковбоями, вместо того чтобы заняться личной психотерапией.
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знакомая возмущалась - а пачиму мой муж не имеет права защитить свой дом? пачему у него нету права на оружие, я вазмущина!

я ей говорю - у твоего мужа есть полное право купить охотничью ружбайку и держать ее дома, вполне легально и возить в машине даже - только в разобранном виде.

сама эта курица - журналист, она имеет полное право на травмат. И что? такое - абы попи..еть.
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ОК, тебе давать оружие не надо, ты не надежный.
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с чего это я- ненадежный? и с его ты взял что у меня нет оружия, причем вполне разрешенного?

я о том что у нас И ТАК, с нашим действующим законодательством достаточно возможностией себя защить и с оружием в рукам, причем вполне легальным.

не вижу причин для либерализации продажи оружия. напротив - следует ужесточить наказание за незаконный оборот оружия.

и эта новость - яркое тому доказательство.
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ясно, вам можно - вы надежный, все остальные подозрительные, им лучше не разрешать.
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Я зараз всім хоплофілам писок втру. Заздріть.Це Вам не короткоствол лохівський.
А ти хочеш ствол?
П'ятирічного хлопчика поранили пострілом на Лісовому масиві в Києві - Цензор.НЕТ 3022
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Тебе даже воздушку нельзя, в отличие от каждого идиота - ты вообще клинический.
Называть невротическим ссыкуном того, кому неприятно, что ствол есть у каждого встречного гопника, но законопослушному гражданину нельзя - это клиника!
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Ігорь, а хочеш автомат?- Цілком легально. І пошмаляєш вволю.
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порвать 3,14дара ..
суки,взяли моду в городе стрелять
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Жах...
Я канешно понимаю, шо чувак не хотел подстрелить ребенка, но подстрелил, а за это должен понести наказание.
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В случае продажи короткостволов - в каждом магазине Украины, в каждом гадюшнике,на улице, в каждой очереди.
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Представь, а сейчас ножи на каждом углу продают и ежедневно в каждом доме ими убивают сотни людей П'ятирічного хлопчика поранили пострілом на Лісовому масиві в Києві - Цензор.НЕТ 2286
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да, представляю. увы, на ножи есть только ограничение по длине лезвия.

количество дебилов в стране, увы, нереальное. Но это не значит что нужно им давать дополнительное оружие в руки - у таких нужно и перочинные ножики поотбирать, имхо.
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в смысле ножи запрещены? А почему в Розетке продают вот этот нож с длинной лезвия 200 мм.? Как теперь на улицу выходить? - обязательно зарежут. необходимо срочно запретить ножи. https://rozetka.com.ua/berghoff_4490040/p9761980/
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Поймите одно. У бандитов оружие ЕСТЬ. Им не нужно на него разрешение. Они его могут достать и достают в любой момент. Когда начнут продавать легально - оружие дополнительно только у мирных людей, купленное для самообороны.
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Все на так одномерно, как вам кажется. У нас воюющая страна, а значит общество в той или иной степени фрустрированно (неадекватно), агрессивно и нуждается в ограничениях по оружию - это аксиома, так всегда происходит когда страна воюет. А по поводу бандитов вас похоже малость подклинивает - возьмите и станьте бандитом раз так сильно сильно хочется стрелять, как минимум, "титушкой" (сорри за это слово) они реально востребованы и работа у них есть.
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странный вы какой-то.. зачем люди раздают советы что следует делать другим людям?
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если у бандита есть оружие и он хочет его применить, то твой ствол тебе никак не поможет, выстрелит в башку и привет, а ствол твой дальше пойдет по рукам.
суть в том что у бандитов оружия не так много и никакой гопарь с ним не будет ходить просто так по улицам
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;Бандит; просто так не застосує ствол. А от нарік, котрому не вистачає на дозу, або ж викладач ВУЗу з параноєю- запросто. От і думай.
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Что хоть с ребенком то, никому не интересно?
Или козлосрач это самое то... ? П'ятирічного хлопчика поранили пострілом на Лісовому масиві в Києві - Цензор.НЕТ 9369
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смысл спорить насчет здоровья ребенка - мы ему ничем не поможем.
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А я не предлагал спорить, но элементарное: сочувствие, беспокойство, возможно какая то помощь... Это и есть человечность. А не ************ - человек человеку волк, со всеми вытекающими козлосрачами.
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мы ему сочувствуем изначально, без кацапского "разве не заслуживает этот ребеночек лайка? Жми и репости!".
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ОРУЖИЕ должно быть в руках дееспособных ГРАЖДАН, а не у РАБОВ, ХОЛОПОВ, ПСИХОВ, НАРКОШ, АЛКАШЕЙ и прочей НЕДЕЕСПОСОБНОЙ ТВАРИ!
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Ну а что удивляться, государственные институции не работают, правоохранительная система - натуральная ОПГ, все развалено в стране... Остается только пожелать выздоровления ребенку!
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Чотири роки тому в США був випадок. Відомий футболіст (американський футбол) зупинився біля магазину- донька морозива захотіла. Самий безпечний штат США- хоплофіли знають. Ну, а там саме два ковбої розбиралися хто мав перший припаркуватися. 15-тирічній дівчинці куля прилетіла просто в голову. Переможця ковбойської дуелі, наскільки мені відомо, так і не знайшли.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве (обновлено)
 
 
 
 
 
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