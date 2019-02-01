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 Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Винницкой области правоохранителями на взятке задержан начальник одного из отделов Могилев-Подольского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 01

Указанное лицо требовало от потенциального застройщика, для себя и руководства Могилев-Подольского городского совета, 15 тыс долларов за подписание договора суперфиции и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 02

Смотрите: Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 03

Во время получения первой части взятки в сумме 7,5 тыс. долларов чиновник был задержан.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос сообщения взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3109508
 
   
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обратите внимание на заглушки ремней безопасности. Обыкновенное быдло. Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5195
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Хоч не хоч, а чуваку придётся свой "Пассат" подарить прокурору.....Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8425
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Для этого и нужен мораторий на продажу земли, чтобы земельная мафия продолжала зарабатывать на разрешениях.
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Вы с Марса впалы? мораторий у нас только на земли сельхозназанчения
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В данном случае мараторий ни при чем...
Так как земля принадлежит общине Могилёв-Подольского,
которой внаглую торгуем мер Пётр Бровко - кстати бывший напёрсточник...
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Зеленский первый: социолог объяснила рост рейтинга шоумена - https://nua.in.ua/novosti/ukraina/zelenskij-pervyj-sociolog-obyasnila-rost-rejtinga-shoumena/
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Не тот портрет мужик на стену повесил.С этого и начались у него неприятности.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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