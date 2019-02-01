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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4317) Винницкая область (511) чиновник (1299) ГФС (3070)

 Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено). ФОТО

В Винницкой области правоохранителями на взятке задержан начальник одного из отделов Могилев-Подольского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено) 01

Следователями ГУ ГФС в Винницкой области с участием работников УЗЭ в Винницкой области Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины, на "горячем" задержан руководитель земельного отдела одного из городских советов Винницкой области во время получения им неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долл., которые последний требовал и получил от физического лица за содействие в предоставлении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

Смотрите: Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО

Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено) 02

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного уголовного преступления и круг причастных лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3109508
 
   
 Топ комментарии
 
обратите внимание на заглушки ремней безопасности. Обыкновенное быдло. Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5195
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Хоч не хоч, а чуваку придётся свой "Пассат" подарить прокурору.....Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8425
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В данном случае мараторий ни при чем...
Так как земля принадлежит общине Могилёв-Подольского,
которой внаглую торгуем мер Пётр Бровко - кстати бывший напёрсточник...
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обратите внимание на заглушки ремней безопасности. Обыкновенное быдло. Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5195
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Егеж. Прикурює від сірників як останній лох.
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Хоч не хоч, а чуваку придётся свой "Пассат" подарить прокурору.....Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8425
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Для этого и нужен мораторий на продажу земли, чтобы земельная мафия продолжала зарабатывать на разрешениях.
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Вы с Марса впалы? мораторий у нас только на земли сельхозназанчения
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В данном случае мараторий ни при чем...
Так как земля принадлежит общине Могилёв-Подольского,
которой внаглую торгуем мер Пётр Бровко - кстати бывший напёрсточник...
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Зеленский первый: социолог объяснила рост рейтинга шоумена - https://nua.in.ua/novosti/ukraina/zelenskij-pervyj-sociolog-obyasnila-rost-rejtinga-shoumena/
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Не тот портрет мужик на стену повесил.С этого и начались у него неприятности.
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Хороший пассат
С электроприводом сидений Чиновника Могилів-Подільської міськради упіймали на хабарі 15 тис. дол. за виділення землі під будівництво, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5775
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У меня по теме вопрос.
Их токо задерживают или еще и сажают?
Шо-то я не слышал шо бы наши тюрьмы были переполнены чиновниками-взяточниками.
То шо на самом деле с ими происходит (как работают "реформированные" суды и прокуратура)? Их задерживают а потом отпускают? Почему они не сидят в тюрьмах?!
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Я так розумію, що ловля хабарників це такий квест, мінти отжимають собі гроші, і вакладують це журналістам.
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ахереть ,как же никто не припел взятку в Винницкой области ,к Порошенко и Гройсману, просто шок)))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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