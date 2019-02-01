 Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено). ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Следователями ГУ ГФС в Винницкой области с участием работников УЗЭ в Винницкой области Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины, на "горячем" задержан руководитель земельного отдела одного из городских советов Винницкой области во время получения им неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долл., которые последний требовал и получил от физического лица за содействие в предоставлении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного уголовного преступления и круг причастных лиц.
Так как земля принадлежит общине Могилёв-Подольского,
которой внаглую торгуем мер Пётр Бровко - кстати бывший напёрсточник...
С электроприводом сидений
Их токо задерживают или еще и сажают?
Шо-то я не слышал шо бы наши тюрьмы были переполнены чиновниками-взяточниками.
То шо на самом деле с ими происходит (как работают "реформированные" суды и прокуратура)? Их задерживают а потом отпускают? Почему они не сидят в тюрьмах?!