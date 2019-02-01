 Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на передовую в зону ООС. ФОТО

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба "Азова", передает Цензор.НЕТ.

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"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и вместе с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле".





В пресс-службе уточнили, что "Азов" будет нести службу на передовой вместе с бойцами 30-й отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского.

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Подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2015 года по приказу командования Национальной гвардии.