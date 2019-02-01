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 Политика Украины, Общество
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 Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на передовую в зону ООС. ФОТО

Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на службу в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба "Азова", передает Цензор.НЕТ.

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"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и вместе с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле".

Отряд Нацгвардии Азов вернулся на передовую в зону ООС 01
Отряд Нацгвардии Азов вернулся на передовую в зону ООС 02

В пресс-службе уточнили, что "Азов" будет нести службу на передовой вместе с бойцами 30-й отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского.

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Подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2015 года по приказу командования Национальной гвардии.

Источник: https://censor.net.ua/p3109467
 
   
 Топ комментарии
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Та ти шо?! І Порошенко не проваджав?!
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там аваков по этикету провожать должен Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на передовую в зону ООС - Цензор.НЕТ 7831
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Дай Боже міцного здоров'я хлопцям та дівчатам захищающім Україну !!!
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К чему бы это..? Может, чтоб на выборах не буянили..?
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Выборов не будет - полузабытая мантра зрадофилов.
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Та вы шо??? "Азов" отправили на передок??? А куда? Часом не под Докучаевск? Тогда там им и звиздец. Оттуда всё и начнется, если кто-то знаком с картой. Никаких иных вариантов нет. А в принципе- всё по хрену. Жыдовня- везде. Выбирайте Жыда Из Жыдов. А я пока- контракт продлил. Дабы вживую, этот Цирк кретинов- не наблюдать.
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как вы задрочили включающие режим бога . ну переезжай из марика в расеюшку а не живи в украине. пользуешся ее благами и обсираеш же ее и ее народ .
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Якось не спроста відправили хлопців...
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В тылу сидели - была зрада...
на нуль отправились - опять зрада...
а что у вас еще есть в методичках?

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"Отмечается, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле". Источник:https://censor.net.ua/p3109467
Ось вам, панство, всі попередні "перемоги" НГ в зоні колишнього АТО - можете пишатися добровольцями з НГ - синами владних батьків.
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Ну ты не совсем прав. Наверное, просто не в теме. Есть "спецроты", "спецвзводы". И делают вещи. НГУ - очень большая и разнообразная структура. "Кульчицких" вспомни.
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Можна посилання про перемоги Нацгвардії в зоні АТО?
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Та вы шо??? "Азов" отправили на передок??? А куда? Часом не под Докучаевск? Тогда там им и звиздец. Оттуда всё и начнется, если кто-то знаком с картой. Никаких иных вариантов нет. А в принципе- всё по хрену. Жыдовня- везде. Выбирайте Жыда Из Жыдов. А я пока- контракт продлил. Дабы вживую, этот Цирк кретинов- не наблюдать.
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...вату ******* уехали, 30- тка подустала коричневой мразью преисподнюю наполнять...еще один эшелон шахтиоров и комбайнеров мордор отправил на забой....
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Йулелюмпен и тут зраду обнаружил..... дебилы *** (🐴)
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Ну у них только не зрада, когда кучка купленных тюлю хвалит..
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Йулелюмпен путина, теперь вам клоунам понятно, зачем вооружают НГУ?
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На перегной кацапо-фашисткую падаль!
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Тримайтесь там, хлопці! Бийте ворога і бережіть себе!
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Агрессивно стоящий Мариуполь напал на мирно двигающуюся колонну российских солдат.
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впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле"
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А чем же все єти последние годи занимались внутренние войска в зоне ато?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтряд Нацгвардии "Азов" вернулся на передовую в зону ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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