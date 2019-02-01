 Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались. ФОТОрепортаж

Как сообщает Крым.Реалии, в настоящее время доступ к ним ограничен, а сами колонны подпирают металлические конструкции, передает Цензор.НЕТ.
Вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой. Колонны заметно наклонились, у их основания видна небольшая трещина, пишет издание.
Пританей античного Пантикапея в оккупированной Керчи, 31 января 2019 год.
Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.
На официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.
Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.
Но вот в этом конкретном случае есть проблема. Мы конечно можем восстановить порушенное москалями, но это же уже будет не античность, а новодел!((((
Горите в аду, москали!!!!
В ночь на пятницу, 1 февраля, в байк-клубе "Ночных волков", расположенном на западе Москвы, произошел пожар. Как изначально сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве, возгорание возникло в нежилом металлическом строении на улице Нижние Мневники. По указанному в сообщении спасателей адресу находится байк-клуб Sexton.
"Принятыми мерами в 01.31 (00.31 по Киеву) возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Позже выяснилось, что данный клуб принадлежит объединению "Ночные волки", которое возглавляет Александр "Хирург" Залдостанов, известный своими близкими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным.