 Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались. ФОТОрепортаж

Как сообщает Крым.Реалии, в настоящее время доступ к ним ограничен, а сами колонны подпирают металлические конструкции, передает Цензор.НЕТ.

Вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой. Колонны заметно наклонились, у их основания видна небольшая трещина, пишет издание.

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Пританей античного Пантикапея в оккупированной Керчи, 31 января 2019 год.

Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.

На официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.

Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.