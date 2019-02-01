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 Общество, Фоторепортаж
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 Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались. ФОТОрепортаж

В оккупированной Керчи античные колонны на руинах Пантикапея оказались под угрозой обрушения.

Как сообщает Крым.Реалии, в настоящее время доступ к ним ограничен, а сами колонны подпирают металлические конструкции, передает Цензор.НЕТ.

Вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой. Колонны заметно наклонились, у их основания видна небольшая трещина, пишет издание.

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Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались 01

Пританей античного Пантикапея в оккупированной Керчи, 31 января 2019 год.

Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались 02

Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.

На официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.

Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3109405
 
 
 Топ комментарии
 
2600 лет стояли до завоевания Крыма рашей .
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тут главное не допустить рукожопов из коленовставалки к реставрации! Они уже спаскудили Ханский Дворец
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кацапы, да чож вы творите, неразумные... Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались - Цензор.НЕТ 6479 при нас такого не было - каждый статуй стоял ровно...
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Настоящая Орда ничего плохого памятнику не сделала. А вот эрзац-орда, озабоченная мировым господством - просто свора безродных тварей!!!(((
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2600 лет стояли до завоевания Крыма рашей .
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Рашистам некогда - просто тупо грабят и не отвлекаются на "мелочи"(((
Но вот в этом конкретном случае есть проблема. Мы конечно можем восстановить порушенное москалями, но это же уже будет не античность, а новодел!((((
Горите в аду, москали!!!!
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тут главное не допустить рукожопов из коленовставалки к реставрации! Они уже спаскудили Ханский Дворец
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Кацапы ведут себя как ведут себя оккупанты на временно оккупированных территориях. Античные колоны, которые нельзя вывести к себе в Московию, их не интересуют
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В ночь на пятницу, 1 февраля, в байк-клубе "Ночных волков", расположенном на западе Москвы, произошел пожар. Как изначально сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве, возгорание возникло в нежилом металлическом строении на улице Нижние Мневники. По указанному в сообщении спасателей адресу находится байк-клуб Sexton.
"Принятыми мерами в 01.31 (00.31 по Киеву) возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Позже выяснилось, что данный клуб принадлежит объединению "Ночные волки", которое возглавляет Александр "Хирург" Залдостанов, известный своими близкими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным.
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Колони стояли собі, поки мокшанська орда все не загадила.
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Они же пилят бабло, выделенное на реставрацию, а вместо реставраторов нанимают алкашей за бутылку, или джамшутов.
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И что ж это свои "скрепы" не берегут мокшане?!
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Я називаю окупантів московськими орками. Зрозуміло за що?...
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Цензор.НЕТФотоОбществоАнтичные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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