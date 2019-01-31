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Все про:ДТП (5424) маршрутки (396) Одесская область (1675)

 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП произошло на трассе "Одесса–Измаил", помимо маршрутки и легкового авто, в столкновении участвовал мопед.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Столкновение произошло в районе села Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области.

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 01

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 02

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 03

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 04

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"В результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 – доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 – обратились за медицинской помощью самостоятельно", – сообщили в полиции.

По данному факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 05
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 06
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 07
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 08
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 09
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 10

Источник: https://censor.net.ua/p3109336
 
 
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Я бы этих ******* на бехах отстреливал еще бы при выезде на дорогу. Летают по встречке на охренительных скоростяхю
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Где то попадалось,что дебил на бляхе обганял хруста и влетел в маршрутку.Насколько правда,хз
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бетооные разделители как в омерике у нас нема..кек это...
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