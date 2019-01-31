 Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.

Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель ООО должен был предоставить коммунальщику 680 тыс. гривен "отката".

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Сегодня, 31 января, в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении всей суммы "отката". Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор коммунального предприятия, получившая за прошлый год 700 тыс. грн "откатов", задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас чиновник и директор ООО задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.