 Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.
Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель ООО должен был предоставить коммунальщику 680 тыс. гривен "отката".
Сегодня, 31 января, в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении всей суммы "отката". Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие.
Сейчас чиновник и директор ООО задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.
Если исходить от количества подобных новостей в сутки, то украинские тюрьмы должны быть давно переполнены взяточниками и казнокрадами.
Шо-то такого не наблюдается в реальной жизни.