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 Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

31 января в Киеве правоохранители задержали при получении "отката" руководителя коммунального предприятия Стрыйского горсовета, что на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.

Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель ООО должен был предоставить коммунальщику 680 тыс. гривен "отката".

Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с откатом 680 тыс. гривен, - Нацполиция 01

Смотрите: Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ. ФОТО

Сегодня, 31 января, в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении всей суммы "отката". Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие.

Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с откатом 680 тыс. гривен, - Нацполиция 02
Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с откатом 680 тыс. гривен, - Нацполиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор коммунального предприятия, получившая за прошлый год 700 тыс. грн "откатов", задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас чиновник и директор ООО задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3109326
 
 
 Топ комментарии
 
Їх ловлять, а вони беруть відкати, ловлять-беруть, ловлять-беруть... Патамушта нікого не посадили.
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Долярами треба брати - швидко б перерахували і втікли.
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це коли? бо зараз там москаликів розвелося трохи... а може, це мені так здається, бо всі інші нації здатні вивчити державну мову, крім цих, з особливоою будовою щелепи Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 194
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Їх ловлять, а вони беруть відкати, ловлять-беруть, ловлять-беруть... Патамушта нікого не посадили.
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Если корупционеру отрубать голову ,то он уже точно не будет грабить украинский народ .
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Патамушта завтра суд его отпустит под 68 тыс. залога, потом задержатели поделят взятку и на том всё закончится.
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Колись в 2006 р на зустрічі з представниками мерії одного з міст Європи наші "міцні господарники" одного нашого міста цікавились в них за обідом з чаркою, чи беруть вони "хапувку". І були дуже здивовані що отримали негативну відповідь, оскільки за такі речі у цій європейській країні зразу кімната з таким вікном #.
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Стрий потоне в смітті й снігу?Інакше ж,ніж через відкати,в цій системі нічого не працює.
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Рашьше были просто откаты в пределах своего региона, а сейчас ещё миллионы бюджетных платим какой то фирме за сводничество, я о "Прозоро", чтоб потом за откатами ездить в столицу.
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Долярами треба брати - швидко б перерахували і втікли.
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мабуть велика різниця в курсі між Стриєм і Києвом Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6513
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Можна злотими, бо до Польщі півгодини навприсядки.
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А кто занимается контролем бюджетных денег? Не Гройсман, который ратовал за мальдивского главнокомандующего?
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звичайно, що він.... Гройсман щодня особисто обїжджає з інспекцією всі бюджетні підприємства України і до пізнього вечора перераховує, чи все сходиться Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5173
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Давно я був у цьому містечку🤔 Раніше там було більше поляків, ніж інших націй.
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це коли? бо зараз там москаликів розвелося трохи... а може, це мені так здається, бо всі інші нації здатні вивчити державну мову, крім цих, з особливоою будовою щелепи Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 194
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Пруть і пруть вони на батьківщину Степана Бандери. Руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7452
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А если этого руководителя посадили годков на 5 без разных залогов и прологов, то другие подумали 100 раз
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Вот так новость!
Если исходить от количества подобных новостей в сутки, то украинские тюрьмы должны быть давно переполнены взяточниками и казнокрадами.
Шо-то такого не наблюдается в реальной жизни.
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Боже, какой-то мелкий чинуша какого-то мелкого Стрыя, и такие деньжищи... И так каждый чиновник - от самого мелкого до самого высшего!
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Питання! Чому до Києва за відкатом????
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета задержан в Киеве с "откатом" 680 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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