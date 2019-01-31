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 Ранее судимый мужчина устроил резню в кафе Харькова: три человека с ранениями грудной клетки госпитализированы, - полиция. ФОТО

В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали злоумышленника, который едва не убил троих человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Так, в Московском районе полицией задержан 33-летний ранее судимый харьковчанин, который совершил покушение на умышленное убийство троих человек.

"В ходе расследования было установлено, что 30 января в ночное время суток мужчина находился в кафе. После употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате злоумышленник ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки 32 и 36-летним мужчинам и 30-летний женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ранее судимый мужчина устроил резню в кафе Харькова: три человека с ранениями грудной клетки госпитализированы, - полиция 01

Следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее судимый мужчина устроил резню в кафе Харькова: три человека с ранениями грудной клетки госпитализированы, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3109249
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Клієнтам того ;кафе; тільки короткостволів для повного щастя і не вистачає.
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Треба було назвати: "Різанина у генделику. Міліція спіймала підозрюваного."
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Всегда не любил такие места, где собираются особенно ночью, все быдло.
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не любил...,
но что то всё равно туда тянуло!? особенно ночью.
ну Лексеич, как я тебе понимаю.
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Треба було назвати: "Різанина у генделику. Міліція спіймала підозрюваного."
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Ну вот, второй повод за день чтобы разрешить огнестрел в свободное пользование. Были бы люди было вооружены то они бы уже дуршлаг из него сделали бы
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угу...як той казав : у самих револьверы найдутся
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Ти ще скажи що з тим зеком бухали інтелігентні люди.
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Судя по виду каХвЭ,боюсь представить его контингент.
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Ага. Клієнтам того ;кафе; тільки короткостволів для повного щастя і не вистачає.
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Агов, на Цензорі. Навіщо та картинка з ножем угорі? Це з місця злочину чи просто так?
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а що не видно по відбитках пальців і групі крові на лезі?
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Суровый город Харьков, каждый день новости , но глядя на элиту (Гепа, Допа) это и не удивляет.
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Не спешите осуждать! А вдруг он мусора или судью пырнул? Придется сразу восхищаться его мужеством
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Видно, кончились доводы в пользу мальдивского главнокомандующего. Схватился за нож. И то, что против него большинство, его особенно и не волновало. Сила есть, ума не надо.
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вроди все ганделыки на районе знаю , а этот шото не знакомое место. странно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРанее судимый мужчина устроил резню в кафе Харькова: три человека с ранениями грудной клетки госпитализированы, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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