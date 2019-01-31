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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Венесуэла (125) Дубай (23) золото (148) Россия (71861) самолет (2171)

 Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО

В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.

Об этом со ссылкой на источники пишет "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что 29 января из аэропорта Внуково грузовой самолет Boeing 757 направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. А уже оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.

Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - Новая газета 01

Источники издания в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.

"Новой газете" удалось выяснить, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

"Именно это венесуэльское золото, предположительно, и загружалось в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января. И было доставлено в Дубай, где было продано, и при этом расчет был осуществлен наличными", - заключает издание.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/p3109245
 
   
 Топ комментарии
 
Кадафычу тоже отправляли.. беги Мадуро,беги!
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Мне нравится рАссЕйский грузовик Боинг757 ха-ха-ха-ха...
Даже венесуэльское золото перевозят американскими самолетами.А концовочка,про золото превратившееся в американские доллары,это высший пилотаж!
Хуйло,ты чего в самом то деле?Надо было на самолете своего производства рубли пересылать.РАссЕя всемАгущая твою мать.Или это ход такой хитрый.Теперь они этому Мадуро за американские доллары будут своё рашистское вооружение продавать?Боюсь не долетят борты с оружием до Венесуэлы...Мадуро сдохнет до того как.Вот жеж ни чему не учит пример дружбы с рАссЕей,этих тиранов.А может Мадуро решил эти деньги народу отдать?Это реально спасло бы ему жизнь.
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У Хусейна тоже нашли миллиарды долларов наликом,ну и где он теперь?
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
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ЛаптьоРейх нажив собі чергового ворога - нове керівництво Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти на нашій планеті... Руській мір, чо там...
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30 тонн это 964 630 с мелочью тройских унций. По цене 1320 долларов за унцию.
Или 1 млрд 273 млн долларов.
то-то пенсионеры в кацапии рады))
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Куда смотрят наши диспетчера и ВВС? Прокол , однако. А жаль
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А нахрена ему столько долларов?
Как это поможет экономике, если америкосы уже послали Мадуро с его нефтью и его баблом?
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Будет пытаться купить верность армейки и полицайки.

Правда никто ж не мешает взять деньги, а потом сдать Мадуру.
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Странно, что кацапы вообще привезли баксы Мадуро, а не кинули его на 20т золота. Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6301
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У Хусейна тоже нашли миллиарды долларов наликом,ну и где он теперь?
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там же где Ирак после "одемокрачивания"- в жопе
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Теперь у крысы комфортабельный угол...))))
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если страна зажиточна по-настоящему,почему не помочь братской Венесуэле?
https://www.youtube.com/watch?v=mWBHUc-id4c
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мдее и на манеже всё те же да и схемы те же
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Народ долго терпел. Что происходит в Венесуэле

Вот это доставило: Одного из лидеров оппозиции там зовут Иван Сталин Гонсалес
Да, модератор реальности - персонаж явно с юмором. У ваты случится мозговое замыкание и синий экран... или не случится (ибо там другие "логические" системы).
...
Сергей Бутенко

Короче, русская поговорка "...Сталина на них нету..." обрела в Венесуэле новый смысл
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10 тысяч? это 4500грн? сколько украинских пенсионеров столько получает?
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Порівняй ціни в Україні та у себе. Тоді зрозумієш, у чому різниця)
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Это 4.200гр. А сколько укр. пенсов платят 2.100гр. за квартиру,кроме тех , у кого пенсия больше 13.000гр?
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Путо мадрэ,це порка мадонна?Гггыыгы...Едить ейну мать!
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Слава Украине !
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Решили сменить тактику с боярышником и теперь по всей рашке будут стоят автоматы с бодяженым кокаином?
Вариант.Пора разжиженные мозги собирать в кучу и усушать.Посмотрим скоро на новую генерацию коксо рашек.Боюсь представить,что может произойти с алкашней,которую начали закидывать коксом.
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Собственно, вот: настойка боярышника плюс кокс.

Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9084
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Не только. Назад вывезли 20т. золота из Нацбанка Венесуэлы.
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Лопается венесуельский пузьірь.
Завидую американцам, и власть поменяют и бабки поднимут.
Тут главное мозги и холодньій разум.
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Вчера читала обратную новость.Что именно Мадуро отправляет в Россию 20 тонн золота.Кому верить в этом мире?Газета-сру это официальный источник?
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Обе могут быть достоверны. 30т переганяют в доллар-выгружают. Загружают 20т. национального золотого запаса из нац.банка + Хт. кокса и везут назад. Наемникам/демонстрантам в поддержку и верным чиновникам\военным затруднительно платить кускамизолота,в такой обстановке только доллары. Все логично складываеться. Кто еще в мире мог провернуть такую схему?
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В1990 году Горбачев закупил на Западе товаров на 10 млрд. долларов чтобы наполнить прилавки.
В итоге народ раскупил даже прилавки.
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Мне нравится рАссЕйский грузовик Боинг757 ха-ха-ха-ха...
Даже венесуэльское золото перевозят американскими самолетами.А концовочка,про золото превратившееся в американские доллары,это высший пилотаж!
*****,ты чего в самом то деле?Надо было на самолете своего производства рубли пересылать.РАссЕя всемАгущая твою мать.Или это ход такой хитрый.Теперь они этому Мадуро за американские доллары будут своё рашистское вооружение продавать?Боюсь не долетят борты с оружием до Венесуэлы...Мадуро сдохнет до того как.Вот жеж ни чему не учит пример дружбы с рАссЕей,этих тиранов.А может Мадуро решил эти деньги народу отдать?Это реально спасло бы ему жизнь.
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Весь ширпотреб в России импортный..Согласна.За то оружие то свое...Если смеешься то не стоит садиться от смеха попой на спящего ежика)
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Где я тебе сейчас в сугробах спящего ёжика найду?
Ну чё,хватит тебе одной фразы на фунфырик бояры?
Под другими никами можешь свой бред не писать,надоело ты мне.
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мля...понапридумуют бутылок самой фантастической формы
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Смотри мой ответ от 15.38. Все разжевано.
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димон,а ты чо,действительно "она"?ну,раз согласна...
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У пузатых спамеров со стимуляторами тоже случаются такие проколы Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6584
Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 1894
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Это то оружие, которое АналоГовнетное....лучшее в мире, но Евреи не смотрят кАнал Звязда и уничтожают к херам Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 857
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Так это всего 1.2 лярда баксов, 3 Боинга купит, и усе.
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А че рубли не привезли? Баксу же хана скоро....
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Боинг приземлился в аэропорту Внуково в половине двенадцатого дня. Это самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, такой же в начале недели вылетал в Венесуэлу. На борту лайнера, способного вместить 500 человек, как сообщала Новая газета, пассажиров не было. Предположительно, тот же самый самолёт вернулся в Москву, подтверждают сервис FlightRadar и корреспондент МБХ-Медиа. Он отметил, что на табло этот рейс отсутствует. Как нет информации о грузе и пассажирах. О намерении Центробанка Венесуэлы вывезти из страны 20 тонн золота во вторник сообщил депутат парламента страны Хосе Герра.
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а почему они рубли ему не послали? воюют с пиндосами и при этом на все готовы, лишь бы получить американские фантики
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согласен,70 лярдов деревянных - для Мадуры сейчас было бы самое то...
по крайней мере,с туалетной бумагой вопрос был бы решен..
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Бо раніше ним транспортували кокаїн. Тут треба особливе забарвлення, що пояснює важливість вантажу.
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а писали,шо 20 и наоборот,из венесуэлы вывезла Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6174.или то типа сдача от мадуры с 30,бо у ***** мелких не было?
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Посадят маДуру в этот самолет и в Ростов.А там уже разгрузят фсё как надо.
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Куди дивиться нашп протиповітряна оборона ... то ж точно в дубай з москви через нас литів . Догану всім військовим треба дати і розвідкою з контр розвідкою почати , то ж таке кіно пропустили ....як це наш петрик доопустив , він же жадний у нас ... золотий дощ не пішов на наш бюджет ...
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почему ж не в рубли? скрепненько совсем бы было Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2957
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Зато сколько денег! Это все сделать Дуремару "посоветовал" "главный советник Путина по экономике" Сергей Глазьев. Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 408
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Мертвому никакие лекарства уже не помогут - ордынские правители явно насмотрелись передач по Орда-брехун-ТВ про чародеев, магов, экстрасенсов и прочих "чудотворцев".
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Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция. Странно как то Германии Россия так много сделала по поставкам "леса и угля", а Германия не поддержала Мадуро Росія відправила Мадуро 30 тонн золота, яке дорогою перетворилося на долари, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 7955 Источник: https://censor.net.ua/p3109245
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО
 
 
 
 
 
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