 Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО

Об этом со ссылкой на источники пишет "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что 29 января из аэропорта Внуково грузовой самолет Boeing 757 направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. А уже оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.
Источники издания в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.
"Новой газете" удалось выяснить, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.
"Именно это венесуэльское золото, предположительно, и загружалось в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января. И было доставлено в Дубай, где было продано, и при этом расчет был осуществлен наличными", - заключает издание.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.
Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.
Или 1 млрд 273 млн долларов.
то-то пенсионеры в кацапии рады))
Как это поможет экономике, если америкосы уже послали Мадуро с его нефтью и его баблом?
Правда никто ж не мешает взять деньги, а потом сдать Мадуру.
https://www.youtube.com/watch?v=mWBHUc-id4c
Вот это доставило: Одного из лидеров оппозиции там зовут Иван Сталин Гонсалес
Да, модератор реальности - персонаж явно с юмором. У ваты случится мозговое замыкание и синий экран... или не случится (ибо там другие "логические" системы).
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Сергей Бутенко
Короче, русская поговорка "...Сталина на них нету..." обрела в Венесуэле новый смысл
Вариант.Пора разжиженные мозги собирать в кучу и усушать.Посмотрим скоро на новую генерацию коксо рашек.Боюсь представить,что может произойти с алкашней,которую начали закидывать коксом.
Завидую американцам, и власть поменяют и бабки поднимут.
Тут главное мозги и холодньій разум.
В итоге народ раскупил даже прилавки.
Даже венесуэльское золото перевозят американскими самолетами.А концовочка,про золото превратившееся в американские доллары,это высший пилотаж!
*****,ты чего в самом то деле?Надо было на самолете своего производства рубли пересылать.РАссЕя всемАгущая твою мать.Или это ход такой хитрый.Теперь они этому Мадуро за американские доллары будут своё рашистское вооружение продавать?Боюсь не долетят борты с оружием до Венесуэлы...Мадуро сдохнет до того как.Вот жеж ни чему не учит пример дружбы с рАссЕей,этих тиранов.А может Мадуро решил эти деньги народу отдать?Это реально спасло бы ему жизнь.
Ну чё,хватит тебе одной фразы на фунфырик бояры?
Под другими никами можешь свой бред не писать,надоело ты мне.
по крайней мере,с туалетной бумагой вопрос был бы решен..