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 Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса. ФОТОрепортаж

Участники съезда отметили, что история знает немало примеров того, как военный во главе государства выводил его из кризиса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого замкомандира ССО.

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Съезд партии Воины АТО выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса 01

Сергей Кривонос

Съезд партии проходит в киевском Дворце ветеранов.

Как отметили в ходе съезда, Кривонос является беспартийным, но его кандидатура была предварительно согласована в большинстве первичных ячеек партии.

Замглавы партии Геннадий Фурсенко отметил, что Кривоноса также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.

Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился.

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Съезд партии Воины АТО выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса 02

Большинство выступавших делегатов в основном делились воспоминаниями о совместной боевой деятельности с Кривоносом, его героизме при освобождении Краматорска, эффективном управлении.

Также делегаты отмечали, что история знает немало примеров того, как военный во главе государства выводил его из кризиса.

Кроме того, они сообщили, что Кривонос является магистром военного и государственного управления. Таким образом, по мнению делегатов, его стоит рассматривать не только как военного лидера.

Съезд партии Воины АТО выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса 03

Также на съезде партии отметили, что им предстоит работа для участия в парламентских выборах.

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Отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.

"Любой гражданин Украины имеет право избирать и быть избранным, поэтому мое выдвижение не противоречит законодательству", - отметил Кривонос.

Источник: https://censor.net.ua/p3109219
 
   
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Мафія висунула в кандидати в Президента успішного військового, щоб протиставити його екс-міністру оборони Гриценку. У мафії повно грошей щоб не дати чесній людині перемогти на виборах!
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А кто твоему аталотию мешал стать "успішним військовим"? Может его врождённая ссыкливость?
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О! Вот это уже деловой разговор о новых лицах.

А не зеленские, гриценки, юльки, вилкулы, бойки и т.п.
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Карманная потрошиная организация - эксплуатирующая аббревиатуру АТО. Бо неужели ж не понятно, что это кандидат-пшик?
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Больше партий.....Им бы не партию делать и в Президенты выдвигаться. Если объ\единились так решите вопрос с властью коррупционеров.
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ну вот теперь никто не сможет сказать что не было выбора..... - "Если не он/она, то кто?"
Так что, если граждане Украины выберут снова барыгу или какого нибудь клоуна с воровского кагала, то в будущем пускай пинают только на себя.... Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса - Цензор.НЕТ 796
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Біографію та передвиборчу програму пана Сергія де можна прочитати?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСъезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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