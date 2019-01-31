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 Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове. ФОТО

В Харькове после пришедшей оттепели на крышах образовались 100-килограммовые ледяные глыбы.

Фото ледяного монстра на своей странице в Facebook опубликовал директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот такие ледяные глыбы весом по 100 килограммов снимают альпинисты с домов Харькова", - написал Сидоренко под снимком.

Чиновник также добавил, что альпинистов в Харькове, способных сбивать наледь и снег - всего 180, а согласно технике безопасности работать они могут лишь в светлое время суток. "Что они и делают - каждая бригада очищает по несколько крыш за смену", - написал он.

Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове 01

Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове 02

Источник: https://censor.net.ua/p3109216
 
 
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*** Бурульку розміром із людину і вагою під 100 кг зняли з даху в Харкові - Цензор.НЕТ 250
с детства меня мучает вопрос,
в связи с чем эти ледяные штуки называются «сосульки»,
а карамельные конфетки - «леденцы».
а почему не наоборот?
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та девки...то таке... а вот массажер...офигеть...
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в рф тоже такая сосулька есть...но только не из воды...
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А почему по-русски Сосулька, а украинскою Бурулька?
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Тому що мови різні. Нє? Так можна питати до безкінечності, - чому білоруською лядзяш, чому польською Sopel і т.д. і т.п.
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в этом году ваще какой-то беспредел. В моем районе люди, живущие на последних этажах, свита билого нэ бачуть - сосули окна закрыли. Старые хрущебы, технического этажа перед крышей нет, от тепла квартир на последних этажах крыша нагревается и вода течет по стыкам плит аж до 1-го этажа Бурульку розміром із людину і вагою під 100 кг зняли з даху в Харкові - Цензор.НЕТ 5673
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Надо такую сосульку в музей сосулек отправить и деньги брать за просмотр. Несколько таких удачных, я бы даже сказал гениальных решений и ВВП Украины вырастит, а гройсману будет не стыдно идти на выборы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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