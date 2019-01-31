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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБ Украины из состава Объединенных сил совместно с Нацполицией разоблачили в Луганской области местного жителя, который занимался сбытом военных средств поражения.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали жителя Северодонецка во время очередной попытки сбыта заказчику трех ракетно-противотанковых гранатометов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ 01
Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ 02
Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ 03
Фото: ssu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3109157
 
 
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а почем продавал ? ниже рыночной ? подлец...
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Що мав, то і продавав цей донецький...
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ну вот и скажите... при таких возможностях купить что угодно, кто то адекватный и в своем уме, будет убивать кредиторов под зданием суда, при свидетелях, из официально зарегистрированного ружья ? состояние аффекта - явное.
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Про що мова? У цій статті не говориться про вбивство.
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да, уважаемый, тут говорится о том, как легко за недорого купить серьезное вооружение, которое может быть использовано для уничтожения неугодных людей в деловых конфликтах и спорных ситуациях, при планировании (заказного) убийства. это всего лишь единичный случай, когда поймали продавца... а сколько таких продавцов не поймали ?
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Тут говориться лише про продаж зброї, а не де його використають.
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но я думаю что глупо возражать, что мы с вами живем в стране, гле легко купить даже военные образцы оружия ? тогда почему в такой сложной обстановке у одних есть оружие, а у других нету ? я думаю что должно быть равенство, и вы и я при желании, должны иметь возможность купить себе любое оружие, официально, вплоть до автоматического. можете возразить ?
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Отримайте дозвіл та купуйте, але на сьогодні далеко не всім треба дозволити мати зброю. Багато тих, хто хоче вирішувати питання стріляниною.
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а у меня есть и разрешение и несколько единиц стрелкового оружия. но нету четкого закона регламентирующего когда и в каких случаях я могу его применять. может проще купить Калашников из зоны боевых действий, и после применения выбросить его в речку что бы ни у какого дегенерата ко мне вопросов не было ? какая в пень разница буду я зарегистрированым оружием защищаться или незаконным, если и так и так посадят ?
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Вам вирішувати як жити. Можете жити по закону, або по "понятіям".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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