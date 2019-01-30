 Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с детективами столичного главка и работниками Подольского управления полиции задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды следователю, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Около двух недель назад работники полиции задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков. На помощь подозреваемой пришла ее знакомая, которая начала вести переговоры со следователем. Впоследствии она попросила милиционера не привлекать подругу к уголовной ответственности и не направлять дело в суд. За такую ​​услугу злоумышленницы предложили 1000 долларов США и впоследствии принесли обещанную сумму.

Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи работнику полиции оговоренной суммы. Это - 47-летняя и 45-летняя местные жительницы, которые ранее не были судимы.

По данному факту следственным управлением столичного главка полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы об объявлении женщинам о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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