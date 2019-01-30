EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  554  5
Материалы по теме:
Все про:взятка (4309) наркотики (1446) Нацполиция (8810)

 Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правонарушительницы оценили услугу милиционера за закрытие уголовного производства и непривлечение к ответственности одной из них за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в 1000 долларов США.

Работники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с детективами столичного главка и работниками Подольского управления полиции задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды следователю, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около двух недель назад работники полиции задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков. На помощь подозреваемой пришла ее знакомая, которая начала вести переговоры со следователем. Впоследствии она попросила милиционера не привлекать подругу к уголовной ответственности и не направлять дело в суд. За такую ​​услугу злоумышленницы предложили 1000 долларов США и впоследствии принесли обещанную сумму.

Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи работнику полиции оговоренной суммы. Это - 47-летняя и 45-летняя местные жительницы, которые ранее не были судимы.

По данному факту следственным управлением столичного главка полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы об объявлении женщинам о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий

Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция 01
Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция 02
Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция 03
Две женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3109147
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ты сегодня и юльке хотел вдуть, теперь этих..... ты проверся у врача, ну так, на всякий случай...
 показать весь комментарий
 
Цих посадять, навіть не сумнівайтесь, зато чінуши, що беруть мільярди ні в чому не винні на думку генпрокурора та його кума.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве женщины предлагали следователю $1000 за закрытие дела против одной из них, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх