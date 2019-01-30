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 Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе при получении взятки задержан сотрудник полиции из отдела противодействия наркопреступности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одесским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о противоправной деятельности сотрудника подразделения противодействия наркопреступности областной полиции. Капитан полиции, угрожая привлечением к уголовной ответственности, требовал деньги.

В ходе проверки было установлено, что следственным отделом Киевского ОП в г. Одессе осуществляется досудебное расследование по факту сбыта наркотических веществ. В рамках уголовного производства вышеупомянутый сотрудник полиции с коллегами провели обыск по месту жительства 49-летнего жителя Одесской области. В доме мужчины было обнаружено 500 граммов марихуаны.

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Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 01

Исполняющий обязанности оперуполномоченного отдела противодействия наркопреступности объяснил владельцу дома, что избежать ответственности за хранение наркотических веществ он сможет только при условии передачи "откупных" - 500 долларов. Время и место встречи полицейский впоследствии сообщил.

Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 02

"Желаемую сумму средств 33-летний капитан полиции получил, но сразу был задержан работниками Одесского управления ДВБ НПУ и следователями ГБР. Предмет взятки у фигуранта изъяли. Также в его автомобиле, во время обыска обнаружили еще 17,2 тыс. гривен, 100 долларов, два пистолета без разрешительных документов и четыре кортика", - говорится в сообщении.

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Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 03
Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 04

Сейчас взяточник на основании ст.208 УПК Украины помещен в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрения и подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенные действия задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3109144
 
   
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Плоды самой успешной полицейской реформы!!!
И это на пятом годку Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела - Цензор.НЕТ 5059
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Вот так вот
Пришел в милицию при власти Тимошенко, его там научили воровать
А при плохом Порошенко его отучили воровать
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да милиция свой карман бережет Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела - Цензор.НЕТ 2086
кто-то правда думает что эти косари будут камуто служить и защищать?
уроме своего крепкого кармана Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела - Цензор.НЕТ 4901
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Менты крышуют проституцию , наркотики . Пока мы молчим , они будут это делать .
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просто представил дилера, который пожалел 500 зеленых и решил сдать опера, а сам отправился за решетку на 10 лет Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела - Цензор.НЕТ 8338 сценарий хромает!
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А вот что с маковой головой делать.Вроде доброе дело сделал,выявил оборотня в погонах.
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Я бы отпустил этого офицера . Он не виноват . Виновата система .Где ловят крупную гыбу .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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