 Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, группа лиц, используя субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Национальной полиции Украины, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через таможенную границу Украины в зоне деятельности Одесской таможни ГФС, с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержании отправления.

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Так, в конце января 2019 г. на Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 единиц оружия "карабин Скорпион", которые не соответствуют требованиям государственного стандарта (ГОСТ) и не могут быть перемещенных через государственную границу Украины.

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С целью легализации указанного оружия, представителем предприятия-заказчика с участием инспектора таможни были отобраны образцы оружия, которые по предварительной договоренности направлены в частную мастерскую с целью их переработки и приведения к нормам ГОСТ. После чего образцы должны были быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как "карабинов охотничьих", соответствующих ГОСТ для реализации на территории Украины.

При проведении обыска автомобиля "курьера", следователями изъяты образцы оружия, документы и денежные средства в сумме около 35 тыс. долларов, 1 800 евро и 175 тыс. грн.

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