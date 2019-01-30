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 Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили и блокировали ввоз и сбыт огнестрельного оружия на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР 01

По данным следствия, группа лиц, используя субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Национальной полиции Украины, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через таможенную границу Украины в зоне деятельности Одесской таможни ГФС, с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержании отправления.

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Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР 02

Так, в конце января 2019 г. на Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 единиц оружия "карабин Скорпион", которые не соответствуют требованиям государственного стандарта (ГОСТ) и не могут быть перемещенных через государственную границу Украины.

Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР 03

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С целью легализации указанного оружия, представителем предприятия-заказчика с участием инспектора таможни были отобраны образцы оружия, которые по предварительной договоренности направлены в частную мастерскую с целью их переработки и приведения к нормам ГОСТ. После чего образцы должны были быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как "карабинов охотничьих", соответствующих ГОСТ для реализации на территории Украины.

Блокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР 04

При проведении обыска автомобиля "курьера", следователями изъяты образцы оружия, документы и денежные средства в сумме около 35 тыс. долларов, 1 800 евро и 175 тыс. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/p3109115
 
   
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А "Скорпионы", которые продаются в магазине "Сафари", они соответствуют ГОСТ?
А может просто, новоиспеченные коррупционеры, не получив на лапу, подняли вой?
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Автор, охотничье оружие тоже "огнестрельное оружие", ну кроме луков и капканов.
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Похоже мы имеем второй "экономический" отдел СБУ. На фото претензии могут быть только к варианту короткоствольного Скорпиона, общая длина не укладывается в 80см. Думаю коммерсанты решили заблокировать откидной приклад, чтобы сделать его несьемным и попасть в требуемые 80 см.
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Так и есть.
А на коротышку, еще поставят пламегаситель, который удлинит ствол.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБлокирована схема контрабанды в Украину импортного огнестрельного оружия под видом охотничьего, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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