EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  326  1
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (17848) пункт пропуска (476) Вагнер Питер (4) Майр-Гартинг Томас (1)

 Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Совместная делегация представителей ЕС посетила КПВВ "Гнутово" вблизи Мариуполя Донецкой области, который действует в пределах дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Как гражданские лица пересекают линию разграничения в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил ознакомились директор Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Томас Майр-Гартинг и директор группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер.

О пассажиропотоке, времени, затрачиваемом на осуществление контрольно-проверочных операций и условиях ожидания в КПВВ подробно рассказал первый заместитель Донецкого пограничного отряда Андрей Савчук.

Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68-летний мужчина умер в пункте пропуска в Станице Луганской, - ОБСЕ

Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 02
Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 03

Он отметил, что главный приоритет в работе пограничников - именно обеспечение безопасности гражданских лиц при пересечении линии разграничения, а кроме этого - борьба с попытками проникновения на контролируемую территорию диверсионно-разведывательных групп, представителей незаконных вооруженных формирований, недопущение перемещения оружия, боеприпасов и средств террора.

Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 04
Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 05

Также смотрите: За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ "Майорск" и "Марьинка". ФОТОрепортаж

Делегаты в рамках рабочей поездки лично увидели реальную ситуацию в прифронтовых районах вблизи линии разграничения и в контрольном пункте въезда - выезда, более детально ознакомились с особенностями выполнения обязанностей военнослужащими и правоохранителями из состава Объединенных сил.

Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 06
Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ Гнутово в зоне ООС 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Главы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска "Гнутово" и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3109050
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
головне щоби Вагнер був з Європи, а не кацапії!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕвропейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх