 Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали "пациентов", освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянским отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. "Пациентов" удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попыток побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

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Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.



Фото: пресс-служба прокуратуры в Харьковской области