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 Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали "пациентов", освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харьковская местная прокуратура № 3 утвердила подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянским отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 01

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. "Пациентов" удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 02

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попыток побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

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Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 03

Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 04

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 05

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 06
Фото: пресс-служба прокуратуры в Харьковской области

Источник: https://censor.net.ua/p3109034
 
 
 Топ комментарии
 
а как еще быть с наркоманами? пол населения молодого украины нюхают фен и соли ,а взрослое население пьет и курит
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только введение смертной казни для распространителей наркотиков спасет украину
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смотрите канал потон! ребята борются с наливайками и аптеками,и организуюте каждый в своем городе данные команды для борьбы с наркоаптеками,а европа пусть идет нахуй,наркоманов надо вывести с украины не оглядываясь на права человека и то что скажут европид..ы
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а как еще быть с наркоманами? пол населения молодого украины нюхают фен и соли ,а взрослое население пьет и курит
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зачем их лечить ?это бесполезные и опасные для общества куски дерема,как можно добровольно травить свой организм ,кстати к курцам это тоже вопрос
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их при союзе лечили алкашей ставили капельницу с глюкозой и прогоняли по крови чтоб алкоголь вышел
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Дайте угадаю. Срочно нужны концлагеря ?
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ну когда тебя обворуют нарки поменяте свое мнение
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Вы сдучайно не за Порошенко голосовать будете ?
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Не вступайте в дебаты с этим timur game. Это российский тролль. "Срёт" под каждой новостью. Явное неуважение к Украине. Отправляйте просто в спам.
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схера ли это пол Украины вдруг. Твои кацапские данные неверны...
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возле каждой школы в кривбассе граффити с адресами интернет о продаже солей и спайса,посмотри канал потон на ютубе охуеешь от действительности
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У меня жена с кривого - я вкусре на счёт наркомании там. Но это чуть ли не единственный город в Украине. В остальных подобного не наблюдается. Николаев ещё вроде бы...
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в Харькове полно нариков, реклама на всех стенах.
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Как это в подпольный центр затаскивали насильно, да ещё на прогулки выводили?..
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Це як жити в бульбашії з президентом лукою і хуйлом і лизать їм сраку.на кгбешній посаді. Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали "пациентов", освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2885
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только введение смертной казни для распространителей наркотиков спасет украину
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смотрите канал потон! ребята борются с наливайками и аптеками,и организуюте каждый в своем городе данные команды для борьбы с наркоаптеками,а европа пусть идет нахуй,наркоманов надо вывести с украины не оглядываясь на права человека и то что скажут европид..ы
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"Маски-шоу" напевно не всім подобається що наркоманів стає менше, це ж яке бабло пропадає
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ну что базарить если в украине считается нормой выпить на праздники даже в благополучных семьях.идите в спорт клубы сейчас столько файтклубов в украине а не курите и пьете
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Закрыть туда для реабилитации всех кандидатов в президенты до 6 утра 31 марта
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали "пациентов", освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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