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 Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта "Валера" под Санжаровкой. ФОТОрепортаж

25 января 2015 года на высоте 307,9 под Санжаровкой взвод пехотинцев 128-й горно-пехотной бригады, усиленный одним танком и одной БМП, отбил атаку танков российских наемников из состава механизированного батальона "Август" 2-го корпуса Вооруженных сил России.

Фотографии на своей странице в Facebook обнародовал участник боев Евгений Горинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 01
Сепарский Т-72Б1 подбитый 25.01.2015 г. - экипаж погиб. Данное фото сделано позже, после того как танк оттянули с передка чтобы достать зажатого под гусянкой старлея из 54 бата. Возгорание - это уже следствие одного из вражеских обстрелов.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 02

Уничтоженные сепарские танки: передний Т-64БВ, задний Т-72Б1. Оба подбитые прямо на наших траншеях!

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 03

Двухсотый сепар, наводчик - одного из экипажей Т-64, гражданин РФ из Оренбургской обл. А вот мехвод данного Т-64, трижды судимый гражданин РФ Гаджиев, был взят в плен и передан компетентным органам. 16 мая 2018 года наемник написал президенту России Владимиру Путину письма с просьбой обменять его на украинцев. Находится в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 04

Уничтоженная на опорном пункте "Валера" украинская БМП.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 05

БМП 128-й ОГПБр, сожгли 25.01.2015 г. во время танковой атаки. Первое попадание - скорее всего подкалибер, так как был не столько взрыв сколько металлический удар; второе попадание - ОФЗ, башня сразу улетела в сторону, после чего начал рваться БК. Машина тогда стояла в капонире, на поле ее вытянули после боя - освобождали место для свежеприбывшего танка.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 06

Башня от нашей БМП

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 07

Еще одна Т-64-ка сепаров уничтоженная на высоте

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 08

После отражения танковой атаки

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 09

Одна из позиций на высоте.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 10

Горящий сепарский Т-64БВ. Позиция "Валера", 25.01.2015 г. Мехвод и наводчик - где-то под танком, убиты при попытке к бегству, обугленные останки позже будут найдены и отправлены в Днепр. Командир - убит из стрелкового, сполз обратно в башню, после детонации БК его выбросило и похоронило под этой же башней. Найден в мае поисковиками "Черного тюльпана" и передан террористам "ДНР".

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 11

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 12

Забираем трофей на опорный пункт, 23.01.2015 г.

Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 13Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта Валера под Санжаровкой 14

Сепарский Т-64БВ, уничтоженный из РПГ-7, за три попадания - 25.01.2015 г. Слетевшая при детонации БК башня похоронила под собой двоих наших бойцов - Андрея Капчура и Сашу Левринца. Ребята 4 месяца числились пропавшими без вести, пока их не обнаружили поисковики "Черного Тюльпана".

Напомним, опорный пункт "Валера" был ключевой для контроля над трассой Дебальцево - Троицкое высотой, захват которой позволил бы российским наемникам уже 25 января взять под контроль дороги в Дебальцево и осуществить окружение наших войск.

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Источник: https://censor.net.ua/p3109030
 
   
 Топ комментарии
 
як сказонув ідійот пєсков - це гражданская война
в якій чомусь стріляє російська зброя і дохнуть кацапи.
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а чому кацапський ? а де у шахтьорів взялися танки ?
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Настоящие герои - пехота против танков. Жалко, что не было у них тогда "Джавелинов" - ни один ордынец бы не ушел живым.
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як сказонув ідійот пєсков - це гражданская война
в якій чомусь стріляє російська зброя і дохнуть кацапи.
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а чому кацапський ? а де у шахтьорів взялися танки ?
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Питання чиї ті танки закрите ще у 15-му році.
Т-72Б1 виробляли на Уралвагонзаводі
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рюське не кіпішуй..
мова про цих, про твоїх
Двухсотый сепар, наводчик - одного из экипажей Т-64, гражданин РФ из Оренбургской обл. А вот мехвод данного Т-64, трижды судимый гражданин РФ Гаджиев, был взят в плен и передан компетентным органам. 16 мая 2018 года наемник написал президенту России Владимиру Хутину письма с просьбой обменять его на украинцев. Находится в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6.
Источник: https://censor.net.ua/p3109030
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А что не так? Наши бойцы могли быть рядом с танком в траншее - когда танку оторвало башню - башня вполне могла приземлиться на них.
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На території м. Москви ще немає, це точно. Горящие Т-72 2-го армейского корпуса ВС России, оторванные башни танков и БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта "Валера" под Санжаровкой - Цензор.НЕТ 6126 Ще не вечір.
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Довоювалися: Медведчук закликав створити «автономний регіон Донбас» і записати це в Конституцію!
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ихтамнеты накопали в копанках ото все... да письков?
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при детонации башня танка может улететь на 30-40 метров...
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Настоящие герои - пехота против танков. Жалко, что не было у них тогда "Джавелинов" - ни один ордынец бы не ушел живым.
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це ж тоді, коли наш хлопчина по полю ходив знімав відос для батька. так же ж? Знатна драчка була. Суки, щоб ви здохли усі, кацапи. Вперлися на нашу землю, виродки козломорді .
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Российская техника на Донбассе. Видео доказательство.

https://www.youtube.com/watch?v=YvFUYL5ezXg
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Вічна слава українським Героям. Вклоняюсь до землі Вам, хлопці!..
..............................
Вічний прокльон росіянам, ***** та всій паскудній кацапській камаріл"ї.
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Так, жерсткий тоді замес був.... шкода наших Українських Героїв, що загинули... ((( смерть клятой расії!!!! щоб ото таке на масква-баді сталося!!!!
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Гаджиев давил наших бойцов гусеницами. Почему гаджиев еще не сдох,а жрет за счет Украины? Разве трудно его "пришить" в тюрьме? Куда нам до Израиля с такими "принципами".
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ ПОГИБШИМ ЗАЩИТНИКАМ!
СПАСИБО НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ ВС УКРАИНЫ, ЧТО ЗАЩИТИЛИ НАС!
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ!


Ну, что, фашисты-россияне, умыли мы вас в вашей же крови?!
фашисты-россияне, мы вас будем уничтожать столько раз, сколько раз вы будете лезть в Украину.

фашисты-россияне, запомните, в Украине вас ждёт СМЕРТЬ!
Мы вас, фашистов и грязных, мерзких генетических дегенератов россиян, - НЕНАВИДИМ!
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Вечная память погибшим за Украину.
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Картинки из Ада.... Никогда бы не подумал увидеть такое именно сейчас... Мужеству и стойкости наших бойцов похоже нет и не будет предела. Особенно впечатляет, что эта пусть маленькая, но победа, одержана над фанатично мотивированным и отчаянно смелым противником. Об этом обстоятельстве не надо забывать! Унижая и повально представляя руских трусами и алкашами, мы уменьшаем практически до нуля уровень мужества и верности солдатскому долгу своих бойцов.
Слава Героям! С такими людьми Украина победит любых тварей...
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дааа ((((( росия ОТВЕТИТ за эти СМЕРТИ НАШИХ РЕБЯТ !!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГорящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта "Валера" под Санжаровкой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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