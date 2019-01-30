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 Жителю Екатеринбурга Аветисяну подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома. ФОТО

В Екатеринбурге пожарные подарили огнетушитель 30-летнему мужчине, который спас троих детей из горящего дома.

Об этом сообщает местное издание "Е1.ru", передает Цензор.НЕТ.

26 января Геворг Аветисян проезжал с женой мимо дымившегося частного дома на Депутатской улице в Цыганском поселке. В окне дома он увидел детей, которые звали на помощь. Взрослых дома не было.

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Аветисян разбил окно кирпичом и вытащил на улицу двух девочек 12 лет и десятилетнего мальчика. До приезда пожарных он успел также отбуксировать подальше от дома припаркованный автомобиль. Пожарных вызвала его жена.

28 января в свердловском МЧС Аветисяну передали благодарственное письмо начальника управления и подарили огнетушитель.

Жителю Екатеринбурга Аветисяну подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома 01

Источник: https://censor.net.ua/p3108961
 
 
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"15 украинских солдат и собака" смотрите на DVD! Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 9721
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наши не ждут подарков,а берут их сами Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения
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То, наверное, был многострадальный беженец Донбасса.
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Теперь понятно, кто для вас "ваши".
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А бутылку и лубрикант - вне съемки подарили. Странно что не обвинили шо типо чет украл.
- Вы вчера спасли мальчика из реки, а где его шапочка?
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"А, чо? Неплохая "рацуха"... У меня в Киеве знакомый есть - страстный "книгочей". Читает книги даже в туалете, сидя на унитазе. ("Запоры" способствуют...). Поэтому даже полочку для книг, сбоку, в кабинке, "присобачил"... Приехал как-то к нему брат жены, из Рыбинска. Пожил неделю. Как-то раз "родич" из туалета вышел, и говорит: "Что же ты, родственник, за хахол... Нехозяйственный ты... Даже ведра мусорного в туалете нет - использованную бумагу выкинуть некуда...". Тот удивился - туалетная бумага, в унитазе, размокает и смывается... Потом "озарило"! Кинулся в туалет, а там уже десятка трёх листов в книгах, недостаёт И одна из них - библиотечная...
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скрепно!
тут не пожадничали. "Ульяновские спасатели подарили пенсионеру-колясочнику два огнетушителя"
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"15 украинских солдат и собака" смотрите на DVD! Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 9721
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Настоящий российский подарок. Им же ясно сказали что денег нет.
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15 человек на сундук мертвеца йо-хо-хо и бутылка рома ... ..
Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 4589 .


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а если роды экстренно принять , то что .... щипцы ? во истину - страна победившего идиотизма
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Це "тонкий натяк", щоб він продовжував виконувать обов"язки пожежника, замість МНС Росії? Не дивуюсь... Півроку тому лісники, в тій же області, здається, за врятування дітей, отримали педикюрні набори, щоб відрослі нігті не дерли передчасно онучі в "кирзачах"...
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А вот был бы настоящим "русским" а не каким то "арой! - Геворгом Аветисяном, глядишь все бы совсем по другому сценарию у кацапов пошло. А так ... пришлось отделаться просроченным огнетушителем на камеру... Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 9684
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Уе той самий вогнегасник шо вкрали у Житомирі ?)🤤
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Нехай радіє що не каналізаційного колектору дітей витяг...
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А почему не подарили еще багор, кошму, пожарное ведро?
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Вёдра конусные внизу и их сложно использовать,хотя ватники прорезают болгаркой 100 мм отверстие и устанавливают его в парашу как на правитель Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 6746
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Что ж они едят такое, если направитель нужен?))
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Могли бы ещё подарить кулёк копчёной колбасы и баку зелёного горошка Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 3615
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А спас бы утопающих- спасательный круг подарили б. Вот и думай теперь, что в хозяйстве важнее?
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По логическому замыслу кацапов., в следующий раз когда будет гореть, а этот чувак спасать, то у него уже будет свой огнетушитель и все будет круто...! 😁
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Это тот огнетушитель который в Житомире украли?
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Вообще-то ему медаль " за отвагу на пожаре" положена. Кстати, она из серебра.
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На россии бедность и нищета наступает на пятки каждого кацапа.
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нам бы такую нищету:
средняя зарплата на россии "По курсу на середину августа 2018, это 560 долларов. "
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Пригласят его в школу рассказать школьникам о подвиге и он придёт с огнетушителем на груди вместо ордена.
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Огнетушитель подарили , а спички забыли . ! Жителю Єкатеринбурга Аветисяну подарували вогнегасник за порятунок трьох дітей із охопленого вогнем будинку - Цензор.НЕТ 9609 .
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через год на перезарядку тушитель надо нести....))))))))
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Нет слов. Страна победившего идиотизма.
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Цензор.НЕТФотоКурьезыЖителю Екатеринбурга Аветисяну подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома. ФОТО
 
 
 
 
 
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