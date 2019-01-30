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 Политика Украины
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Все про:допрос (1128) Межигорье (769) Янукович (30427) Нацагентство по возвращению активов (49) Потемкин Андрей (1)

 После интервью "Цензор.НЕТ" главного юриста АРМА Андрея Потемкина вызывают на допрос в ГПУ. ДОКУМЕНТ

Начальника юридического управления Нацагентства по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Андрея Потемкина вызывают на допрос в ГПУ по уголовному производству, которое расследуется по подозрению Виктора Януковича в совершении уголовных преступлений, приведших к незаконному завладению активами резиденции "Межигорье".

Чиновник связывает это со своей профессиональной деятельностью и заявлениями, сделанными в интервью "Цензор. НЕТ", о необходимости провести вместе с общественностью и журналистами публичную инвентаризацию всех вещественных доказательств, которые были арестованы там и переданы в управление агентству. А также заявлениями о том, что прокуроры несут ответственность за их сохранность.

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"Есть два уголовных производства относительно "Межигорья", - говорит Андрей Потемкин. - Дело, по которому меня вызывают, касается движимого имущества. Как только я заявил, что будем проводить инвентаризацию и публично обсуждать действия прокуроров относительно сохранения вещественных доказательств, получил повестку. Тем более, что после интервью я еще делал ряд заявлений по "Межигорью" на пресс-конференции. По моему мнению, они по-своему возмущены тем, что чиновник АРМА посмел поставить под сомнение деятельность прокуратуры относительно сохранения имущества "Межигорья". Другого разумного объяснения нет".

Он пояснил, что в повестке говорится, что ему необходимо явиться 30 января в 14.00 в Управление специальных расследований ГПУ, к заместителю начальника второго следственного отдела управления специальных расследований ГПУ Павлу Кулеше.

После интервью Цензор.НЕТ главного юриста АРМА Андрея Потемкина вызывают на допрос в ГПУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день никто не может дать никаких документов, подтверждающих оценку стоимости "Межигорья", - главный юрист АРМА Потемкин

Юрист АРМА подчеркнул, что намерен прийти в сопровождении адвоката и будет настаивать на видеофиксации допроса. "Буду ставить вопросы о том, какие именно показания, по мнению следствия, я могу дать в этом уголовном производстве и на каких основаниях они меня допрашивают, - говорит Андрей Потемкин. – Ведь мы общаемся с прокурорами ГПУ относительно "Межигорья" с начала 2017 года. Никто раньше меня никуда не вызывал. Почему вдруг именно сейчас возникла необходимость допросить меня как свидетеля? Ни с Януковичем, ни с его близким окружением я не знаком, к его деятельности никакого отношения не имею.

Думаю, они хотят сделать следующее. Согласно ст. 65 и 66 УПК, допросить меня в качестве свидетеля, причем не менее 5-6 часов, записывая все на диктофон. В ходе допроса проговорить со мной много фактов, событий и обстоятельств, которые происходили на протяжении последних 4 лет. И после этого дать мне подписку о том, что я как свидетель обязуюсь не разглашать каких-либо фактов, которые мне стали известны. Тем самым юридически сделать невозможными любые действия с моим участием, связанные с будущей описью, инвентаризацией и передачей АРМА в управление профессиональному управителю по договору этого имущества. Чтобы я больше никаких интервью не давал и никаких пресс-конференций не проводил. Не исключаю, что такие действия ГПУ направленны и на искусственное создание негатива и дискредитацию деятельности Нацагентства. Мол, смотрите сотрудник дает показания по делу Януковича. Сегодня он свидетель, завтра – подозреваемый, а послезавтра может быть и обвиняемым. Пророссийские СМИ могут это тоже интерпретировать как угодно".

Он также добавил, что поскольку, по его мнению, действия прокуратуры незаконны, он будет обращаться с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/p3108958
 
   
 Топ комментарии
 
Придурок! Він заявив про порушення закону. Прокуратура ЗАБОВЯЗАНА відкрити справу та перевірити те, про що він казав.
Вс інше його інтерпретація.
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ето наступлениэ на свабоду слова гдэ демократия за шо стояв майдан?
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а це 100% не російської свині питання, так що рило забрало і пнх
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смешно это читать от дикого гуцула с полоныны,который на заробитках в польщи .я жительднепропетровской области умойся дустом
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кацапа,сиди на бутылке ровно,а не верти бестоковкой в разные стороны.а то заработаешь шейный остеохондроз и еще больше ухудшишь питание головы.
в качестве профилактики можешь попросить прощения у ка дырки
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питор думаешь только о бутылках и жопах
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Та це схоже не російська свиня, раніше його щось не видно було, але сьогодні вранці вилізло і почало писати як у совку добре жилося, які санаторії-профілакторії у шахтарів були. Так що це совкодрочер скоріше за все адепт вілкулів-бойків-мураєвих.
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как дила у лондонi?
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Придурок! Він заявив про порушення закону. Прокуратура ЗАБОВЯЗАНА відкрити справу та перевірити те, про що він казав.
Вс інше його інтерпретація.
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саме так і буде, не сумнівайся, порушників закону обвязково схоплять та покарають
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До речы, подумайте над власною поведынкою.
От сидиш весь такий антикорупційний, патріотичний, стукаєш по клаві, а тут бац, тебе викликають у СБУ і питають: "А ви тут у коменті на Цензорі від такого-то числа такого-то місяця написали, що Порошенко- шпигун, яка у вас є інформація? Ах, нічого не має? То ви набрехали? Так запишемо, що брехун!"
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Прокурворы есть прокурворы...киздить - это основное направление их деятельности и тд они считают себя выше закона, то очень возмущаются, когда их кто-то требует закон выполнять.
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он и за тебя так постараться может Після інтерв'ю "Цензор.НЕТ" головного юриста АРМА Андрія Потьомкіна викликають на допит у ГПУ - Цензор.НЕТ 9844.13 лет тебе достаточно?или хочешь больше?
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Значит, что в первом посте у меня описка и "тд" следует читать как "тк".
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Сразу как только ты перестанешь применять перенос строки в качестве разделительного знака.
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Дали понять, не лезь туда, куда не надо. А грабят награбленное и грабят свои.
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там уже давно нечего описывать. прокурватура во главе с юГиком "работает", не покладая рук.
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Закликає до розслідування... Караул, почали розслідування
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Серливий якийсь.Якщо чесний-правдивий-чого боятися ?
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Порядок в Україні здатні навести лише такі патріоти як Парасюк.
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что у вас в голове за субстанция, кисель?
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возьми его себе в мужья...може ногой в голове порядок наведет
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Когда Тимошенко, станет Президентом Украины, то заговорят все. Этого будет достаточно, для материалов следствия, что-бы осудить всю воровскую камарилью, во главе с ПАПом, на пожизненное с конфискацией имущества, в пользу государства.
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а то вы ща не говорите Після інтерв'ю "Цензор.НЕТ" головного юриста АРМА Андрія Потьомкіна викликають на допит у ГПУ - Цензор.НЕТ 6523.пролетарии в борьбе за отнять и поделить.итог всегда один и тот же
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венесуэла,кндр,раиська Після інтерв'ю "Цензор.НЕТ" головного юриста АРМА Андрія Потьомкіна викликають на допит у ГПУ - Цензор.НЕТ 1114.где умных побольше-чили
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яка огидна козляча пика - може ж посадять...
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ЦН, а не хочеш розказати, як за вчорашню акцію з банером під дверима шоколадного форуму одному з учасників акції відомому активісту Стерненку вже шиють адміністративне правопорушення і - увага - вже сьогодні!!! буде судове засідання у цій справі? Миттєве шоколадне кривосуддя, коли йдеться про власні інтереси. У даному випадку просто шоколадна помста, щоб не лізли, куди не треба.
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То о чём я писал - похоже на то, что потрошиная власть собралась Межигорье вернуть овощу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПосле интервью "Цензор.НЕТ" главного юриста АРМА Андрея Потемкина вызывают на допрос в ГПУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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