EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж, За рубежом
  1834  39
Материалы по теме:
Все про:заложник (1355) обмен (684) Россия (71851)

 Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета". ФОТО+ДОКУМЕНТ

Прошения президенту России о переводе подали 21 гражданин и одна гражданка России, содержащиеся в колониях и СИЗО Украины по обвинениям в различном участии в войне на Донбассе.

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сущенко оставил в библиотеке СИЗО "Лефортово" книги для военнопленных украинских моряков

По данным издания, 22 просьбы поступили к Путину от граждан РФ, находящихся в СИЗО Украины по обвинению в участии в войне на Донбассе.

Эти письма осужденные написали еще в августе прошлого года, их передали российской стороне. Впрочем, никакого ответа на письма Россия не предоставила.

В письмах все заключенные рассказывают о своем пути, и как они попали в украинские СИЗО. Финал всех писем одинаковый, отмечает издание: "Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину".

Также читайте: Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен

Приводим вслед за изданием текст нескольких писем российских преступников к президенту РФ Владимиру Путину (во всех письмах сохранена орфография и пунктуация авторов):

"Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

Прошение

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг. 

За время моего нахождения в Украинской тюрьме здоровье мое ухудшилось, условия содержания не соответствуют нормам и конвенции по правам человека. С каждым днем пребывания в тюрьме мне становится все хуже, мои права нарушаются правоохранительными органами и судебными органами Украины. <…> Фактически я нахожусь в данной тюрьме как заложник и гражданин Российской Федерации".

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - Новая газета 01

Письмо Сергея Егорова — Владимиру Путину

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - Новая газета 02

Руслан Гаджиев.

"Уважаемый Владимир Владимерович.

Я, Гаджиев Руслан Джуполавич, 1973 <…> уроженец Российской Федирации Ставропольского края <…>, в настоящее время нахожусь в Бахмутском СИЗО Донецкой облости. 25.01.2015 был задержан (взят в плен) 128 горно пехотной ротой, Украинскими военными. Провохронительными органоми Украины был обвенен по ст. 258–3 ч. 1, ст. 263 ч. 2, ст. 437, ст. 258 ч. 3 УК Украины. Артемовским гор-рай судом Донецкой облости приговорен к 15ти годам лишения свободы.

Я находился в качестве водителя механика танка Т‑64. Батальон Август как доброволец Российской Федирации. Считаю что я выполнял свой патриотический интор-национальный долг. За время прибывания в Украинской тюрьме мое здоровье значительно ухудшилось. Квалефецированая медецинская помощь мне неоказывалась. На данный момент у меня сильные головные боли в результате контузии. С каждым днем у меня катастрофически падает зрение".

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - Новая газета 03

Письмо Руслана Гаджиева — Владимиру Путину.

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - Новая газета 04

Алексей Седиков

"Президенту Российской Федерации от гр. РФ Седикова Алексея Сергеевича, 1979 г.р., уроженца Архангельской области.

<…> В ночь с 10.07.2016 на 11.07.2016 был взят в плен в ходе разведывательной операции в составе группы. Являюсь военнослужащим НМ ЛНР 7 ОМБр [Народной милиции Луганской народной республики] 2 армейского корпуса, 2 батальона, 6 роты, командир мотострелкового взвода, звание старший лейтенант. В ходе боестолкновения был тяжело ранен и пленен 54 ОМБр ВСУ <…>

3 марта 2017 года осужден к 11 годам лишения свободы. За этот период времени и по настоящий момент квалифицированная помощь не оказывается по указанию властей. Переводят с одного места в другое, не давая врачам исполнить свой долг. <…> 2 сентября 2017 г. пришлось самому выкручивать вторую часть аппарата Елизарова без анестезии в присутствии медиков.<…>

30 ноября по просьбе администрации мной было написано прошение на имя президента Петра Порошенко о помиловании. <…> 14 декабря 2017 года направлен в Харьковское СИЗО‑27 по причине подготовки к процессу обмена заложниками.

27 декабря в последний момент как и все граждане России был снят с процесса обмена заложниками <…>

2 февраля 2018 года оступился в камере и сломал ногу, которая без того в плохом состоянии. <…> 6 февраля после осмотра врачом было установлено вытяжение ноги спецконструкцией, было заявлено о необходимости проводить операции, но мер принято не было, 38 дней пролежал на вытяжении <…>. 15 апреля 2018 был направлен в Волынскую область, ИК‑42, где мне отказывали в лечении и переводе в санчасть до тех пор, пока я вновь 3 мая 2018 не сломал ногу <…> 18 мая было принято решение о перемещении меня в Киевскую областную больницу для консультации и прогноза дальнейших действий. В настоящий момент мое состояние здоровья ухудшается, держится температура тела 37,3–37,4, и раненая нога в состоянии воспаления <…>".

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - Новая газета 05

Письмо Алексея Седикова — Владимиру Путину.

"Заканчиваются эти письма примерно одинаково, вот так:

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину", - отмечает издание.

Напомним, накануне нового года украинская сторона предлагала провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19", однако Россия проигнорировала предложение Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3108934
 
 
 Топ комментарии
 
У руцких своя гордость, они своих не бросают Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2488
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У руцких своя гордость, они своих не бросают Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2488
 показать весь комментарий
 
 
це мабуть та громадянка рф погоняло "тереза", яка підірвала стелу з прапором України взимку 2015 у Харкові. Але прапор не впав і це символічно.
 показать весь комментарий
 
да кому нужен этот отработанный материал, бабы еще нарожают.
.масковитским ханам всегда было по фиг на свое население.
 показать весь комментарий
 
 
скотоматушка свой биоматериал абратно не забирает, закапывайте по месту абнаружения.
 показать весь комментарий
 
Ликвидировать этот кацапский мусор. Все равно "ихтамнет". А так кормить еще.
 показать весь комментарий
 
Депортировать - жизнь в РФ равносильна смертному приговору.
 показать весь комментарий
 
Ліквідовувати таких потрібно за 1 секунду до того моменту коли вони піднімають руки вверх. Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 7070
 показать весь комментарий
 
В паРашинской империи нет ГРАЖДАН, там БОЯРЕ-ФЕОДАЛЫ и РАБЫ ИМПЕРИИ, к сожалению, Украина пока недалеко (в плане госустройства) "отползла" от бывшей империи, всё те же ПАНЫ-БАРЫГИ и ПОДДАННЫЕ, большинство из которых ХОЛОПЫ, есть даже РАБЫ москальской империи, их тоже тьма тьмущая!
 показать весь комментарий
 
 
Проблема РАБСКОГО БОЛЬШЕВИЗМА современного мира - это самая большая беда человечества (рабство формально на бумаге "отменили", а РАБЫ никуда не делись)!
 показать весь комментарий
 
 
и УЗУРПАТОРЫ манипулируют их "политическими голосами" (которых у них вообще быть не должно)!
 показать весь комментарий
 
"Советский социализм" - это та же "просвещённая монархия" Екатерины Второй..."Наверху" - европейский лоск, а "внизу "каторжные кандалы"... Короче говоря, "просвещённый рабовладельческо-крепостнический строй"...
 показать весь комментарий
 
 
А чем паРаша сейчас отличается от совка? Вместо КПСС РПЦ, самодержавный правитель до сих пор с абсолютной властью, вместо политбиро "круг приближенных кентов царя"
 показать весь комментарий
 
 
Хотя я не только о совке писал, а вообще а 99% стран. За исключением ШВЕЙЦАРИИ и ещё нескольких стран Северной Европы и Океании.
 показать весь комментарий
 
Швейцарцы - такие же рабы... "Рабы" собственного благосостояния...Отбери у них сытое, безбедное существование, которое им обеспечивает элита половины государств мира, и они станут таким же "быдлом", как и все остальные... Даже ещё хуже, потому что они развращены этой сытостью... Посмотрите на "совкодрочеров" - они готовы загубить будущее своих детей, лишь-бы вернуть те времена, когда им можно было "жить на халяву", проедая углеводородные доллары"...
 показать весь комментарий
 
Нет, Вы не правы не нужно путать менталитет потомственных ГРАЖДАН с невежеством совковых РАБОВ! Недавний референдум это ещё раз доказал, Швейцарцы отказались получать бабло "на халяву" и проголосовали против пожизненного пособия. В паРаше за подачки с барского стола:и "блины с лопаты" или бесплатную ХАЛЯВУ удавятся (причём, в буквальном смысле)!
 показать весь комментарий
 
"И эта цивилизация! Что дает она? Целых сорок лет провел я среди дикарей, изучая их нравы и обычаи, потом несколько лет я прожил в Англии, и, по собственному глупому разумению, присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромную пропасть между теми и другими? Нет, небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек очень похожи друг на друга, только последний - изобретательнее и обладает способностью комбинации. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца-охотника, когда подумает о своих черных, увешанных бусами сестрах! Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Цена этого обеда могла бы прокормить целую неделю не одну голодную семью! Моя дорогая барышня! Что это за прелестные вещи надеты на вашей шейке? Они имеют странное сходство, особенно, когда вы надеваете низко вырезанное платье, с украшениями дикой женщины. Ваша привычка вертеться под звуки музыки, ваше пристрастие к притираниям и пудрам, уловки, к которым вы прибегаете, чтобы заполучить себе богатого завоевателя, который должен сделаться вашим супругом, ловкость, с которой вы убираете себе голову перьями и всякой всячиной - все это приближает вас к вашим черным сестрам! Вспомните, что в основных принципах вашей природы - вы совершению схожи с ними! Вы, сударь, также смеетесь? Пусть дикарь придет и ударит вас по лицу, пока вы наслаждаетесь удивительно приготовленным блюдом, мы увидим тогда, не сидит ли в вас самих такой же дикарь?!" (Г.Р. Хаггард. "Алан Квотермен")

Я писал об ЭТОМ...
 показать весь комментарий
 
А я вам пишу об огромной пропасти в сознании СВОБОДНОГО и самодостаточного ЧЕЛОВЕКА и недееспособного РАБА!
 показать весь комментарий
 
Вы просто не видели, как быстро превращается в раба человек, поставленный на грань выживания... Почитайте "Бег", Булгакова, о том, как жили многие "высокородные", в эмиграции... Князья работали таксистами - в Париже русские офмцеры создали своеобразное "братство" и монополизировали пассажирские перевозки в городе, графини, и их дочери, шли "на панель"... Почитайте воспоминания бывших узников ГУЛага... Я слушал рассказы ребят, которые освобождали пленных из афганского плена (и сам их видел, после освобождения). Не надо тешить себя иллюзиями...
 показать весь комментарий
 
Попробуй отбери что-то у страны, где каждый гражданин в резерве с личным оружием дома и которая может выставить миллионную армию за 24 часа. Не, попробуй, интересно посмотреть
 показать весь комментарий
 
С точки зрения кацапов, их зэки в наших тюрьмах "предатели", то есть "неправильные пацаны" - грабить нужно прежде всего своих чтоб чужие боялись! На том стоял и стоит хуйлостан. Нам нужно или каторгу для кацапов вводить (в житомирских гранитных карьерах в три смены пусть "поребрики" долотом вырубают), или депортировать решением суда в РФ. Пусть они там и способствуют нам нагнетанием страха и паники, разворовывают и грабят, убивают и насилуют местную вату. Эх! Ляпота!
 показать весь комментарий
 
Прежде чем переться дохнуть за деньги путина надо было головой думать.
 показать весь комментарий
 
 
Совок 2.0 Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 8159
"У нас нет пленных, у нас есть только предатели". И.В. Сталин

Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 4112
 показать весь комментарий
 
 
Всё, что угодно делайте, только в кусты не бросайте.
 показать весь комментарий
 
А зачем России это быдло? Работать не хотят, жрать просят... Вот они и нашли возможность, куда их "сбагрить", а теперь обратно возвращать? Христофор Колумб испанской короне "подарок сделал, когда проложил путь в Америку. В Испании как раз "реконкиста" закончилась, по стране шастало такое же "быдло", не желающее работать, но умеющее убивать... Так испанский король не знал, что с ними делать... Пришлось-бы, убивать самолично... А тут подвернулась возможность снизить социальное напряжение, путём отправки дебоширов за океан... Это, как "гнойник" вскрыть - сразу облегчение наступает... Нам только от этого "курса лечения", не легче... Лечим-то, "за свой счёт"...
 показать весь комментарий
 
 
Надо же... оказываеться московитских бояр не интересуют собственные рабы-холопы)) какая неожиданность.
 показать весь комментарий
 
 
Россия тебя бросит, сынок, везде и всегда, будь ты гражданин, солдат или зэк
 показать весь комментарий
 
Їм самим жерти нічого, а тут ще "нахлебники" нові, а там і з Європи "нахлебники" повернуться до "радных скреп".
 показать весь комментарий
 
 
Заработал пусть сидит
Выпустить в России нельзя, а содежать нужно
Пусть содержит тот у кого заработал срок
Цепь гиря 50 Кг и н а строительство дорог
Пусть Европа шипит зато будут дороги
А то у нас угробил пару человек - плохие условия содержания
а сырой земельке хорошие условия
 показать весь комментарий
 
Кормить их там нечем .сами на чечевице и щах кислых.
 показать весь комментарий
 
залишу це тут, бо про Венесуелу та рашку водночас.
"Парламент Венесуели: В Москву намагалися вивезти 20 тонн золота

Національна асамблея Венесуели, яка перебуває в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, заявляє, що з країни намагалися вивезти в Росію близько 20 тонн золота.
Про це повідомляє сторінка парламенту в Twitter.
"Ми отримали інформацію від чиновників Центрального банку Венесуели: з Москви прибув літак, на якому збирались вивезти не менше 20 тонн золота, і ми вимагаємо від Центрального банку Венесуели подробиць про те, що відбувається. Це не золото Каліксто Ортегі (глава Центробанку - ред.), це золото венесуельського народу", - йдеться в повідомленні."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/30/7205235/
 показать весь комментарий
 
Вот смешные кацапы. Фильмы про войну не смотрели? Собственно говоря, они их пересмотрели, почему сюда и попёрлись. Так что же они пропустили тот момент, что в СССР пленные - это предатели, которые струсили и сдались вместо того чтобы подорвать себя гранатой? Враги народа, по возвращении в лагерь, а то и расстрел!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета". ФОТО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх