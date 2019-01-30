 Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета". ФОТО+ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

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По данным издания, 22 просьбы поступили к Путину от граждан РФ, находящихся в СИЗО Украины по обвинению в участии в войне на Донбассе.

Эти письма осужденные написали еще в августе прошлого года, их передали российской стороне. Впрочем, никакого ответа на письма Россия не предоставила.

В письмах все заключенные рассказывают о своем пути, и как они попали в украинские СИЗО. Финал всех писем одинаковый, отмечает издание: "Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину".

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Приводим вслед за изданием текст нескольких писем российских преступников к президенту РФ Владимиру Путину (во всех письмах сохранена орфография и пунктуация авторов):

"Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

Прошение

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг.

За время моего нахождения в Украинской тюрьме здоровье мое ухудшилось, условия содержания не соответствуют нормам и конвенции по правам человека. С каждым днем пребывания в тюрьме мне становится все хуже, мои права нарушаются правоохранительными органами и судебными органами Украины. <…> Фактически я нахожусь в данной тюрьме как заложник и гражданин Российской Федерации".

Письмо Сергея Егорова — Владимиру Путину

Руслан Гаджиев.

"Уважаемый Владимир Владимерович.

Я, Гаджиев Руслан Джуполавич, 1973 <…> уроженец Российской Федирации Ставропольского края <…>, в настоящее время нахожусь в Бахмутском СИЗО Донецкой облости. 25.01.2015 был задержан (взят в плен) 128 горно пехотной ротой, Украинскими военными. Провохронительными органоми Украины был обвенен по ст. 258–3 ч. 1, ст. 263 ч. 2, ст. 437, ст. 258 ч. 3 УК Украины. Артемовским гор-рай судом Донецкой облости приговорен к 15ти годам лишения свободы.

Я находился в качестве водителя механика танка Т‑64. Батальон Август как доброволец Российской Федирации. Считаю что я выполнял свой патриотический интор-национальный долг. За время прибывания в Украинской тюрьме мое здоровье значительно ухудшилось. Квалефецированая медецинская помощь мне неоказывалась. На данный момент у меня сильные головные боли в результате контузии. С каждым днем у меня катастрофически падает зрение".

Письмо Руслана Гаджиева — Владимиру Путину.

Алексей Седиков

"Президенту Российской Федерации от гр. РФ Седикова Алексея Сергеевича, 1979 г.р., уроженца Архангельской области.

<…> В ночь с 10.07.2016 на 11.07.2016 был взят в плен в ходе разведывательной операции в составе группы. Являюсь военнослужащим НМ ЛНР 7 ОМБр [Народной милиции Луганской народной республики] 2 армейского корпуса, 2 батальона, 6 роты, командир мотострелкового взвода, звание старший лейтенант. В ходе боестолкновения был тяжело ранен и пленен 54 ОМБр ВСУ <…>

3 марта 2017 года осужден к 11 годам лишения свободы. За этот период времени и по настоящий момент квалифицированная помощь не оказывается по указанию властей. Переводят с одного места в другое, не давая врачам исполнить свой долг. <…> 2 сентября 2017 г. пришлось самому выкручивать вторую часть аппарата Елизарова без анестезии в присутствии медиков.<…>

30 ноября по просьбе администрации мной было написано прошение на имя президента Петра Порошенко о помиловании. <…> 14 декабря 2017 года направлен в Харьковское СИЗО‑27 по причине подготовки к процессу обмена заложниками.

27 декабря в последний момент как и все граждане России был снят с процесса обмена заложниками <…>

2 февраля 2018 года оступился в камере и сломал ногу, которая без того в плохом состоянии. <…> 6 февраля после осмотра врачом было установлено вытяжение ноги спецконструкцией, было заявлено о необходимости проводить операции, но мер принято не было, 38 дней пролежал на вытяжении <…>. 15 апреля 2018 был направлен в Волынскую область, ИК‑42, где мне отказывали в лечении и переводе в санчасть до тех пор, пока я вновь 3 мая 2018 не сломал ногу <…> 18 мая было принято решение о перемещении меня в Киевскую областную больницу для консультации и прогноза дальнейших действий. В настоящий момент мое состояние здоровья ухудшается, держится температура тела 37,3–37,4, и раненая нога в состоянии воспаления <…>".

Письмо Алексея Седикова — Владимиру Путину.

"Заканчиваются эти письма примерно одинаково, вот так:

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину", - отмечает издание.

Напомним, накануне нового года украинская сторона предлагала провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19", однако Россия проигнорировала предложение Украины.