 Двое сотрудников полиции погибли в ДТП с участием маршрутного такси на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей произошло примерно в 19.00 у Гребного канала. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще четверо травмированы.
Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка, оба - сотрудники полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.