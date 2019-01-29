 Двое сотрудников полиции погибли в ДТП с участием маршрутного такси на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей произошло примерно в 19.00 у Гребного канала. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще четверо травмированы.

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Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка, оба - сотрудники полиции.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.